Пошта Литви випустила марку з "Байрактаром", який подарували Україні

У Литві з’явилися поштові марки, присвячені ударному безпілотнику "Байрактар", на придбання якого гроші збирали всією країною і який подарували Україні. Листи з цими марками закликають надсилати політикам, які не квапляться надавати Україні зброю.

Про це йдеться на сайті "Пошти Литви", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Ініціатива з листами полягає в тому, щоб надіслати політикам та міжнародним організаціям повідомлення, "яке закликає наслідувати прикладу маленької, але єдиної країни і проявити більше ініціативи в допомозі Україні". До акції долучаться відомі литовці.

"Марки - це не просто маленькі витвори мистецтва, що зафіксували події, особи та ідеї. Їхня основна мета - писати і надсилати листи, передавати повідомлення. Це саме те, що ми хочемо зробити цією кампанією - надіслати лідерам країн та представникам міжнародних організацій повідомлення: якщо народ Литви може, можете й ви", - каже Аста Сунгайлене, генеральна директорка "Пошти Литви".

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Взять участь у кампанії закликають усіх охочих. Листи просять писати англійською або ж мовою того, хто їх має отримати.

Нагадаємо, у Литві лише за три з половиною дні зібрали п'ять мільйонів євро для купівлі ударного безпілотника "Байрактар" для Збройних сил України. Посол України у Литві заявив, що це перший випадок в історії, коли люди збирали гроші на купівлю "Байрактара".

Тоді гроші передали Міністерству оборони Литви, представники якого полетіли в Туреччину для укладання угоди про купівлю безпілотника.

Водночас після того, як турецька компанія-виробник "Байрактарів" Baykar дізналася про збір коштів на нього литовцями, вона заявила, що безплатно подарує Литві один свій безпілотник для України. За зібрані гроші придбають необхідні боєприпаси для "Байрактара", а решта грошей піде на підтримку України.

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