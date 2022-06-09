Українські випускники зможуть скласти шкільні іспити у Польщі, - міністр освіти Чарнек
Учні з України зможуть складати іспит на атестат зрілості в Польщі. До 15 червня українська сторона надасть інформацію про те, скільки учнів хочуть складати іспит у Польщі та в яких містах.
Про це повідомив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. В організації іспиту тісно співпрацюють міністерства освіти обох країн.
Як повідомив міністр, вчора він розмовляв на цю тему з міністром освіти України Сергієм Шкарлетом.
"Ми домовилися, що до 15 червня українська сторона надасть інформацію про те, скільки учнів хочуть складати іспит у Польщі та в яких містах. Саме від цього залежатиме подальша робота. Ми чекаємо цієї інформації від міністра Шкарлета, а потім зробимо наступні кроки. Планується, що іспити проходитимуть в шести місцях Польщі, у шести університетах", - розповів міністр.
У травні близько сорока учнів з України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, зголосились до складання польських іспитів.
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Народ просто не розуміє, яка економічна срака на нас чекає вже восени.
Зелю з його запитами на дофіга бабла - пошлють туди, де йому і місце. І "свято" в Україні тільки зачина.
Тому, закінчити школу і виїзджати, це самий притомний варіант.