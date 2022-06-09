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Новини
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Бізнес має розділити вартість війни з державою, пільги для нього треба скасувати, - міністр фінансів Марченко

марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що потрібно скасувати пільги для бізнесу, запроваджені з початком повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він сказав на засіданні парламентського комітету з питань фінансів, митної та податкової політики, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

"Наші внутрішні ресурси щодо оптимізації видатків практично вичерпані. Єдиний спосіб – відновлення економіки, відновлення сплати податків. Податки мають сплачувати всі. Не йдеться про збільшення ставок податків чи про жорсткі умови їхньої сплати, ідеться про те, що бізнес має розділити справедливу вартість війни разом із державою", – сказав міністр, закликавши утриматися від "таких рішень" і повернути податковий режим, який діяв до 23 лютого.

Сьогодні комітет розглядає законопроєкт №7418 щодо перегляду деяких податкових пільг стосовно оподаткування, внесений до Ради 30 травня. Ініціатор проєкту – Кабмін.

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Законопроєкт пропонує позначити пільги в оподаткуванні, введені у березні цього року законом № 2142-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану".

Комітет підтримав ухвалення законопроєкту за основу та в цілому, голосування у залі відбудеться наступного тижня, проінформував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Автор: 

бізнес (1972) пільги (438) Мінфін (3627) податки (3808) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+54
може перестати фінансувати "мільярд дерев в Херсонській області" і "президентський університет"? А, ні, хєрню зморозив
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09.06.2022 16:43
+46
А может надо прекратить ******* из бюджета? Денег будет завались.
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09.06.2022 16:43
+42
Держава прогавила напад. Де висновки, де винні ? Єрмак, Татаров на посадах !? До чого тут бізнес ?
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09.06.2022 16:45
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Якби цього куя хтось хутко зник.
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09.06.2022 21:20 Відповісти
бизнес из-за асфальта понес убытки, а вы являлись уроды гарантом безопасности граждан страны и торжественно про*бали всё. твари зелёные
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09.06.2022 21:39 Відповісти
пзд, в сраку ******** чи що??? 30 років грабунків держави! Як подати то заплати зараз! А як москалі прийши і грабують: "то зачекайте... ми ще не все в оффшори вивели і не все розікрали..."
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09.06.2022 21:52 Відповісти
він просто забув вставити слово "великий" бізнес. Латифундистів і олігархів пільг позбавте - ось це буде правильно.
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09.06.2022 22:20 Відповісти
Как скажете, придется дальше сокращать людей на биржу труда, мы не рисуем деньги как нбу еще 70 млрд.
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09.06.2022 22:31 Відповісти
стоп! вони бажають за рахунок бізнесу утримувати бюджетників? в країні зруйновано сотні підприємств. ціли отраслі не працюють - скоротить міністерства! приберить зайве рти котри тупо сидять на стільцах по кабінетах! какого хера? я згоден платити лікарям, армії та рятівникам. но утримувати міністерськи харі - ні
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09.06.2022 22:34 Відповісти
У держави немає своїх грошей,пане довбойоб.
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09.06.2022 22:40 Відповісти
Если честно, могу понять налоговые льготы субъектам хозяйствования на оккупированных территориях и территориях активных боевых действий. Но в тылу эти же льготы выглядят по меньшей мере странно.
Война - это незапланированные и очень большие расходы. Обычно когда начинается война, налоги повышают, а не снижают . . . Бюджет даже в мирное время дефицитный был, а сейчас, когда много налогоплательщиков остановилось (35-40%), а расходы драматично выросли, то откуда брать деньги ? Ходить с протянутой рукой по миру или в НБУ фантики рисовать ?

Позиция министра финансов неприятна, но логична. К сожалению.
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09.06.2022 22:57 Відповісти
Хорша заява для бізнесу який ще думав закриватись чи ні
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10.06.2022 07:41 Відповісти
У этого ******* подонка конфисковать все излишества, и на фронт! Пусть разделит участь всех защитников Украины!
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10.06.2022 11:31 Відповісти
Столько тварей, паразитов, чинуш казнокрадов и прочей нечисти бесполезной, а в большинстве и вредительской сейчас получают огромные бонусы в тылу, потому что в стране военное положение.....не ******** они? может хватит им платить? Может стоит несколько миллионов дармоедов и паразитов уволить, либо мобилизовать ????
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10.06.2022 11:34 Відповісти
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