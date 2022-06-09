Украинские выпускники смогут сдать школьные экзамены в Польше, - министр образования Чарнек
Ученики из Украины смогут сдавать экзамен на аттестат зрелости в Польше. До 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше и в каких городах.
Об этом сообщил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио. В организации экзамена тесно сотрудничают министерства образования обеих стран.
Как сообщил министр, вчера он разговаривал на эту тему с министром образования Украины Сергеем Шкарлеттом.
"Мы договорились, что до 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше и в каких городах. Именно от этого будет зависеть дальнейшая работа. Мы ждем этой информации от министра Шкарлета, а затем сделаем следующие шаги. Планируется, что экзамены будут проходить в шести местах Польши, в шести университетах", – рассказал министр.
В мае около сорока учеников из Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля, согласились сдавать польские экзамены.
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Народ просто не розуміє, яка економічна срака на нас чекає вже восени.
Зелю з його запитами на дофіга бабла - пошлють туди, де йому і місце. І "свято" в Україні тільки зачина.
Тому, закінчити школу і виїзджати, це самий притомний варіант.