РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12261 посетитель онлайн
Новости Война
6 310 30

Время обсуждать, как не унижать Путина, давно прошло, - посол Великобритании Симмонс

путин,путін

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает неуместным обсуждение того, как "не унижать Россию", поскольку это унижение уже есть и российскому диктатору Владимиру Путину следует самому решать, как к этому относиться.

Об этом она сказала в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил Симмонс об ее отношении к заявлению президента Франции Эмманюэля Макрона, который "постоянно просит не унижать Россию".

Читайте также: Украина сама решит, когда и как следует заканчивать войну, - посол Великобритании Симмонс

"На мой взгляд, время обсуждать, как не унижать президента Путина, давно прошло. Я считаю, что унижение уже есть и президент Путин сам должен решить, как ему к этому относиться. Это не изменит позиции тех стран, которые поддерживают Украину. Поэтому, считаю, что такие заявления не слишком резонные", – сказала госпожа посол.

Автор: 

путин владимир (31214) Макрон Эмманюэль (1297) Симмонс Мелинда (103)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
показать весь комментарий
09.06.2022 22:52
+11
Ні, принижувати не треба, а просто посилати бункерного хробака на йух. І телефонувати йому не треба лідерам цивілізованих країн. Нехай кабаєв кончає, коли йому дзвонять з Північної Кореї, ********* та з бананових республік.
показать весь комментарий
09.06.2022 22:54
+10
Слово "*****" увійшло в усі словники планети і коли написано "*****стан" то всі знають про яку країну йде мова. Якщо це не приниження то що? І хто ж це зробив? Відповідь вражає - мільярди жителів планети Земля...
показать весь комментарий
09.06.2022 22:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.06.2022 22:52 Ответить
Все верно сказал.
Если бы поляки ещё и хоть раз сказали, что не имеют территориальных претензий к Украине - то им бы цены не было.
показать весь комментарий
10.06.2022 08:13 Ответить
Ні, принижувати не треба, а просто посилати бункерного хробака на йух. І телефонувати йому не треба лідерам цивілізованих країн. Нехай кабаєв кончає, коли йому дзвонять з Північної Кореї, ********* та з бананових республік.
показать весь комментарий
09.06.2022 22:54 Ответить
Не стоит слишком переживать по поводу эмоционального благополучия агрессоров, - глава МИД Латвии Ринкевич.
показать весь комментарий
09.06.2022 23:26 Ответить
та то не шпутіну набагаються зберегти витрачені на ботокс кошти... то хтось в європі свої дупи намагається залишити недоторканими... як шмари дещо після тридцяти років роботи на кільцевих...
показать весь комментарий
09.06.2022 22:55 Ответить
На часi обговорити як спаплюжити його *********, наприклад визнати Меркель третьою бабою ***** та за#издячити цю шльондру у санкцiйний список Навального.
показать весь комментарий
09.06.2022 22:56 Ответить
Слово "*****" увійшло в усі словники планети і коли написано "*****стан" то всі знають про яку країну йде мова. Якщо це не приниження то що? І хто ж це зробив? Відповідь вражає - мільярди жителів планети Земля...
показать весь комментарий
09.06.2022 22:59 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2022 23:01 Ответить
прийшов час обнулити ******** підораса путіна.
показать весь комментарий
09.06.2022 23:05 Ответить
Приниження питуна - завжди на часі.
показать весь комментарий
09.06.2022 23:05 Ответить
Десь прочитав, що макрон перед Путіним принижується через майбутні вибори до національних зборів (здається?) . Там у його партії конкуренція з Лепеншою - ось він і прогинається, інакше програє. Після цих виборів він може змінити риторику.
показать весь комментарий
09.06.2022 23:07 Ответить
ці британці майже українці.
я б їх всіх записав до полку Бориса Чуприни!
показать весь комментарий
09.06.2022 23:08 Ответить
Это общая кровь кельтов ещё с дохристианских времён
показать весь комментарий
09.06.2022 23:14 Ответить
"Журналіст запитав Сіммонс про її ставлення до заяв президента Франції Емманюеля Макрона, який "постійно просить не принижувати Росію""

