Украина вводит санкции против 261 руководителя вузов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против 261 руководителя высших учебных заведений РФ, а также прекращающий культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты, развлекательные программы с 236 российскими вузами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Санкции введены бессрочно.

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