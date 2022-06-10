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21-летний российский призывник назвал войну отвратительной и преступной. Его оштрафовали

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

призов,росія

Суд Ставрополя обязал призывника Савелия Морозова, назвавшего войну России против Украины отвратительной и преступной, заплатить 40 тыс. рублей (20,6 тыс. грн.) штрафа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на оппозиционное российское издание "МедиаЗона".

Когда ставропольцу Савелию Морозову пришла повестка в армию, он написал заявление на прохождение альтернативной службы. Объясняя свои взгляды на заседании комиссии, он назвал войну в Украине "отвратительной и преступной". Комиссия не стала спорить и одобрила заявление, а вот присутствовавший на заседании полицейский Козлитин зацепился за эти слова - в результате на призывника составили протокол за дискредитацию действий российской армии. 

Почему капитан полиции Козлитин вообще присутствовал на заседании призывной комиссии, неизвестно. По правилам, посторонних там не должно быть.

"Я сказал, что действия руководства России и руководства армии в Украине по развязыванию этой спецоперации – это преступление", - говорит Морозов. Уже через несколько минут его заявка на прохождение альтернативной службы была принята.

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А через несколько дней Морозову позвонил по телефону участковый полицейский. Он рассказал, что присутствовавший на заседании комиссии капитан Козлитин составил на призывника рапорт за дискредитацию ВС РФ.

На суде Морозов пытался доказать, что только излагал призывной комиссии свои взгляды на армейскую службу. Но это не помогло – парня обязали заплатить штраф.
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Топ комментарии
+21
Хоть в когось з кацапів є крапля розуму. Ну а капітан козлітін-такий козлітін.
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10.06.2022 12:20
+15
Чувак этим заявлением спас себе жизнь.
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10.06.2022 12:26
+7
каждый кацап от рождения должен мечтать о том, чтобы превратиться в удобрение в Украине, ну или еще где..., а не мечтаешь - ты ублюдок и отщепенец...
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10.06.2022 12:26
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Хоть в когось з кацапів є крапля розуму. Ну а капітан козлітін-такий козлітін.
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10.06.2022 12:20 Ответить
Який ще розум? То воно від армії так відмазолось.
Тільки воно про це сказало, і йому одразу ухвалили альтернативну службу, але капітан козлітин усе зіпсував, прийдеться орку грошенята платити. Воєнкомату заплатив за пораду як відмазатись, та ще і казлітину довелось платити.
Досить вже шукати розум у свинособак! Чи вам мрії про "харошіх русскіх" спати не дають?
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10.06.2022 14:42 Ответить
каждый кацап от рождения должен мечтать о том, чтобы превратиться в удобрение в Украине, ну или еще где..., а не мечтаешь - ты ублюдок и отщепенец...
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10.06.2022 12:26 Ответить
Чувак этим заявлением спас себе жизнь.
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10.06.2022 12:26 Ответить
Скоро у них за такие заявления будут расстреливать и тогда альтернативы не будет совсем... Это Мордар!
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10.06.2022 14:15 Ответить
Ну ничо, зато живой останется.
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10.06.2022 12:40 Ответить
Якийсь вшивий рядовий орк на закритій призовній комісії назвав війну в Україні "огидною" і "злочинною", і одразу ж отримав штраф у 40 тисяч, а доблєстний нявзоров декілька років поспіль рубає правду-матку з кожної праски і ходить собі живий-здоровий... без жодних утисків, штрафів і кримінального переслідування. Але в головах українських гупі не виникає жодного дисонансу. Буває...
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10.06.2022 12:46 Ответить
Між іншим Невзоров вже давно за кордоном і МВС рф оголосили його в кримінальний розшук.
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10.06.2022 12:58 Ответить
Та яка там зрада... Просто вам, довбойобам, пояснювати елементарні речі - це все одно що битися головою об стіну. Вам, їбланам, марно пояснювати, що гарний кацап - це дохлий кацап, бо ви все рівно тягнетесь скуштувати того лайна. Кончєна опущєна малоросня, яка віками сортує мокшанське лайно на "хорошоє" і "плохоє". Був би нявзоров такий ******** аппазіцианєр, яким деякі дебіли його вважають, кацапи знайшли б спосіб стулити йому писок навіть за кордоном. Але справа в тому, що ГеБня своїх не чіпає.
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10.06.2022 23:04 Ответить
За кордоном? Та ти шо? Вот ето поворот! Це ж геть усе змінює. Пропоную на наступних президентських обрати нявзорова президентом. Хуже ж нє будєт?
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10.06.2022 22:54 Ответить
незабаром рознарядка з оп буде приходити шукати "хороших росіян",а ми повинні повірити їм ,та запропонувати український паспорт)
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10.06.2022 12:47 Ответить
лучше конечно искать "хороших" граждан Украины с паспортом и еще с несколькими гражданствами, которые предают и сдают, но это же свои
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10.06.2022 12:55 Ответить
есть отдельные козлятины, а есть те кто реально против
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10.06.2022 12:51 Ответить
По имени видно, что он из религиозной семьи.
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10.06.2022 12:57 Ответить
40 000 руб і ти живий!
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10.06.2022 14:16 Ответить
Да там всє казлітіни...
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10.06.2022 14:20 Ответить
Треба було не штрафувати, а до нас відправити на утилізацію. Тоді в орків мотивація буде, царька свого запустити.
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10.06.2022 18:48 Ответить
 
 