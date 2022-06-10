21-річний російський призивник назвав війну огидною і злочинною. Його оштрафували

Суд Ставрополя зобов’язав призовника Савєлія Морозова, який назвав війну Росії проти України огидною й злочинною, заплатити 40 тис. рублів (20,6 тис. грн) штрафу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на опозиційне російське видання "МедиаЗона".

Коли Савелій Морозов отримав повістку в армію, то написав заяву на проходження альтернативної служби. Він був змушений пояснити, чому зробив це, на засіданні призовної комісії - і тоді назвав війну "огидною та злочинною". Комісію це цілком влаштувало. А от поліцейський Козлітін, який був присутній на засіданні, зачепився за ці слова - і на призовника склали протокол за дискредитацію дій російської армії.

Чому капітан поліції Козлітін взагалі був присутній на засіданні призовної комісії, невідомо - за правилами, сторонніх там не мало бути.

"Я сказав, що дії керівництва Росії та керівництва армії в Україні із розв’язування цієї спецоперації - це злочин", - каже Морозов. Вже за кілька хвилин його заявку на проходження альтернативної служби було ухвалено.

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А за кілька днів Морозову зателефонував дільничний поліцейський. Він розповів, що присутній на засіданні комісії капітан Козлітін склав на призовника рапорт за дискредитацію ВС РФ.

На суді Морозов намагався довести, що всього лише викладав призовній комісії свої погляди на армійську службу. Але це не допомогло - хлопця зобов’язали заплатити штраф.