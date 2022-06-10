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США через прямую бюджетную поддержку обеспечат устойчивость Украины, - посол Бринк
Соединенные Штаты помогут Украине защититься от агрессии и поддержать ее устойчивость.
Об этом в Twitter сообщила посол США Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ.
"С нетерпением жду сотрудничества с Денисом Шмыгалем, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии и поддержать устойчивость Украины и ее восстановление. Имея прямую бюджетную поддержку в размере 7,5 миллиарда долларов, мы обеспечим, чтобы Украина и в дальнейшем была сильной", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+21 Alex Newman
показать весь комментарий10.06.2022 11:18
+17 Александр Чуднивец #474549
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+16 Михаил Филоненко #416954
показать весь комментарий10.06.2022 11:18
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нічого не вяжеться між собою
Але цифра 7,5 -це незрозуміло щодо якого періодуІ Шмигаль,звичайно ,просить 5 "з запасом"..
А хіба не можливо нашим народним обранцям всіх рівней видмовитись від половини (більшей) своєї зарплатні на користь фронту.Ви уявляєте скільки їх?Верховна Рада,областна,міські ради і т.д.А ті красені,які понамалювали собі зарплатню під мільон....Мама моя.А кажуть, деж брати гроші?Та вони ж під ногами валяються..бери не хочу.
"Куди достанете, там і їбаште москалів", - добавила посол США в Україні Бріджит Брінк.
потрібно петицію в Парламент...та референдум ...
когда бухгалтер увидит, что все опять идет к строительству дорог, в дело вступит расстрельный взвод. только так всей нашей власти на неделю не хватит.
під мудрим керівництвом арсенія петровича
але цікаво розрулила..
Це саме при її керівництві було "не зауважено" Кіпрський філіал "Приватбанку" ,через який Бєня СПИ,,ДИВ 5,% лярдів доларів...
думай-ТЕ на наступних виборах......
повернутися виплати в конвертах, бо депутати на сухпайку з березня страждають без готівки,
кеш є кеш
вони увійдуть в книги історії війни з москалями
а х!йла всі запамятають як х!йло і гітлер #2