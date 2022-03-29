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У помешканні ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова пройшли обшуки. Сам генерал виїхав з України перед російським вторгненням, - "Схеми"

андрей,наумов

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею "державна зрада".

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода) з посиланням на свідчення незалежних один від одного джерел серед правоохоронців.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.

Як встановили журналісти "Схем", перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Андрій Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну 23 лютого. Його родина виїхала раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджений за підготовку замаху на Наумова Расюк заявив про катування в СБУ

У другій половині березня за низкою адрес Андрія Наумова відбулися обшуки. Як встановили "Схеми", це пов’язано із розслідуванням Державного бюро розслідувань, розпочатого за статтею 111 Кримінального кодексу ("Державна зрада"), в якому фігурує ексначальник ГУ ВБ СБУ.

Обшуки провели за кількома адресами, зокрема і тими, про які йшлося в журналістському розслідуванні "Схем" про елітну нерухомість на той час високопосадовця СБУ – у квартирі в ЖК Alter Ego в центрі Києва та селищі Гребінки неподалік столиці. Ця нерухомість записана на його близьких.

Під час обшуків з’ясувалось, що нерухомість Андрія Наумова охороняють співробітники СБУ. Ймовірно, ця охорона надана в рамках кримінального провадження від 2021 року щодо можливої підготовки замаху на вбивство Наумова, повідомляють "Схеми". Цю справу експерти називали "внутрішньою боротьбою" всередині служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причина звільнення генерала СБУ Наумова - боротьба за доходи з контрабанди з Офісом Президента, - Трепак

Автор: 

СБУ (12758) Наумов Андрій (70)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUoPlpU7WEzs8vTdJIa0DrhG5zg8Sg4K6DRWJjDTvMLsWvbnOi_3uuEdYb0V7wrNV_zC9Wt21o7hzLRbcI2-nzc-k2uc_HvzNG_eVXT_p-ShVwwsQ6HhKjVKbzjlijtHjCMxg9og1LSfirQdzchvQNbTLpjRKKf-zxqNnl6U24Gng&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 14 ч. ·



Ровно год назад я написал, что Вадим Слюсарев - предатель. Реакции на мою статью от властей не было. Слюсарев подал на меня в суд. Вадим Слюсарев сбежал в Россию 18 февраля 2022 года, накануне вторжения. Я писал о предателях во власти правду.
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29.03.2022 23:54
+40
Цікаво а хто дав наказ розмінувати території між окупованим Кримом та вже окупованим Херсоном...
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29.03.2022 23:57
+39
Щось ДБР мовчить з цього приводу. Якогось голову сільради, який злився москалям, вони швидко вираховують. А з розмінуванням виходу з Криму повна тиша...
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30.03.2022 00:01
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Як вчасно почали розслідування! А де раніше були?
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29.03.2022 23:52 Відповісти
А раньше он сам СБУшников ловил, должность у него такая
Там половина таких, потомки КГБистов..
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29.03.2022 23:54 Відповісти
Не половина, 90%. Нажаль, їх у 2014 не почистили...
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29.03.2022 23:58 Відповісти
А где Баканов?
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29.03.2022 23:50 Відповісти
Та блин что ты несешь!!
Там во первых никакого котла не было, какой-то дурень выдумал в телевизоре
А во вторых никто никого не отпускает. Я сейчас с Оболони слышу, там какой-то пипец под Ирпенём, такой кононады с начала войны не было...
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30.03.2022 00:14 Відповісти
Не трынди!
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30.03.2022 00:18 Відповісти
От очень в точку!
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30.03.2022 00:17 Відповісти
Где, где - к шашлычку на майские готовится
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29.03.2022 23:54 Відповісти
Он этого Наумова раньше покрывал. Но да очень интересно было бы узнать где этот лийтинант обитается на данный момент
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29.03.2022 23:58 Відповісти
********* нечего делать СБУ охранять этого хряка незаконно нажитое имущество ,это ******
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29.03.2022 23:51 Відповісти
Цікаво куди..
Ростов? Бєлгород?)
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29.03.2022 23:51 Відповісти
в Белгород не безпечно там склади вибухають !
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30.03.2022 00:07 Відповісти
На гнилий Захід, куди ще?
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30.03.2022 00:21 Відповісти
так це ж близький корифан літінанта. Пути господние не исповедими. Испужался та здриснув. А літінанта місяць не видно, напевне очолив резидентуру в Італії.
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29.03.2022 23:54 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUoPlpU7WEzs8vTdJIa0DrhG5zg8Sg4K6DRWJjDTvMLsWvbnOi_3uuEdYb0V7wrNV_zC9Wt21o7hzLRbcI2-nzc-k2uc_HvzNG_eVXT_p-ShVwwsQ6HhKjVKbzjlijtHjCMxg9og1LSfirQdzchvQNbTLpjRKKf-zxqNnl6U24Gng&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 14 ч. ·



