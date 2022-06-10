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Экс-начальника внутренней безопасности СБУ Наумова до сих пор не объявили в розыск, хотя более 2 месяцев известно о его местонахождении, - агент НАБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

андрей,наумов

Известно о местонахождении экс-начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, выехавшего из Украины перед российским вторжением.

Об этом в Facebook пишет Евгений Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как уже известно, экс-генерал СБУ Наумов (тот самый близкий друг и кошелек Баканова) задолго до вторжения продавал россиянам тайную информацию. 23 февраля он выехал за пределы Украины, и уже вскоре было открыто уголовное производство (по ст. 111 "Государственная измена") и проведены определенные следственные действия, в том числе обыски. Я решил помочь нашим правоохранителям арестовать предателя. Определенным образом мне удалось выяснить его местонахождение - в то время он находился в Германии, вместе с ним также находился и его друг-контрабандист Александр Акст, о топ-коррупционных схемах которого неоднократно писал Юрий Бутусов", - говорится в сообщении.

По словам Шевченко, 2 апреля он обратился в Офис Генпрокурора и "предложил предоставить им локации проживания и действующие номера телефонов Наумова и Акста.

"Прошел день – ответа не было. Прошла неделя – тишина. В конце концов госпожа Ирина Венедиктова дала понять, что арест Наумова ее не интересует. Впоследствии я узнал, что подозрение Наумову до сих пор (!) так никто и не подписал и в международном розыске предатель также не находится! Выводы делайте сами", - подытожил он.

Читайте также: Зеленский уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против контрабандиста Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов, - Бутусов
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Топ комментарии
+65
Чомусь я зовсім не здивований...
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10.06.2022 11:33
+54
Наумов прийшов у відомство в 2019 році. І за рік після цього отримав від президента Володимира Зеленського звання бригадного генерала. Наумов був "правою рукою" і другом голови СБУ Івана Баканова. Була інформація, що він був гаманцем Баканова.
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10.06.2022 11:36
+48
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10.06.2022 11:38
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Страница 2 из 2
Вся верхушка УСБУ в Херсонской области оказалась предателями, российскими диверсантами и коллаборантами. Аналогично в других управах в других областях были случаи предательства. Это все случилось при Баканове и это его люди, его подчиненные. И Баканов как председатель СБУ должен нести ответственность за них, а не прятаться от прессы и публики))
В любой другой стране Президент давно уволил бы такого гнилого руководителя. Баканов - позор для службы.
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10.06.2022 13:59 Ответить
на сполох надо было бить тогда когда президент вовсеуслушание сказал "баканов займись этим чертом".Уже тогда было понятно кто у руля. Но во всех была эйфория "главное не порох". Ну а теперь пожинайте что посеяли.
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10.06.2022 14:05 Ответить
Что вы хотите!!..Это одна банда ворюг и идитов!, что мл. лейтенант Баканов , что наумов , что Коломойский .что предатель -офшорист-Арахамия, что ручной прокурор Венедиктова, Что предательТимофеев-Ермак и Иловайский предатель хомчак, Что этот дебильный полу-профессорГетманцев, и тупорылая Безугла, что вся партия Слуг народа!!! Воровали все и на всём , от откатов на строительство дорог, продажи государственной земли и до покупки электроэнергии ., битума, газа и нефти у россии и беларуси!!...Коломойский Блин трижды озолотился и вернул себе три-четыре Приват банка-24,за два года!! Раздерибанили всю Украину до ручки , особенно по всем вопросам реформ в ВСУ и стратегии в Экономике!!
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10.06.2022 14:06 Ответить
Зато на Березу СБУ копает будь что, ибо дана команда от дерьмака.
Не на часе? А у них всё на часе. Патриотов уничтожить, всех своих сберечь.
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10.06.2022 14:06 Ответить
не трогайте зеленого окурка---- он поседел,заматерил,у него дым из ноздрей повалил,ОНО --думающее,вибрирующее,солнцеликое и вообще пошли вы в дупу----масейчук о "гениальности" зеленского
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10.06.2022 16:57 Ответить
в мене просто в голові таке не вкладається. той бентлі купив, той хабар взів, той агентів розкрів... кого ви привели до влади, зелено бидло?????????
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10.06.2022 14:07 Ответить
Я так розумію, що зеленим покидькам треба терміново посадити Пороха, а то нарід може "протверезіти")
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10.06.2022 14:20 Ответить
Та и смысла нет. Всю инфу он уже слил. Проспано все, давно и многими. Народ заплатил сначала повальной нищетой, теперь кровью, завтра потерей суверенитета.
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10.06.2022 14:21 Ответить
Ні чувачє, ось це ми точно не втратимо. За жодних умов. Любою ціною.
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10.06.2022 16:03 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

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1 ч

Постає питання Кому взагалі потрібна саме така система Держ\Утворення Коли народ воює А ЗРАДНИКИ спокійно з награбованим проживають в німецьких містечках
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10.06.2022 14:30 Ответить
Та пристреліть вже якусь суку при владі! Зовсім здуріли вони
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10.06.2022 14:33 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/9/7351390/
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10.06.2022 14:50 Ответить
зелені ахієвші в край
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10.06.2022 15:14 Ответить
Правий сектор бережіть свої кадри як бачите після війни вам ще прийдеться вивести на чисту воду всіх зрадників без виключення і жалоби.
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10.06.2022 15:22 Ответить
яка це все непотріб,і ця непотріб притягнула і війну сюди.Країни продажної жадного непотрібу.
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10.06.2022 15:48 Ответить
Всё земляки, об этих хитрожопых забудьте, из Израиля этих евреев уже никто никогда не выдаст. Раньше надо было чесаться. Видимо им с негласного одобрения каломыйского, было разрешено покинуть пределы Украины. И баканов тут при делах, ему приказали он и бездействовал….
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10.06.2022 16:20 Ответить
Какой нахрен "розыск", это свой человек, а своих мы не сдаём, неужели вам это никак не доходит?
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10.06.2022 17:19 Ответить
Що його шукати - пуйлу носки пере. труси чекають на Янелоха боневтіка
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10.06.2022 17:28 Ответить
теперь он может все сливать. вото компромат "сербы" получат. По ниточке по ниточке ходить я не желаю. ахереть девки пляшут, крот за день до войны выезжает с баканом. в Европе его не арестовывают, потому что нет запроса. Сербы его сразу принимают. Просто пистец
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10.06.2022 18:03 Ответить
баканов такий же зрадник як і цей наумов,зараз вся таемна інформація буде у рашистів
зелена баканівска гидота за це повинна бути повішана.
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10.06.2022 18:52 Ответить
Ми всі зрадили свою Україну, коли вибираємо те, що вибрали, ,,,
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12.06.2022 08:57 Ответить
Зе end.
Хужє нє будєт!
Зато паржом!
Лішь би нє парашенка!
Барига на краві!

цуки ваЗЕлінові
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11.06.2022 00:11 Ответить
Я дивуюсь, що вони здали тільки Південь
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11.06.2022 16:13 Ответить
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