https://spektrnews.in.ua/news/makron-soglasen-prinyat-kapitulyaciyu-u-rf/133921#gsc.tab=0 Насправді, виявляється, Макрон сказав це в зовсім в іншому контексті . А саме: так Макрон закликає ***** капітулювати у війні з Україною, обіцяючи не принижувати його під час підписання такого акту, якщо Франція буде посередником під час укладення такої капітуляції.
Версія іншого блогера: "это был ответ на униженную просьбу лаврова, чтобы президент Франции позвонил путину, прозвучавшую в воскресенье 29 мая в его 15-минутном интервью французскому телеканалу TF1. ... То коротенькое выступление лаврова в формате интервью на популярном французском телеканале стоило Кремлю немалых денег, но результат от него оказался почти нулевым. Макрон не позвонил путину в течение недели, чего с нетерпение ждали в Кремле, и только в субботу между делом сказал, что не хочет унижать РФ. Это был вежливый ответ Елисейского дворца кремлёвцам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам начать переговоры о заключении перемирия с Украиной, то обратитесь к нам с этим по официальным каналам и письменно, а не через телевизор. ... Кремль 29 мая попытался через лаврова в телевизоре напроситься на приём к Макрону по вопросу как ему теперь выбраться из войны, но получил от Парижа ответ: сформулируйте ваше предложения на бумаге, и мы будем готовы их изучить. Ответ не в той дикой форме, в какой лавров в декабре 2021 г. требовал письменных ответов от США и НАТО на ультиматум РФ. С Францией у Кремля 4 июня получился явный провал, как до этого с Италией и Турцией. Точкой в попытке использовать Рим в качестве адвоката РФ можно считать вызов её посла в МИД Италии в понедельник 6 июня на взбучку, вызванную воскресным интервью захаровой на итальянском телеканале La7. От хамства и бреда, которой несла захарова, беседовавший с ней телеведущий Массимо Джилетти в прямом эфире упал в обморок.
В контексте такой дипломатической суеты лаврова обещания Макрона не унижать РФ, когда война закончится, выглядят совсем не так, как их попытались истолковать некоторые официальные и неофициальные лица в Украине. Фактически Макрон дал согласие принять капитуляцию у РФ и пообещал не унижать её во время данной процедуры. Слова Макрона и суета с середины апреля ведомства лаврова с поиском двух государств, которые согласились бы стать свидетелями подписания с Украиной перемирия типа Минск-3, позволяют сделать следующие вывода.
В Европе никто на такую роль не соглашается, поскольку уверены в скорой смене режима путина или в "транзите власти", как это называют на россии. Уверены настолько, что Макрон спокойно рассуждает о том, как надо будет общаться с РФ после путина. Свидетелями могли бы стать Венгрия и Сербия, но с Венгрией не только у Украины побиты капитально горшки, а самолёт лаврова 5 июня в Сербию не пропустили ни Болгария, ни Северная Македония, ни Черногория. Суета лаврова не даёт результатов, но Кремлю ясно дают понять, что до похорон путина никаких переговоров не будет. Похоронить путина пока предлагается сами гражданам РФ. Если они с этим не справятся, то возможны и другие варианты."