Ровно год назад я написал, что Вадим Слюсарев - предатель. Реакции на мою статью от властей не было. Слюсарев подал на меня в суд. Вадим Слюсарев сбежал в Россию 18 февраля 2022 года, накануне вторжения. Я писал о предателях во власти правду.
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29.03.2022 23:54 Відповісти
и при чем тут вова?
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29.03.2022 23:55 Відповісти
Проблема в тому, що СБУ було гнилим завжди. При Кравчуку, при Кучмі, при Ющі, при нелегитимному, при Пороху і при Зелі.
Вони - каста недоторканих.
У 2014 році закосили від люстрації.
Закосили від е-декларування.
Після Перемоги ця гнила контора має бути розформована.
Українське суспільство має створити нову службу, з абсолютно нових людей, яка захищатиме національні інтереси Української Держави.
Кадри знайдуться в тих же ЗСУ. Я бачу, там багато молодих толкових хлопців, які дійсно є патріотами України.
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30.03.2022 00:11 Відповісти
А пенсии какие?(((
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30.03.2022 00:15 Відповісти
пуля от ПМ и вся пенсия нашим экс президентам экс спикерам зрады нардепов и экс нардепов.. экс прокурорам и судьям в отставке сбббушникам и мусорам которые стали полицаями.. пора разбираться с пенсиями пособиями стипендиями содержание которые в 20-40 раз выше пенсии простого человека... они же все 90% 3 литровые долларовые миллионеры и им еще и пенсия как талоны на молочко за вредность...
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30.03.2022 00:21 Відповісти
суди, менти - виборні посади. СБУ, прокуратура одночасне звільнення без права призначення, без слідства. Все інше - імітація **********.
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30.03.2022 00:50 Відповісти
Цікаво а хто дав наказ розмінувати території між окупованим Кримом та вже окупованим Херсоном...
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29.03.2022 23:57 Відповісти
Щось ДБР мовчить з цього приводу. Якогось голову сільради, який злився москалям, вони швидко вираховують. А з розмінуванням виходу з Криму повна тиша...
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30.03.2022 00:01 Відповісти
Ну чому тиша? хАрястович сказав, що там все одно неможливо захищатися, тому захистні споруди та міни прибрали.
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30.03.2022 08:14 Відповісти
А той, хто переживав, щоб кацапи не підірвалися і не попсували свою техніку.

Рекомендую прочитати!

Так починалася війна... Херсон...щось середнє між бардаком та 41 роком

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30.03.2022 00:10 Відповісти
Очередной продажный ****** от сбу, за телечками бегать куда приятней, чем агентов ловить
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30.03.2022 00:08 Відповісти
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30.03.2022 00:11 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30919292.html
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30.03.2022 00:13 Відповісти
Какая гнилая контора! Разгоните её, наконец!
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30.03.2022 00:13 Відповісти
Цього хряка під своїм крильцем пригрів таваріщ лєйтєнант Баканов. Як я розумію, друга дєтства президента призначили керувати СБУ, а він ні в зуб ногою. Аж тут помощнічок нарісовався. Як виявилось, з самого ФСБ.

