Экс-начальника внутренней безопасности СБУ Наумова до сих пор не объявили в розыск, хотя более 2 месяцев известно о его местонахождении, - агент НАБУ Шевченко

Известно о местонахождении экс-начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, выехавшего из Украины перед российским вторжением.

Об этом в Facebook пишет Евгений Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как уже известно, экс-генерал СБУ Наумов (тот самый близкий друг и кошелек Баканова) задолго до вторжения продавал россиянам тайную информацию. 23 февраля он выехал за пределы Украины, и уже вскоре было открыто уголовное производство (по ст. 111 "Государственная измена") и проведены определенные следственные действия, в том числе обыски. Я решил помочь нашим правоохранителям арестовать предателя. Определенным образом мне удалось выяснить его местонахождение - в то время он находился в Германии, вместе с ним также находился и его друг-контрабандист Александр Акст, о топ-коррупционных схемах которого неоднократно писал Юрий Бутусов", - говорится в сообщении.

По словам Шевченко, 2 апреля он обратился в Офис Генпрокурора и "предложил предоставить им локации проживания и действующие номера телефонов Наумова и Акста.

"Прошел день – ответа не было. Прошла неделя – тишина. В конце концов госпожа Ирина Венедиктова дала понять, что арест Наумова ее не интересует. Впоследствии я узнал, что подозрение Наумову до сих пор (!) так никто и не подписал и в международном розыске предатель также не находится! Выводы делайте сами", - подытожил он.

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