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Новини
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Україна планує до кінця року залучити додатково ще $20 млрд, - Марченко

мінфін

Міністерство фінансів розраховує до кінця року залучити близько 20 млрд доларів від зовнішніх партнерів.

Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"До кінця року, за нашими очікуваннями, ми додатково хочемо зібрати ще 20 млрд доларів. Це те, про що ми зараз ведемо перемовини", — сказав Марченко.

За його словами, у червні Україна планує залучити зовнішнього фінансування на суму близько 4,8 млрд дол., що у порівнянні з травнем, коли уряду вдалося залучити близько 1,5 млрд дол., буде значною сумою.

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Крім цього, Мінфін розраховує залучити ще близько 4 млрд доларів у липні.

Автор: 

кредит (3816) Мінфін (3627) економіка (927) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+7
2019- міжнародний позов проти грязьпрому на 20 млрд доларів- відкликано.
2021- міжнародний позов проти мордора за окупацію криму на 135 млрд доларів- відкликано.
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09.06.2022 19:24
+6
Плануйте... Зовнішні партнери все давно зрозуміли.
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09.06.2022 19:12
+3
"во попёрло!" - потирая руки, в голос подумал брат дерьмака
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09.06.2022 19:14
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Плануйте... Зовнішні партнери все давно зрозуміли.
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09.06.2022 19:12 Відповісти
пусть это падло зеленское Марченко теперь выплачивает сам все долги Украины -так он отклонил предложение американцев списать все наши долги
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09.06.2022 21:34 Відповісти
Як кацапня постійно потилицю чухає - "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!"
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09.06.2022 19:13 Відповісти
"во попёрло!" - потирая руки, в голос подумал брат дерьмака
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09.06.2022 19:14 Відповісти
Сшибалы, тьфу! Психология "нам все должны"! Где доклад о восстановлении ракетной программы, бобики?!
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09.06.2022 19:18 Відповісти
І зелену няню кожному.
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09.06.2022 19:19 Відповісти
2019- міжнародний позов проти грязьпрому на 20 млрд доларів- відкликано.
2021- міжнародний позов проти мордора за окупацію криму на 135 млрд доларів- відкликано.
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09.06.2022 19:24 Відповісти
Я просто нагадаю, що ці 20 млрд беруться в борг, який прийдеться колись віддавати. При цьому чорномаза бібізяна агрохімія працює над тим, щоб з грошей абрамовича (8млрд) зняли санкції і олігарх міг уникнути конфіскації цих коштів на користь України.
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09.06.2022 19:49 Відповісти
Нащо ти тут вуха крутиш про агрохімію? абрамовича почав відмазувати зеленський,а агрохімія робить те,що йому скажуть
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09.06.2022 20:31 Відповісти
а арахамия что против?
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09.06.2022 21:45 Відповісти
Przystąpienie Ukrainy do Unii to kwestia czasu. Unia Europejska to organizacja nastawiona na zarabianie pieniędzy. Działa tak, że dofinansowuje słabsze gospodarczo regiony. Z czasem to się opłaca, zarabiają wszyscy. W Polsce przerabiamy to od 2014r. Te 20 mld dolarów dla Unii to żadne pieniądze a Ukraina to duży 40 milionowy rynek zbytu. O brak dofinansowania w najbliższych latach bym się nie martwił. Większym problemem może być to czy te pieniądze wykorzystacie. Unia ma dość rygorystyczne zasady wykorzystywania jej fundusz. Co nie znaczy, że nie da się robić przekrętów na dotacjach
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09.06.2022 22:18 Відповісти
20 ярдов это в 5 раз больше чем вся военная помощь США с 2014 года ... может стоит производство чего-то полезного для отправления кацапов в рай заграницей сделать, если есть большой шанс что у нас все украдут избранные люди плохо? дешевле вышло бы чем покупать. да и рабочую силу можно тоже "наших". да и вообще считать деньги надо, а то самым умным жадным они могут вообще скоро не понадобиться. как там говорится, "********".
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09.06.2022 23:02 Відповісти
 
 