Висновок - не знаєш діла, не контролюєш ситуацію, то або швидко вчись або не берись. А передавати повноваження фаворитам - то дурне діло. Кинуть, підставлять і звалять. А наділений владою дурачок буде вигрібати.
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30.03.2022 00:20 Відповісти
Хай дурник вигрібає, іншим наука буде.
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30.03.2022 00:25 Відповісти
Так вигрібаєм зараз ми, мешканці Харкова і Сум, Маріка і Гостомеля, Охтирки та Чернігова.
А ці падли з'їбались 23 лютого за кордон. І баблоси свої встигли вивести, і ****** своїх вивезли. Бо вони ж знали, що 24 лютого...
Вигрібаємо за розмінований вихід з Криму, відсутність оборони на Іванківському напрямку.
За непідірвані мости, за згорнуту ракетну програму...
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30.03.2022 00:56 Відповісти
Співчуваю, але тепер нічого не повернути. І дурник, про кого мова, нічого вигрібати не буде. Я про те, що всім іншим наука буде, як і за кого голосувати. Але це теж під великим питанням...
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30.03.2022 01:20 Відповісти
Ну як завжди, пізно в сралися. А в СБУ треба чистка. Там тупо сидять, зажравшийся, люди (як що мона про них так назвати).
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30.03.2022 00:21 Відповісти
Ще про Єрмока і інші.
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30.03.2022 00:22 Відповісти
Этого борова надо обязательно найти, депортировать в Украину и судить ! ( Но лучше пристрелить) .
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30.03.2022 00:27 Відповісти
8 лет журналисты проводили расследования, указывали воров и предателей.... 0 реакции...
И только когда агрессор подошёл под Киев и убил десятки тысяч - начали напрягать булки....
Вообще то должны быть кадровые решения... Кто этих предателей устраивал, кто продвигал... Кто крышевал...
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30.03.2022 01:10 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWdETcaMhaKHcp41kQhuZYlv1BNHYhUmydrH5YfylpfnQGJDGjHX7b26F2GnwGOXapTA1kuUBowdVxGNAqtNUzpjd9dhoEL74_rIq6mF-G7IavuP_uFNOVVGkDSo7od58Q&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7413440845362814?__cft__[0]=AZWdETcaMhaKHcp41kQhuZYlv1BNHYhUmydrH5YfylpfnQGJDGjHX7b26F2GnwGOXapTA1kuUBowdVxGNAqtNUzpjd9dhoEL74_rIq6mF-G7IavuP_uFNOVVGkDSo7od58Q&__tn__=%2CO%2CP-R 19 March, 01:54 ·



Однією з найбільших загадок війни, які потрібно дослідити, яка має великий вплив на хід подій на півдні України, є невиконання плану підриву мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини. Невідомо що там сталось.

В усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів. Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою.

Якщо хтось володіє інформацією що стало з мостами, чому вони не підірвані, тобто є очевидцем або володіє достовірною інформацією - напишіть будь ласка у месенджер.

В мене нема версій, що там могло статись, нема інформації, просто важливо дізнатись факти.

https://www.facebook.com/olesya.chavurskaya?comment_id=Y29tbWVudDo3NDEzNDQwODQ1MzYyODE0Xzc0MTQ5MzQ3MTE4ODAwOTQ%3D&__cft__[0]=AZWdETcaMhaKHcp41kQhuZYlv1BNHYhUmydrH5YfylpfnQGJDGjHX7b26F2GnwGOXapTA1kuUBowdVxGNAqtNUzpjd9dhoEL74_rIq6mF-G7IavuP_uFNOVVGkDSo7od58Q&__tn__=R]-R Олеся Чавурская

Я вам більше скажу, що всі поля біля КПВВ Чаплинка були заміновані ( не знаю, як біля інших КПВВ, бо живу саме в Чаплинці)....а зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась


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30.03.2022 01:16 Відповісти
Мене це теж здивувало. Навіть якби підірвали греблю Каховської ГЕС збитків було б набагато менше ніж нині.
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30.03.2022 02:01 Відповісти
Ще років з п'ятнадцять тому начальник академії СБУ сумував, що ніхто із випусників не хоче працювати у зовнішній розвідці, але більшість бажає працювати у підрозділах по боротьбі з корупцією та економічною злочиністю.
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30.03.2022 01:58 Відповісти
сбу - это сборище отбросов... даже уволиться не дадут нормально... человек увольняется по болезни (реально, не так как ************** рукойводство), а они ему компенсацию не выплачивают... человек звонит к финансисту, тот говорит - перезвоните... и так год-два... подается в суд и дело выигрывается...при этом слизняки сбу ссут прийти на суд... сбу... эта организация - гоблиновша на теле государства... один быканов чего стоит...
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30.03.2022 04:56 Відповісти
Я пам'ятаю цю пику: писали про нього. Нічого доброго, правда.
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30.03.2022 05:03 Відповісти
А лейтинант Баканов? Щось не видно і не чутно.
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30.03.2022 08:31 Відповісти
Зачекайте.
Якщо цей гаманець Баканова є державним зрадником,то ким є Нескоромний,що полював на зрадника ....🤔
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30.03.2022 11:06 Відповісти
Нам ещё долго придётся зачищать эти "авгиевы конюшни"...
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30.03.2022 12:58 Відповісти
 
 