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Новини Війна
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21-річний російський призивник назвав війну огидною і злочинною. Його оштрафували

призов,росія

Суд Ставрополя зобов’язав призовника Савєлія Морозова, який назвав війну Росії проти України огидною й злочинною, заплатити 40 тис. рублів (20,6 тис. грн) штрафу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на опозиційне російське видання "МедиаЗона".

Коли Савелій Морозов отримав повістку в армію, то написав заяву на проходження альтернативної служби. Він був змушений пояснити, чому зробив це, на засіданні призовної комісії - і тоді назвав війну "огидною та злочинною". Комісію це цілком влаштувало. А от поліцейський Козлітін, який був присутній на засіданні, зачепився за ці слова - і на призовника склали протокол за дискредитацію дій російської армії.

Чому капітан поліції Козлітін взагалі був присутній на засіданні призовної комісії, невідомо - за правилами, сторонніх там не мало бути.

"Я сказав, що дії керівництва Росії та керівництва армії в Україні із розв’язування цієї спецоперації - це злочин", - каже Морозов. Вже за кілька хвилин його заявку на проходження альтернативної служби було ухвалено.

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А за кілька днів Морозову зателефонував дільничний поліцейський. Він розповів, що присутній на засіданні комісії капітан Козлітін склав на призовника рапорт за дискредитацію ВС РФ.

На суді Морозов намагався довести, що всього лише викладав призовній комісії свої погляди на армійську службу. Але це не допомогло - хлопця зобов’язали заплатити штраф.

Автор: 

призов (431) росія (64926) свобода слова (390)


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Топ коментарі
+21
Хоть в когось з кацапів є крапля розуму. Ну а капітан козлітін-такий козлітін.
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10.06.2022 12:20
+15
Чувак этим заявлением спас себе жизнь.
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10.06.2022 12:26
+7
каждый кацап от рождения должен мечтать о том, чтобы превратиться в удобрение в Украине, ну или еще где..., а не мечтаешь - ты ублюдок и отщепенец...
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10.06.2022 12:26
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Хоть в когось з кацапів є крапля розуму. Ну а капітан козлітін-такий козлітін.
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10.06.2022 12:20 Відповісти
Який ще розум? То воно від армії так відмазолось.
Тільки воно про це сказало, і йому одразу ухвалили альтернативну службу, але капітан козлітин усе зіпсував, прийдеться орку грошенята платити. Воєнкомату заплатив за пораду як відмазатись, та ще і казлітину довелось платити.
Досить вже шукати розум у свинособак! Чи вам мрії про "харошіх русскіх" спати не дають?
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10.06.2022 14:42 Відповісти
каждый кацап от рождения должен мечтать о том, чтобы превратиться в удобрение в Украине, ну или еще где..., а не мечтаешь - ты ублюдок и отщепенец...
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10.06.2022 12:26 Відповісти
Чувак этим заявлением спас себе жизнь.
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10.06.2022 12:26 Відповісти
Скоро у них за такие заявления будут расстреливать и тогда альтернативы не будет совсем... Это Мордар!
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10.06.2022 14:15 Відповісти
Ну ничо, зато живой останется.
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10.06.2022 12:40 Відповісти
Якийсь вшивий рядовий орк на закритій призовній комісії назвав війну в Україні "огидною" і "злочинною", і одразу ж отримав штраф у 40 тисяч, а доблєстний нявзоров декілька років поспіль рубає правду-матку з кожної праски і ходить собі живий-здоровий... без жодних утисків, штрафів і кримінального переслідування. Але в головах українських гупі не виникає жодного дисонансу. Буває...
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10.06.2022 12:46 Відповісти
Між іншим Невзоров вже давно за кордоном і МВС рф оголосили його в кримінальний розшук.
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10.06.2022 12:58 Відповісти
Та яка там зрада... Просто вам, довбойобам, пояснювати елементарні речі - це все одно що битися головою об стіну. Вам, їбланам, марно пояснювати, що гарний кацап - це дохлий кацап, бо ви все рівно тягнетесь скуштувати того лайна. Кончєна опущєна малоросня, яка віками сортує мокшанське лайно на "хорошоє" і "плохоє". Був би нявзоров такий ******** аппазіцианєр, яким деякі дебіли його вважають, кацапи знайшли б спосіб стулити йому писок навіть за кордоном. Але справа в тому, що ГеБня своїх не чіпає.
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10.06.2022 23:04 Відповісти
За кордоном? Та ти шо? Вот ето поворот! Це ж геть усе змінює. Пропоную на наступних президентських обрати нявзорова президентом. Хуже ж нє будєт?
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10.06.2022 22:54 Відповісти
незабаром рознарядка з оп буде приходити шукати "хороших росіян",а ми повинні повірити їм ,та запропонувати український паспорт)
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10.06.2022 12:47 Відповісти
лучше конечно искать "хороших" граждан Украины с паспортом и еще с несколькими гражданствами, которые предают и сдают, но это же свои
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10.06.2022 12:55 Відповісти
есть отдельные козлятины, а есть те кто реально против
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10.06.2022 12:51 Відповісти
По имени видно, что он из религиозной семьи.
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10.06.2022 12:57 Відповісти
40 000 руб і ти живий!
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10.06.2022 14:16 Відповісти
Да там всє казлітіни...
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10.06.2022 14:20 Відповісти
Треба було не штрафувати, а до нас відправити на утилізацію. Тоді в орків мотивація буде, царька свого запустити.
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10.06.2022 18:48 Відповісти
 
 