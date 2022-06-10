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Україна вводить санкції проти 261 керівника вищих навчальних закладів РФ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який запроваджує санкції проти 261 керівника вищих навчальних закладів РФ, а також припиняє культурні обміни, наукове співробітництво, освітні та спортивні контакти, розважальні програми з 236 російськими вишами.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Санкції запроваджено безстроково.
Топ коментарі
+4 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар10.06.2022 02:21
+4 Петро Удеч
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+2 Alex Tiger
показати весь коментар10.06.2022 07:24
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Такой мог быть сыном не "селян", а тех, кто морил их голодом.
гоп гоп не спустилася а двое онуків вже у нас...
США - Уел''с? - 2:0 ...
зіну по щоках, но оставить....
такий собі футбольчик..
бачив кращий - Дінамо Київ - Баварія - 3:0
Дінамо Київ - Барселона - 3:0
я не вірю в тих хто без перегара..