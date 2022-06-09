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Українські випускники зможуть скласти шкільні іспити у Польщі, - міністр освіти Чарнек

школа,экзамен,аттестация,гиа

Учні з України зможуть складати іспит на атестат зрілості в Польщі. До 15 червня українська сторона надасть інформацію про те, скільки учнів хочуть складати іспит у Польщі та в яких містах.

Про це повідомив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. В організації іспиту тісно співпрацюють міністерства освіти обох країн.

Як повідомив міністр, вчора він розмовляв на цю тему з міністром освіти України Сергієм Шкарлетом.

"Ми домовилися, що до 15 червня українська сторона надасть інформацію про те, скільки учнів хочуть складати іспит у Польщі та в яких містах. Саме від цього залежатиме подальша робота. Ми чекаємо цієї інформації від міністра Шкарлета, а потім зробимо наступні кроки. Планується, що іспити проходитимуть в шести місцях Польщі, у шести університетах", - розповів міністр.

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У травні близько сорока учнів з України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, зголосились до складання польських іспитів.

Автор: 

освіта (1297) Польща (8479) іспити (121) Міносвіти (1411) Шкарлет Сергій (353)


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Польша конечно не перестает меня удивлять..просто низкий поклон!
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09.06.2022 19:53 Відповісти
які екзамени,які випускники,пся мать,країна на грані існування,а тут про якісь екзамени говорять.Перестаньте страждати єрундою.
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09.06.2022 20:48 Відповісти
Ну поки немає 18 - краще валити. Інакше ЗЕ Команда відправить всіх (крім прокурорів) на фронт, аби ми повоювали а ЗЕ Придурки ще трішки покерували

Народ просто не розуміє, яка економічна срака на нас чекає вже восени.
Зелю з його запитами на дофіга бабла - пошлють туди, де йому і місце. І "свято" в Україні тільки зачина.

Тому, закінчити школу і виїзджати, це самий притомний варіант.
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10.06.2022 00:51 Відповісти
 
 