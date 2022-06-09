Почта Литвы выпустила марку с "Байрактаром", подаренным Украине

В Литве появились почтовые марки, посвященные ударному беспилотнику "Байрактар", на приобретение которого деньги собирали всей страной и подарили Украине. Письма с этими марками призывают присылать политикам, не спешащим предоставлять Украине оружие.

Об этом говорится на сайте "Почты Литвы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Инициатива с письмами состоит в том, чтобы прислать политикам и международным организациям сообщение, "которое призывает следовать примеру маленькой, но единой страны и проявить больше инициативы в помощи Украине". К акции присоединятся известные литовцы.

"Марки — это не просто маленькие произведения искусства, зафиксировавшие события, личности и идеи. Их основная цель — писать и отправлять письма, передавать сообщения. Это именно то, что мы хотим сделать этой кампанией - послать лидерам стран и представителям международных организаций сообщения: если народ Литвы может, можете и вы", - говорит Аста Сунгайлене, генеральный директор "Почты Литвы".

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Принять участие в кампании призывают всех желающих. Письма просят писать на английском или на языке получателя.

Напомним, в Литве всего за три с половиной дня собрали пять миллионов евро для покупки ударного беспилотника "Байрактар" для Вооруженных сил Украины. Посол Украины в Литве заявил, что это первый случай в истории, когда люди собирали деньги на покупку "Байрактара".

Тогда деньги передали Министерству обороны Литвы, представители которого улетели в Турцию для заключения соглашения о покупке беспилотника.

В то же время после того, как турецкая компания-производитель "Байрактора" Baykar узнала о сборе средств на него литовцами, она заявила, что бесплатно подарит Литве один свой беспилотник для Украины. За собранные деньги приобретут необходимые боеприпасы для "Байрактара", а остальные деньги пойдут на поддержку Украины.

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