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США через пряму бюджетну підтримку забезпечать стійкість України, - посол Брінк
Сполучені Штати допоможуть Україні захиститися від російської агресії та підтримати її стійкість.
Про це у Twitter повідомила посол США Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.
"З нетерпінням чекаю на співпрацю з Денисом Шмигалем, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії та підтримати стійкість України та її відновлення. Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі 7,5 мільярда доларів, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Alex Newman
показати весь коментар10.06.2022 11:18
+17 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар10.06.2022 11:12
+16 Михаил Филоненко #416954
показати весь коментар10.06.2022 11:18
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нічого не вяжеться між собою
Але цифра 7,5 -це незрозуміло щодо якого періодуІ Шмигаль,звичайно ,просить 5 "з запасом"..
А хіба не можливо нашим народним обранцям всіх рівней видмовитись від половини (більшей) своєї зарплатні на користь фронту.Ви уявляєте скільки їх?Верховна Рада,областна,міські ради і т.д.А ті красені,які понамалювали собі зарплатню під мільон....Мама моя.А кажуть, деж брати гроші?Та вони ж під ногами валяються..бери не хочу.
"Куди достанете, там і їбаште москалів", - добавила посол США в Україні Бріджит Брінк.
потрібно петицію в Парламент...та референдум ...
когда бухгалтер увидит, что все опять идет к строительству дорог, в дело вступит расстрельный взвод. только так всей нашей власти на неделю не хватит.
під мудрим керівництвом арсенія петровича
але цікаво розрулила..
Це саме при її керівництві було "не зауважено" Кіпрський філіал "Приватбанку" ,через який Бєня СПИ,,ДИВ 5,% лярдів доларів...
думай-ТЕ на наступних виборах......
повернутися виплати в конвертах, бо депутати на сухпайку з березня страждають без готівки,
кеш є кеш
вони увійдуть в книги історії війни з москалями
а х!йла всі запамятають як х!йло і гітлер #2