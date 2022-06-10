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США через пряму бюджетну підтримку забезпечать стійкість України, - посол Брінк

буча,брінк

Сполучені Штати допоможуть Україні захиститися від російської агресії та підтримати її стійкість.

Про це у Twitter повідомила посол США Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"З нетерпінням чекаю на співпрацю з Денисом Шмигалем, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії та підтримати стійкість України та її відновлення. Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі 7,5 мільярда доларів, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала перший мільярд в рамках пакету 40 млрд дол. допомоги від США, - посол Брінк

Автор: 

США (22512) Брінк Бріджит (228)


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Топ коментарі
+21

"Куди достанете, там і їбаште москалів", - добавила посол США в Україні Бріджит Брінк.
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10.06.2022 11:18
+17
Амерам-черговий респектище...
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10.06.2022 11:12
+16
Як же жаль що нами не «керу Америка», як про це розповідають російські ЗМІ…
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10.06.2022 11:18
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Амерам-черговий респектище...
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10.06.2022 11:12 Відповісти
український міністр фінансів, каже що щомісяця не вистачає 5 млрд підтримки...та, що під час війни варто відмовитись від пільг для бізнесу...
нічого не вяжеться між собою
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10.06.2022 11:27 Відповісти
Его работа говорить. А что говорить ему не сказали
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10.06.2022 11:55 Відповісти
можливо щомісячні "вливання" у економіку 2млрд і достатні..

Але цифра 7,5 -це незрозуміло щодо якого періодуІ Шмигаль,звичайно ,просить 5 "з запасом"..
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10.06.2022 13:17 Відповісти
Вчора по радіо чув, що ці довбойоби видали. Скасуємо з 1 липня пільгове розмитнення авто, бо ми втратили кілька мільярдів гривень так як українці завезли кількадесят тисяч автомобілів. Але ні одне їбанько не може додуматися, що якби ті мита діяли, ніхто б ті автомобілі в таких об'ємах не ввозив і відповідно ніхера б вони все одно не отримали.
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10.06.2022 16:07 Відповісти

А хіба не можливо нашим народним обранцям всіх рівней видмовитись від половини (більшей) своєї зарплатні на користь фронту.Ви уявляєте скільки їх?Верховна Рада,областна,міські ради і т.д.А ті красені,які понамалювали собі зарплатню під мільон....Мама моя.А кажуть, деж брати гроші?Та вони ж під ногами валяються..бери не хочу.
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11.06.2022 02:48 Відповісти
вот в словах о шмыгале, дерьмаку стало обидно. ведь он керуля страны, а не шмыгаль.
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10.06.2022 11:13 Відповісти
There's not much choice 'tween 'em !
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10.06.2022 11:18 Відповісти
+ Дякую!
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10.06.2022 11:52 Відповісти

"Куди достанете, там і їбаште москалів", - добавила посол США в Україні Бріджит Брінк.
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10.06.2022 11:18 Відповісти
Як же жаль що нами не «керу Америка», як про це розповідають російські ЗМІ…
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10.06.2022 11:18 Відповісти
10000%!
потрібно петицію в Парламент...та референдум ...
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10.06.2022 11:36 Відповісти
Нажаль, амери не керували настільки навіть Західною Німеччиною під часи окупації, и Конрад Аденауер призначав колишніх гітлерівців на посади керівників проти американських бажань.
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10.06.2022 11:47 Відповісти
А в Німеччині у 1945 році десь на посадах були не-гітлерівці?
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10.06.2022 12:19 Відповісти
Но все они и всегда были немцами---нацией прежде всего. В этом всегда была удача. У нас пока сын полка--на!
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10.06.2022 15:14 Відповісти
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10.06.2022 11:19 Відповісти
бухгалтера пришлите, с расстрельным взводом.

когда бухгалтер увидит, что все опять идет к строительству дорог, в дело вступит расстрельный взвод. только так всей нашей власти на неделю не хватит.
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10.06.2022 11:19 Відповісти
була яресько, із гонтаревою розрулили на довгі роки, аж до сьогодення вистачало...
під мудрим керівництвом арсенія петровича
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10.06.2022 11:38 Відповісти
Гонтарєва,так "розрулила"..

але цікаво розрулила..

Це саме при її керівництві було "не зауважено" Кіпрський філіал "Приватбанку" ,через який Бєня СПИ,,ДИВ 5,% лярдів доларів...
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10.06.2022 13:19 Відповісти
Що? Ану кинь посилання
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10.06.2022 13:38 Відповісти
По кацапському каналу звезда показують як їдуть колони з бк через лугандон жалко що вони спокійно там проїзджають(((
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10.06.2022 11:21 Відповісти
арахамії та єрмаки після Оману-Стамбулу:".... для міра нада пірістать стрєлять... і начать размінірованіє....."
думай-ТЕ на наступних виборах......
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10.06.2022 11:39 Відповісти
дякую!
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10.06.2022 11:24 Відповісти
Українська корупція всьо?
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10.06.2022 11:26 Відповісти
всьо тепер можна,

повернутися виплати в конвертах, бо депутати на сухпайку з березня страждають без готівки,

кеш є кеш
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10.06.2022 11:59 Відповісти
Господа партнёры. "Живые" деньги могут разворовать. Давайте лучше грёбанное вооружение, да поскорее.
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10.06.2022 12:45 Відповісти
Что -то вчера фарбований кгбист вякнул что наши артелеристы слабенькие в химарсе(на 3ку) да и нефакт что дадут.ленд лиз будет в октябре-ноябре
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10.06.2022 13:15 Відповісти
полякам, американцям і британцям ще довго маємо бути вдячні
вони увійдуть в книги історії війни з москалями
а х!йла всі запамятають як х!йло і гітлер #2
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10.06.2022 13:08 Відповісти
настоящие братья. Это кстати мощный сигнал *******, что сколько бы он не бомбил предприятия и инфраструктуру - Украина выстоит финансово. А вот выстоит ли Рашка под санкциями - еще посмотрим
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10.06.2022 13:13 Відповісти
нажаль в Рашці справи йдуть не так кепсько, від зростання цін на нафту та зерно вони в шоколаді
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10.06.2022 14:11 Відповісти
тільки, будь ласочка, тримайте Бєню та його зе бєніфіціарів за руки, міцно..(
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10.06.2022 13:17 Відповісти
Велика Подяка США і братньому народу за підтримку
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10.06.2022 13:46 Відповісти
ПИТАННЯ ДО ВЛАДИ СКІЛЬКИ БУДЕ НОВИХ БОМБОСХОВИЩ Й КОЛИ !!!)))
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11.06.2022 04:35 Відповісти
 
 