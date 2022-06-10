Україна вводить санкції проти 261 керівника вищих навчальних закладів РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який запроваджує санкції проти 261 керівника вищих навчальних закладів РФ, а також припиняє культурні обміни, наукове співробітництво, освітні та спортивні контакти, розважальні програми з 236 російськими вишами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Санкції запроваджено безстроково.

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