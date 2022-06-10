Ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова досі не оголосили в розшук, хоча понад 2 місяці відомо про його місцезнаходження, - агент НАБУ Шевченко

Відомо про місцезнаходження ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який виїхав з України перед російським вторгненням.

Про це у Facebook пише Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як вже відомо, екс-генерал СБУ Наумов (той самий близький друг і гаманець Баканова) задовго до вторгнення продавав росіянам таємну інформацію. 23 лютого він виїхав за межі України і вже незабаром було відкрито кримінальне провадження (за ст. 111 "Державна зрада") і проведені певні слідчі дії (в тому числі обшуки). Я вирішив допомогти нашим правоохоронцям заарештувати зрадника. Певним чином мені вдалося з’ясувати його місцезнаходження - на той час він перебував у Німеччині, разом з ним також знаходився і його друг-контрабандист Александр Акст, про ТОП-корупційні схеми якого неодноразово писав Юрій Бутусов", - йдеться в повідомленні.

За словами Шевченка, 2 квітня він звернувся до Офісу Генпрокурора і "запропонував надати їм локації проживання і діючі номери телефонів Наумова та Акста".

"Минув день - відповіді не було. Минув тиждень - тиша. Зрештою пані Ірина Венедіктова дала зрозуміти, що арешт Наумова її не цікавить. Згодом я дізнався, що підозру Наумову досі (!) так ніхто і не підписав і в міжнародному розшуку зрадник також не перебуває! Висновки робіть самі", - підсумував він.

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