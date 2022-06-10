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Украина вводит санкции против 261 руководителя вузов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против 261 руководителя высших учебных заведений РФ, а также прекращающий культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты, развлекательные программы с 236 российскими вузами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Санкции введены бессрочно.
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+4 Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий10.06.2022 02:21
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Такой мог быть сыном не "селян", а тех, кто морил их голодом.
гоп гоп не спустилася а двое онуків вже у нас...
США - Уел''с? - 2:0 ...
зіну по щоках, но оставить....
такий собі футбольчик..
бачив кращий - Дінамо Київ - Баварія - 3:0
Дінамо Київ - Барселона - 3:0
я не вірю в тих хто без перегара..