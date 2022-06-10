США через пряму бюджетну підтримку забезпечать стійкість України, - посол Брінк

Сполучені Штати допоможуть Україні захиститися від російської агресії та підтримати її стійкість.

Про це у Twitter повідомила посол США Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"З нетерпінням чекаю на співпрацю з Денисом Шмигалем, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії та підтримати стійкість України та її відновлення. Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі 7,5 мільярда доларів, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала перший мільярд в рамках пакету 40 млрд дол. допомоги від США, - посол Брінк