Сергей Климовский
показать весь комментарий
09.06.2022 23:08 Ответить
БУЧА- это экватор войны , где закончилась вера в договоренности с кацапами
показать весь комментарий
09.06.2022 23:10 Ответить
це для Вас скінчилася і для мене - для зелених ніт!
ось побачите - зелені підуть на перемовлялки.
показать весь комментарий
09.06.2022 23:14 Ответить
s kem?
показать весь комментарий
09.06.2022 23:35 Ответить
звістно з ким - з папою карлою...
показать весь комментарий
09.06.2022 23:44 Ответить
Перемога в зелених не на разі і не на часу....
а шанс є.. - весь світ за Україною!
показать весь комментарий
09.06.2022 23:41 Ответить
Не розумію, як глави держав збираються подавати руку цьому комунофашисту, серійному вбивці, це треба не поважати себе.
показать весь комментарий
09.06.2022 23:17 Ответить
а вони і не поважають - в них це зветься "політикою".
показать весь комментарий
09.06.2022 23:24 Ответить
Про довір'я до західної преси . .
Орест Сохар: ФСБ розігнала зраду в британській пресі: чергова маніпуляція російських спецслужба
Сьогодні українські медія рознесли по добрій волі публікацію, підготовлену, судячи з усього, в ФСБ. Тільки тому, що її опублікувала британська Independent
Спершу трішки про меседжі самої статті: - озброєнь у росіян у 20-40 разів більше, ніж у нас, українські воїни деморалізовані і є чисельні випадки дезертирства, нашим полоненим гнити у російських в'язницях роками, бо їх немає на кого обмінювати. Ага, і у нас ще й майже повністю вичерпався боєкомплект, західна допомога йде повільно, тому росіяни намагаються використати ситуацію по повній, аби прорвати нашу оборону...

До цієї статті ще не вистачає невеличкої перчинки у вигляді заголовка "Україні пора сушити бойові весла"… тобто - здаватися. Ось такий собі абсолютний антиаристович британського розливу. Але тут сам час подивитися, хто є власником видання, яке з англійської перекладається як "Незалежний". А там цілком залежні люди, при чому - від Кремля. Погляньте у Вікіпедію: на початку минулого десятиріччя її викупив російський КГБешний олігарх Олександр Лєбєдєв, а зараз володіє син - Євген

Запитання: чи бувають колишні КГБісти? Бувають, бо сьогодні ця контора називається ФСБ… Далі думайте вже самі…
показать весь комментарий
09.06.2022 23:26 Ответить
Не впевнений що саме один путін за всім стоїть, вони всі як подуріли, з якими раніше в чатах спілкувався. Вони всі дійсно бажають знищити Україну, без компромісів, яке там може бути збережене лице, нема його вже взагалі. Як такий феномен може пояснити наука? Да і кінця цьому кацапобєсію не видно, біда.
показать весь комментарий
09.06.2022 23:30 Ответить
Щойно Олег Жданов був у Марка Фейгіна, то вони там казали, що зараз навколо Меркельші і Шольца назріває скандал, якісь кацапські гроші на фінансування партії журналісти розрили.
Так що Щольц не з якихось принципів чи "відчуття провини німців за Другу світову" буксує. Баблоси були проплачені. Треба відпрацьовувати!
показать весь комментарий
09.06.2022 23:31 Ответить
до ЗСУ.
створити повк Бориса Чуприни - не така вже і погана ідея....
показать весь комментарий
09.06.2022 23:34 Ответить
Після виходу у продаж точилок для олівців у вигляді статуетки ***** в позі пасивного гея, думаю ви здогадались куди олівець вставляють, більше принизити неможливо. Потрібно подарувати такі точилки Макрону, Шольцу і Ердогану, в них пропаде бажання гратись у хитрожопих торговців Україною.
показать весь комментарий
10.06.2022 00:22 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2022 00:56 Ответить
цю мразоту та усіх рашистів треба знищити, а не думати як "зберегти їбло"
показать весь комментарий
10.06.2022 02:03 Ответить
Ось тільки перемовини чомусь хоче Боневтік.
показать весь комментарий
10.06.2022 06:43 Ответить
Саме так. Чогось мені здається, що там був якийсь договорняк, який ***** порушив. Саме це, на мою думку, й пояснює постійне бажання Зеленського з ним зустрітися. Хлопчик тільки не розуміє одного - в голові ***** немає України як самостійної держави. Відповідно перемовлятися з Зеленським ***** не буде ні за яких обставин
показать весь комментарий
10.06.2022 06:55 Ответить
 
 