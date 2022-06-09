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Пошта Литви випустила марку з "Байрактаром", який подарували Україні

литва,марка,байрактар

У Литві з’явилися поштові марки, присвячені ударному безпілотнику "Байрактар", на придбання якого гроші збирали всією країною і який подарували Україні. Листи з цими марками закликають надсилати політикам, які не квапляться надавати Україні зброю.

Про це йдеться на сайті "Пошти Литви", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Ініціатива з листами полягає в тому, щоб надіслати політикам та міжнародним організаціям повідомлення, "яке закликає наслідувати прикладу маленької, але єдиної країни і проявити більше ініціативи в допомозі Україні". До акції долучаться відомі литовці.

"Марки - це не просто маленькі витвори мистецтва, що зафіксували події, особи та ідеї. Їхня основна мета - писати і надсилати листи, передавати повідомлення. Це саме те, що ми хочемо зробити цією кампанією - надіслати лідерам країн та представникам міжнародних організацій повідомлення: якщо народ Литви може, можете й ви", - каже Аста Сунгайлене, генеральна директорка "Пошти Литви".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю безпілотника "Байрактар" для України

Взять участь у кампанії закликають усіх охочих. Листи просять писати англійською або ж мовою того, хто їх має отримати.

Нагадаємо, у Литві лише за три з половиною дні зібрали п'ять мільйонів євро для купівлі ударного безпілотника "Байрактар" для Збройних сил України. Посол України у Литві заявив, що це перший випадок в історії, коли люди збирали гроші на купівлю "Байрактара".

Тоді гроші передали Міністерству оборони Литви, представники якого полетіли в Туреччину для укладання угоди про купівлю безпілотника.

Водночас після того, як турецька компанія-виробник "Байрактарів" Baykar дізналася про збір коштів на нього литовцями, вона заявила, що безплатно подарує Литві один свій безпілотник для України. За зібрані гроші придбають необхідні боєприпаси для "Байрактара", а решта грошей піде на підтримку України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У двох країнах Америки випустили марки з Патроном. ФОТО

Автор: 

Литва (2379) пошта (305) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+14
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09.06.2022 20:44
+7
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09.06.2022 20:49
+7
то було колись... зараз у мад,ярів помутнєніє в мозгах....
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09.06.2022 20:57
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09.06.2022 20:44 Відповісти
Надо флешмоб с марками по миру устроить в поддержку Украины .
Это будет историческая победа над российской пропагандой
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09.06.2022 20:47 Відповісти
хочется других побед реальных, а информативных хватает.
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09.06.2022 20:50 Відповісти
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09.06.2022 20:49 Відповісти
то було колись... зараз у мад,ярів помутнєніє в мозгах....
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09.06.2022 20:57 Відповісти
В них в Орбані "помутнєніє". Якщо в Угорщини забрати все, що надходить від ЄС, та залишити лише нафту з кацапстану та Кіріла, то воно швидко мине і такі написи з'являться знову. Але Орбан, скоріш за все їх вже не побачить, бо буде сперечатися з Чаушеску.
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09.06.2022 21:03 Відповісти
Зовсім у цьому не впевнений - подивіться результати угорських опитувать стосовно підтримки вступу УКкраїні в ЄС і НАТО, та й взагалі ставлення до України порівняно з московією!
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09.06.2022 21:34 Відповісти
Дуже креативно, дякуємо Литві!
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09.06.2022 20:53 Відповісти
що, дупа сильно опухла?
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09.06.2022 20:58 Відповісти
Нейтральненько так - не придерёшься.
А кто в теме - тот поймёт.
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09.06.2022 21:28 Відповісти
в марочки будемо гратися після перемоги.
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09.06.2022 22:50 Відповісти
 
 