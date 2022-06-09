РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11841 посетитель онлайн
Новости Война
1 536 3

Украинские выпускники смогут сдать школьные экзамены в Польше, - министр образования Чарнек

школа,экзамен,аттестация,гиа

Ученики из Украины смогут сдавать экзамен на аттестат зрелости в Польше. До 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше и в каких городах.

Об этом сообщил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио. В организации экзамена тесно сотрудничают министерства образования обеих стран.

Как сообщил министр, вчера он разговаривал на эту тему с министром образования Украины Сергеем Шкарлеттом.

"Мы договорились, что до 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше и в каких городах. Именно от этого будет зависеть дальнейшая работа. Мы ждем этой информации от министра Шкарлета, а затем сделаем следующие шаги. Планируется, что экзамены будут проходить в шести местах Польши, в шести университетах", – рассказал министр.

Читайте также: В большей части Украины учебный год должен начаться в режиме оффлайн, - Шмыгаль

В мае около сорока учеников из Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля, согласились сдавать польские экзамены.

Автор: 

образование (2264) Польша (8399) экзамены (156) Минобразования (1735) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Польша конечно не перестает меня удивлять..просто низкий поклон!
показать весь комментарий
09.06.2022 19:53 Ответить
які екзамени,які випускники,пся мать,країна на грані існування,а тут про якісь екзамени говорять.Перестаньте страждати єрундою.
показать весь комментарий
09.06.2022 20:48 Ответить
Ну поки немає 18 - краще валити. Інакше ЗЕ Команда відправить всіх (крім прокурорів) на фронт, аби ми повоювали а ЗЕ Придурки ще трішки покерували

Народ просто не розуміє, яка економічна срака на нас чекає вже восени.
Зелю з його запитами на дофіга бабла - пошлють туди, де йому і місце. І "свято" в Україні тільки зачина.

Тому, закінчити школу і виїзджати, це самий притомний варіант.
показать весь комментарий
10.06.2022 00:51 Ответить
 
 