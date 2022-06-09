Україна планує до кінця року залучити додатково ще $20 млрд, - Марченко

Міністерство фінансів розраховує до кінця року залучити близько 20 млрд доларів від зовнішніх партнерів.

Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"До кінця року, за нашими очікуваннями, ми додатково хочемо зібрати ще 20 млрд доларів. Це те, про що ми зараз ведемо перемовини", — сказав Марченко.

За його словами, у червні Україна планує залучити зовнішнього фінансування на суму близько 4,8 млрд дол., що у порівнянні з травнем, коли уряду вдалося залучити близько 1,5 млрд дол., буде значною сумою.

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Крім цього, Мінфін розраховує залучити ще близько 4 млрд доларів у липні.