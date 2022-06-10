США через прямую бюджетную поддержку обеспечат устойчивость Украины, - посол Бринк

Соединенные Штаты помогут Украине защититься от агрессии и поддержать ее устойчивость.

Об этом в Twitter сообщила посол США Бриджит Бринк, информирует Цензор.НЕТ.

"С нетерпением жду сотрудничества с Денисом Шмыгалем, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии и поддержать устойчивость Украины и ее восстановление. Имея прямую бюджетную поддержку в размере 7,5 миллиарда долларов, мы обеспечим, чтобы Украина и в дальнейшем была сильной", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украина получила первый миллиард в рамках пакета в 40 млрд дол. помощи от США, - посол Бринк