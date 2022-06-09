Время обсуждать, как не унижать Путина, давно прошло, - посол Великобритании Симмонс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает неуместным обсуждение того, как "не унижать Россию", поскольку это унижение уже есть и российскому диктатору Владимиру Путину следует самому решать, как к этому относиться.

Об этом она сказала в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил Симмонс об ее отношении к заявлению президента Франции Эмманюэля Макрона, который "постоянно просит не унижать Россию".

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"На мой взгляд, время обсуждать, как не унижать президента Путина, давно прошло. Я считаю, что унижение уже есть и президент Путин сам должен решить, как ему к этому относиться. Это не изменит позиции тех стран, которые поддерживают Украину. Поэтому, считаю, что такие заявления не слишком резонные", – сказала госпожа посол.