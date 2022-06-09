Бізнес має розділити вартість війни з державою, пільги для нього треба скасувати, - міністр фінансів Марченко
Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що потрібно скасувати пільги для бізнесу, запроваджені з початком повномасштабного вторгнення Росії.
Про це він сказав на засіданні парламентського комітету з питань фінансів, митної та податкової політики, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
"Наші внутрішні ресурси щодо оптимізації видатків практично вичерпані. Єдиний спосіб – відновлення економіки, відновлення сплати податків. Податки мають сплачувати всі. Не йдеться про збільшення ставок податків чи про жорсткі умови їхньої сплати, ідеться про те, що бізнес має розділити справедливу вартість війни разом із державою", – сказав міністр, закликавши утриматися від "таких рішень" і повернути податковий режим, який діяв до 23 лютого.
Сьогодні комітет розглядає законопроєкт №7418 щодо перегляду деяких податкових пільг стосовно оподаткування, внесений до Ради 30 травня. Ініціатор проєкту – Кабмін.
Законопроєкт пропонує позначити пільги в оподаткуванні, введені у березні цього року законом № 2142-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану".
Комітет підтримав ухвалення законопроєкту за основу та в цілому, голосування у залі відбудеться наступного тижня, проінформував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
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Война - это незапланированные и очень большие расходы. Обычно когда начинается война, налоги повышают, а не снижают . . . Бюджет даже в мирное время дефицитный был, а сейчас, когда много налогоплательщиков остановилось (35-40%), а расходы драматично выросли, то откуда брать деньги ? Ходить с протянутой рукой по миру или в НБУ фантики рисовать ?
Позиция министра финансов неприятна, но логична. К сожалению.