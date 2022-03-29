У помешканні ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова пройшли обшуки. Сам генерал виїхав з України перед російським вторгненням, - "Схеми"
Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею "державна зрада".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода) з посиланням на свідчення незалежних один від одного джерел серед правоохоронців.
Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.
Як встановили журналісти "Схем", перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Андрій Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну 23 лютого. Його родина виїхала раніше.
У другій половині березня за низкою адрес Андрія Наумова відбулися обшуки. Як встановили "Схеми", це пов’язано із розслідуванням Державного бюро розслідувань, розпочатого за статтею 111 Кримінального кодексу ("Державна зрада"), в якому фігурує ексначальник ГУ ВБ СБУ.
Обшуки провели за кількома адресами, зокрема і тими, про які йшлося в журналістському розслідуванні "Схем" про елітну нерухомість на той час високопосадовця СБУ – у квартирі в ЖК Alter Ego в центрі Києва та селищі Гребінки неподалік столиці. Ця нерухомість записана на його близьких.
Під час обшуків з’ясувалось, що нерухомість Андрія Наумова охороняють співробітники СБУ. Ймовірно, ця охорона надана в рамках кримінального провадження від 2021 року щодо можливої підготовки замаху на вбивство Наумова, повідомляють "Схеми". Цю справу експерти називали "внутрішньою боротьбою" всередині служби.
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Там половина таких, потомки КГБистов..
Там во первых никакого котла не было, какой-то дурень выдумал в телевизоре
А во вторых никто никого не отпускает. Я сейчас с Оболони слышу, там какой-то пипец под Ирпенём, такой кононады с начала войны не было...
Ростов? Бєлгород?)
https://www.facebook.com/butusov.yuriy 14 ч. ·
Ровно год назад я написал, что Вадим Слюсарев - предатель. Реакции на мою статью от властей не было. Слюсарев подал на меня в суд. Вадим Слюсарев сбежал в Россию 18 февраля 2022 года, накануне вторжения. Я писал о предателях во власти правду.
Вони - каста недоторканих.
У 2014 році закосили від люстрації.
Закосили від е-декларування.
Після Перемоги ця гнила контора має бути розформована.
Українське суспільство має створити нову службу, з абсолютно нових людей, яка захищатиме національні інтереси Української Держави.
Кадри знайдуться в тих же ЗСУ. Я бачу, там багато молодих толкових хлопців, які дійсно є патріотами України.
Рекомендую прочитати!
Так починалася війна... Херсон...щось середнє між бардаком та 41 роком
Висновок - не знаєш діла, не контролюєш ситуацію, то або швидко вчись або не берись. А передавати повноваження фаворитам - то дурне діло. Кинуть, підставлять і звалять. А наділений владою дурачок буде вигрібати.
А ці падли з'їбались 23 лютого за кордон. І баблоси свої встигли вивести, і ****** своїх вивезли. Бо вони ж знали, що 24 лютого...
Вигрібаємо за розмінований вихід з Криму, відсутність оборони на Іванківському напрямку.
За непідірвані мости, за згорнуту ракетну програму...
И только когда агрессор подошёл под Киев и убил десятки тысяч - начали напрягать булки....
Вообще то должны быть кадровые решения... Кто этих предателей устраивал, кто продвигал... Кто крышевал...
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7413440845362814?__cft__[0]=AZWdETcaMhaKHcp41kQhuZYlv1BNHYhUmydrH5YfylpfnQGJDGjHX7b26F2GnwGOXapTA1kuUBowdVxGNAqtNUzpjd9dhoEL74_rIq6mF-G7IavuP_uFNOVVGkDSo7od58Q&__tn__=%2CO%2CP-R 19 March, 01:54 ·
Однією з найбільших загадок війни, які потрібно дослідити, яка має великий вплив на хід подій на півдні України, є невиконання плану підриву мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини. Невідомо що там сталось.
В усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів. Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.
І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою.
Якщо хтось володіє інформацією що стало з мостами, чому вони не підірвані, тобто є очевидцем або володіє достовірною інформацією - напишіть будь ласка у месенджер.
В мене нема версій, що там могло статись, нема інформації, просто важливо дізнатись факти.
https://www.facebook.com/olesya.chavurskaya?comment_id=Y29tbWVudDo3NDEzNDQwODQ1MzYyODE0Xzc0MTQ5MzQ3MTE4ODAwOTQ%3D&__cft__[0]=AZWdETcaMhaKHcp41kQhuZYlv1BNHYhUmydrH5YfylpfnQGJDGjHX7b26F2GnwGOXapTA1kuUBowdVxGNAqtNUzpjd9dhoEL74_rIq6mF-G7IavuP_uFNOVVGkDSo7od58Q&__tn__=R]-R Олеся Чавурская
Я вам більше скажу, що всі поля біля КПВВ Чаплинка були заміновані ( не знаю, як біля інших КПВВ, бо живу саме в Чаплинці)....а зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась
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Якщо цей гаманець Баканова є державним зрадником,то ким є Нескоромний,що полював на зрадника ....🤔