УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10989 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 172 18

Україна вводить санкції проти 261 керівника вищих навчальних закладів РФ

санкции

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який запроваджує санкції проти 261 керівника вищих навчальних закладів РФ, а також припиняє культурні обміни, наукове співробітництво, освітні та спортивні контакти, розважальні програми з 236 російськими вишами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Санкції запроваджено безстроково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Путіна і 34 топчиновників РФ

Автор: 

виш (544) Зеленський Володимир (23689) росія (64926) санкції (11768)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
звичайно,вишенькою на цьому торті є ректор МГУ син українських селян з Харківщини Садовничий,який відверто підтримав *спецоперацію*.І старий же,над гробом трясеться,чого боятися ? На той світ не забереш путінські криваві відзнаки.Але ж ні,підтримав бійню...
показати весь коментар
10.06.2022 02:21
+4
Прям таки пекельні санкції...і головне, як вчасно. Можна навіть зарахувати до "плюсів" бурхливої діяльності зебуби
показати весь коментар
10.06.2022 03:54
+2
А еще было-бы лучше наградить лаптекопытных шакалов, попавшее под санкции пулей 9 мм. В висок. Для надежности.
показати весь коментар
10.06.2022 07:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
звичайно,вишенькою на цьому торті є ректор МГУ син українських селян з Харківщини Садовничий,який відверто підтримав *спецоперацію*.І старий же,над гробом трясеться,чого боятися ? На той світ не забереш путінські криваві відзнаки.Але ж ні,підтримав бійню...
показати весь коментар
10.06.2022 02:21 Відповісти
Посмотрите фото Садовнычего: смесь Черномырдина и Андропова.
Такой мог быть сыном не "селян", а тех, кто морил их голодом.
показати весь коментар
10.06.2022 09:13 Відповісти
интересно, что делать россинам которые живут в Украине и в знак протеста разорвали свои паспорта в феврале месяце. ведь посольства нету и консульства. как без документов.
показати весь коментар
10.06.2022 02:52 Відповісти
россинам на бутяляку рисісти найменше....
показати весь коментар
10.06.2022 03:51 Відповісти
******* бубі...?
показати весь коментар
10.06.2022 03:46 Відповісти
Прям таки пекельні санкції...і головне, як вчасно. Можна навіть зарахувати до "плюсів" бурхливої діяльності зебуби
показати весь коментар
10.06.2022 03:54 Відповісти
Це так аби піпли переключили увагу з питання "хто розмінував Чонгар, як пропагандонка з кремля попала в Україну та надання громадянства кацапським олігархам" на оці надпотужні санкції від Zє.
показати весь коментар
10.06.2022 08:08 Відповісти
гоп гоп моя рідна я до тебе з квітками!
гоп гоп не спустилася а двое онуків вже у нас...
показати весь коментар
10.06.2022 04:00 Відповісти
США - УелАс? - 2:0 ...
показати весь коментар
10.06.2022 04:07 Відповісти
буде помста
США - Уел''с? - 2:0 ...
показати весь коментар
10.06.2022 04:10 Відповісти
ОГО! А шо це було?........
показати весь коментар
10.06.2022 04:20 Відповісти
ермолаенку не продавайте - тей піндюк задихаетьсья на 4тій хвилині матчу...
зіну по щоках, но оставить....
такий собі футбольчик..
бачив кращий - Дінамо Київ - Баварія - 3:0
Дінамо Київ - Барселона - 3:0
показати весь коментар
10.06.2022 04:23 Відповісти
я не вірю в тих хто нехтуе варом...
я не вірю в тих хто без перегара..
показати весь коментар
10.06.2022 04:33 Відповісти
А еще было-бы лучше наградить лаптекопытных шакалов, попавшее под санкции пулей 9 мм. В висок. Для надежности.
показати весь коментар
10.06.2022 07:24 Відповісти
Ой нарешті, бо ці типу 'викладачі, професори і т.п.' ще гірші за тв пропагандонів!
показати весь коментар
10.06.2022 08:26 Відповісти
Санкции должны вводиться не "против", а непосредственно "в".
показати весь коментар
10.06.2022 09:05 Відповісти
Насколько я себе представляю, в России не очень хорошее образование, а уровень знаний большинства выпускников невысок.
показати весь коментар
10.06.2022 17:14 Відповісти
 
 