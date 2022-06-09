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Новости Война
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Почта Литвы выпустила марку с "Байрактаром", подаренным Украине

литва,марка,байрактар

В Литве появились почтовые марки, посвященные ударному беспилотнику "Байрактар", на приобретение которого деньги собирали всей страной и подарили Украине. Письма с этими марками призывают присылать политикам, не спешащим предоставлять Украине оружие.

Об этом говорится на сайте "Почты Литвы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Инициатива с письмами состоит в том, чтобы прислать политикам и международным организациям сообщение, "которое призывает следовать примеру маленькой, но единой страны и проявить больше инициативы в помощи Украине". К акции присоединятся известные литовцы.

"Марки — это не просто маленькие произведения искусства, зафиксировавшие события, личности и идеи. Их основная цель — писать и отправлять письма, передавать сообщения. Это именно то, что мы хотим сделать этой кампанией - послать лидерам стран и представителям международных организаций сообщения: если народ Литвы может, можете и вы", - говорит Аста Сунгайлене, генеральный директор "Почты Литвы".

Читайте также: Литва подписала соглашение с Турцией о покупке беспилотника "Байрактар" для Украины

Принять участие в кампании призывают всех желающих. Письма просят писать на английском или на языке получателя.

Напомним, в Литве всего за три с половиной дня собрали пять миллионов евро для покупки ударного беспилотника "Байрактар" для Вооруженных сил Украины. Посол Украины в Литве заявил, что это первый случай в истории, когда люди собирали деньги на покупку "Байрактара".

Тогда деньги передали Министерству обороны Литвы, представители которого улетели в Турцию для заключения соглашения о покупке беспилотника.

В то же время после того, как турецкая компания-производитель "Байрактора" Baykar узнала о сборе средств на него литовцами, она заявила, что бесплатно подарит Литве один свой беспилотник для Украины. За собранные деньги приобретут необходимые боеприпасы для "Байрактара", а остальные деньги пойдут на поддержку Украины.

Смотрите также: В двух странах Америки выпустили марки с Патроном. ФОТО

Автор: 

Литва (2445) почта (127) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+14
Дякуємо! Ви робите добро і Вам за це буде Благодать!
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09.06.2022 20:44
+7
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09.06.2022 20:49
+7
то було колись... зараз у мад,ярів помутнєніє в мозгах....
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09.06.2022 20:57
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Дякуємо! Ви робите добро і Вам за це буде Благодать!
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09.06.2022 20:44 Ответить
Надо флешмоб с марками по миру устроить в поддержку Украины .
Это будет историческая победа над российской пропагандой
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09.06.2022 20:47 Ответить
хочется других побед реальных, а информативных хватает.
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09.06.2022 20:50 Ответить
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09.06.2022 20:49 Ответить
то було колись... зараз у мад,ярів помутнєніє в мозгах....
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09.06.2022 20:57 Ответить
В них в Орбані "помутнєніє". Якщо в Угорщини забрати все, що надходить від ЄС, та залишити лише нафту з кацапстану та Кіріла, то воно швидко мине і такі написи з'являться знову. Але Орбан, скоріш за все їх вже не побачить, бо буде сперечатися з Чаушеску.
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09.06.2022 21:03 Ответить
Зовсім у цьому не впевнений - подивіться результати угорських опитувать стосовно підтримки вступу УКкраїні в ЄС і НАТО, та й взагалі ставлення до України порівняно з московією!
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09.06.2022 21:34 Ответить
Дуже креативно, дякуємо Литві!
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09.06.2022 20:53 Ответить
що, дупа сильно опухла?
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09.06.2022 20:58 Ответить
Нейтральненько так - не придерёшься.
А кто в теме - тот поймёт.
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09.06.2022 21:28 Ответить
в марочки будемо гратися після перемоги.
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09.06.2022 22:50 Ответить
 
 