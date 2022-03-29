У помешканні ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова пройшли обшуки. Сам генерал виїхав з України перед російським вторгненням, - "Схеми"

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею "державна зрада".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода) з посиланням на свідчення незалежних один від одного джерел серед правоохоронців.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.

Як встановили журналісти "Схем", перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Андрій Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну 23 лютого. Його родина виїхала раніше.

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У другій половині березня за низкою адрес Андрія Наумова відбулися обшуки. Як встановили "Схеми", це пов’язано із розслідуванням Державного бюро розслідувань, розпочатого за статтею 111 Кримінального кодексу ("Державна зрада"), в якому фігурує ексначальник ГУ ВБ СБУ.

Обшуки провели за кількома адресами, зокрема і тими, про які йшлося в журналістському розслідуванні "Схем" про елітну нерухомість на той час високопосадовця СБУ – у квартирі в ЖК Alter Ego в центрі Києва та селищі Гребінки неподалік столиці. Ця нерухомість записана на його близьких.

Під час обшуків з’ясувалось, що нерухомість Андрія Наумова охороняють співробітники СБУ. Ймовірно, ця охорона надана в рамках кримінального провадження від 2021 року щодо можливої підготовки замаху на вбивство Наумова, повідомляють "Схеми". Цю справу експерти називали "внутрішньою боротьбою" всередині служби.

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