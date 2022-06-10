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Новости Санкции против России
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Украина вводит санкции против 261 руководителя вузов РФ

санкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против 261 руководителя высших учебных заведений РФ, а также прекращающий культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты, развлекательные программы с 236 российскими вузами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Санкции введены бессрочно.

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Автор: 

вуз (905) Зеленский Владимир (20232) россия (95365) санкции (11257)


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Топ комментарии
+4
звичайно,вишенькою на цьому торті є ректор МГУ син українських селян з Харківщини Садовничий,який відверто підтримав *спецоперацію*.І старий же,над гробом трясеться,чого боятися ? На той світ не забереш путінські криваві відзнаки.Але ж ні,підтримав бійню...
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10.06.2022 02:21
+4
Прям таки пекельні санкції...і головне, як вчасно. Можна навіть зарахувати до "плюсів" бурхливої діяльності зебуби
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10.06.2022 03:54
+2
А еще было-бы лучше наградить лаптекопытных шакалов, попавшее под санкции пулей 9 мм. В висок. Для надежности.
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10.06.2022 07:24
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звичайно,вишенькою на цьому торті є ректор МГУ син українських селян з Харківщини Садовничий,який відверто підтримав *спецоперацію*.І старий же,над гробом трясеться,чого боятися ? На той світ не забереш путінські криваві відзнаки.Але ж ні,підтримав бійню...
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10.06.2022 02:21 Ответить
Посмотрите фото Садовнычего: смесь Черномырдина и Андропова.
Такой мог быть сыном не "селян", а тех, кто морил их голодом.
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10.06.2022 09:13 Ответить
интересно, что делать россинам которые живут в Украине и в знак протеста разорвали свои паспорта в феврале месяце. ведь посольства нету и консульства. как без документов.
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10.06.2022 02:52 Ответить
россинам на бутяляку рисісти найменше....
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10.06.2022 03:51 Ответить
******* бубі...?
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10.06.2022 03:46 Ответить
Прям таки пекельні санкції...і головне, як вчасно. Можна навіть зарахувати до "плюсів" бурхливої діяльності зебуби
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10.06.2022 03:54 Ответить
Це так аби піпли переключили увагу з питання "хто розмінував Чонгар, як пропагандонка з кремля попала в Україну та надання громадянства кацапським олігархам" на оці надпотужні санкції від Zє.
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10.06.2022 08:08 Ответить
гоп гоп моя рідна я до тебе з квітками!
гоп гоп не спустилася а двое онуків вже у нас...
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10.06.2022 04:00 Ответить
США - УелАс? - 2:0 ...
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10.06.2022 04:07 Ответить
буде помста
США - Уел''с? - 2:0 ...
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10.06.2022 04:10 Ответить
ОГО! А шо це було?........
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10.06.2022 04:20 Ответить
ермолаенку не продавайте - тей піндюк задихаетьсья на 4тій хвилині матчу...
зіну по щоках, но оставить....
такий собі футбольчик..
бачив кращий - Дінамо Київ - Баварія - 3:0
Дінамо Київ - Барселона - 3:0
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10.06.2022 04:23 Ответить
я не вірю в тих хто нехтуе варом...
я не вірю в тих хто без перегара..
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10.06.2022 04:33 Ответить
А еще было-бы лучше наградить лаптекопытных шакалов, попавшее под санкции пулей 9 мм. В висок. Для надежности.
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10.06.2022 07:24 Ответить
Ой нарешті, бо ці типу 'викладачі, професори і т.п.' ще гірші за тв пропагандонів!
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10.06.2022 08:26 Ответить
Санкции должны вводиться не "против", а непосредственно "в".
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10.06.2022 09:05 Ответить
Насколько я себе представляю, в России не очень хорошее образование, а уровень знаний большинства выпускников невысок.
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10.06.2022 17:14 Ответить
 
 