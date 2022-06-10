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Ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова досі не оголосили в розшук, хоча понад 2 місяці відомо про його місцезнаходження, - агент НАБУ Шевченко

андрей,наумов

Відомо про місцезнаходження ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який виїхав з України перед російським вторгненням.

Про це у Facebook пише Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як вже відомо, екс-генерал СБУ Наумов (той самий близький друг і гаманець Баканова) задовго до вторгнення продавав росіянам таємну інформацію. 23 лютого він виїхав за межі України і вже незабаром було відкрито кримінальне провадження (за ст. 111 "Державна зрада") і проведені певні слідчі дії (в тому числі обшуки). Я вирішив допомогти нашим правоохоронцям заарештувати зрадника. Певним чином мені вдалося з’ясувати його місцезнаходження - на той час він перебував у Німеччині, разом з ним також знаходився і його друг-контрабандист Александр Акст, про ТОП-корупційні схеми якого неодноразово писав Юрій Бутусов", - йдеться в повідомленні.

За словами Шевченка, 2 квітня він звернувся до Офісу Генпрокурора і "запропонував надати їм локації проживання і діючі номери телефонів Наумова та Акста".

"Минув день - відповіді не було. Минув тиждень - тиша. Зрештою пані Ірина Венедіктова дала зрозуміти, що арешт Наумова її не цікавить. Згодом я дізнався, що підозру Наумову досі (!) так ніхто і не підписав і в міжнародному розшуку зрадник також не перебуває! Висновки робіть самі", - підсумував він.

Також читайте: У помешканні ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова пройшли обшуки. Сам генерал виїхав з України перед російським вторгненням, - "Схеми"

Автор: 

Шевченко Євген (139) Венедіктова Ірина (829) Наумов Андрій (70)


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Топ коментарі
+65
Чомусь я зовсім не здивований...
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10.06.2022 11:33
+54
Наумов прийшов у відомство в 2019 році. І за рік після цього отримав від президента Володимира Зеленського звання бригадного генерала. Наумов був "правою рукою" і другом голови СБУ Івана Баканова. Була інформація, що він був гаманцем Баканова.
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10.06.2022 11:36
+48
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10.06.2022 11:38
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Сторінка 2 з 2
Вся верхушка УСБУ в Херсонской области оказалась предателями, российскими диверсантами и коллаборантами. Аналогично в других управах в других областях были случаи предательства. Это все случилось при Баканове и это его люди, его подчиненные. И Баканов как председатель СБУ должен нести ответственность за них, а не прятаться от прессы и публики))
В любой другой стране Президент давно уволил бы такого гнилого руководителя. Баканов - позор для службы.
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10.06.2022 13:59 Відповісти
на сполох надо было бить тогда когда президент вовсеуслушание сказал "баканов займись этим чертом".Уже тогда было понятно кто у руля. Но во всех была эйфория "главное не порох". Ну а теперь пожинайте что посеяли.
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10.06.2022 14:05 Відповісти
Что вы хотите!!..Это одна банда ворюг и идитов!, что мл. лейтенант Баканов , что наумов , что Коломойский .что предатель -офшорист-Арахамия, что ручной прокурор Венедиктова, Что предательТимофеев-Ермак и Иловайский предатель хомчак, Что этот дебильный полу-профессорГетманцев, и тупорылая Безугла, что вся партия Слуг народа!!! Воровали все и на всём , от откатов на строительство дорог, продажи государственной земли и до покупки электроэнергии ., битума, газа и нефти у россии и беларуси!!...Коломойский Блин трижды озолотился и вернул себе три-четыре Приват банка-24,за два года!! Раздерибанили всю Украину до ручки , особенно по всем вопросам реформ в ВСУ и стратегии в Экономике!!
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10.06.2022 14:06 Відповісти
Зато на Березу СБУ копает будь что, ибо дана команда от дерьмака.
Не на часе? А у них всё на часе. Патриотов уничтожить, всех своих сберечь.
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10.06.2022 14:06 Відповісти
не трогайте зеленого окурка---- он поседел,заматерил,у него дым из ноздрей повалил,ОНО --думающее,вибрирующее,солнцеликое и вообще пошли вы в дупу----масейчук о "гениальности" зеленского
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10.06.2022 16:57 Відповісти
в мене просто в голові таке не вкладається. той бентлі купив, той хабар взів, той агентів розкрів... кого ви привели до влади, зелено бидло?????????
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10.06.2022 14:07 Відповісти
Я так розумію, що зеленим покидькам треба терміново посадити Пороха, а то нарід може "протверезіти")
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10.06.2022 14:20 Відповісти
Та и смысла нет. Всю инфу он уже слил. Проспано все, давно и многими. Народ заплатил сначала повальной нищетой, теперь кровью, завтра потерей суверенитета.
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10.06.2022 14:21 Відповісти
Ні чувачє, ось це ми точно не втратимо. За жодних умов. Любою ціною.
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10.06.2022 16:03 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1535196783424544768 1 ч

Постає питання Кому взагалі потрібна саме така система Держ\Утворення Коли народ воює А ЗРАДНИКИ спокійно з награбованим проживають в німецьких містечках
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10.06.2022 14:30 Відповісти
Та пристреліть вже якусь суку при владі! Зовсім здуріли вони
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10.06.2022 14:33 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/9/7351390/
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10.06.2022 14:50 Відповісти
зелені ахієвші в край
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10.06.2022 15:14 Відповісти
Правий сектор бережіть свої кадри як бачите після війни вам ще прийдеться вивести на чисту воду всіх зрадників без виключення і жалоби.
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10.06.2022 15:22 Відповісти
яка це все непотріб,і ця непотріб притягнула і війну сюди.Країни продажної жадного непотрібу.
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10.06.2022 15:48 Відповісти
Всё земляки, об этих хитрожопых забудьте, из Израиля этих евреев уже никто никогда не выдаст. Раньше надо было чесаться. Видимо им с негласного одобрения каломыйского, было разрешено покинуть пределы Украины. И баканов тут при делах, ему приказали он и бездействовал….
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10.06.2022 16:20 Відповісти
Какой нахрен "розыск", это свой человек, а своих мы не сдаём, неужели вам это никак не доходит?
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10.06.2022 17:19 Відповісти
Що його шукати - пуйлу носки пере. труси чекають на Янелоха боневтіка
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10.06.2022 17:28 Відповісти
теперь он может все сливать. вото компромат "сербы" получат. По ниточке по ниточке ходить я не желаю. ахереть девки пляшут, крот за день до войны выезжает с баканом. в Европе его не арестовывают, потому что нет запроса. Сербы его сразу принимают. Просто пистец
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10.06.2022 18:03 Відповісти
баканов такий же зрадник як і цей наумов,зараз вся таемна інформація буде у рашистів
зелена баканівска гидота за це повинна бути повішана.
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10.06.2022 18:52 Відповісти
Ми всі зрадили свою Україну, коли вибираємо те, що вибрали, ,,,
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12.06.2022 08:57 Відповісти
Зе end.
Хужє нє будєт!
Зато паржом!
Лішь би нє парашенка!
Барига на краві!

цуки ваЗЕлінові
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11.06.2022 00:11 Відповісти
Я дивуюсь, що вони здали тільки Південь
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11.06.2022 16:13 Відповісти
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