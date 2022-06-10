РФ не будет отвечать на санкции Украины против Путина, - Лавров
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МИД РФ прокомментировал введение Украиной санкций против Путина и российских топ-чиновников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Не думаю, что это требует нашего ответа, "чем бы ребенок не радовался", - сказал российский министр.
Напомним, ранее президент Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против руководства РФ, в частности против президента Владимира Путина и главы правительства РФ Михаила Мишустина.
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закрєплєніє внєдрьонного агєнта продвігаєцца успєшно
Суд рф арестовал участок Невзорова в рамках уголовного дела о «фейках».
Земельный участок расположен в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива. По версии следствия, 9 марта журналист опубликовал в Инстаграме и YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле» российской армией роддома в Мариуполе.
После возбуждения уголовного дела, МВД объявило Невзорова в розыск, а Басманный суд заочно арестовал его. В тот же день Минюст внес журналиста в список СМИ-иноагентов.
В начале июня стало известно, что Александр Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины «за выдающиеся заслуги» перед Украиной. https://t.me/charter97_org/75300
Люди міняють свої погляди. Але ці двоє так і залишились по різні сторони барикад, Бо тепер Кісєльов в першій трійці рупорів кремля, а Невзоров - цілком собі демократ, наскільки це можливо на росії 20-х років.
А взагалі, якщо взяти список "гарних росіян", що час від часу бувають в українських ЗМІ, ведуть свої канали на ютубх/фейсбуках, то майже всі вони - євреї, українці, азербайджанці чи діти інших народів. Могли б стати генераторами ідей та лідерами громадської думки в пост-радянській росії. А стали чужими і там, і на історичній батьківщині. І зовсім не лідерами. Як людей - їх жалко. Як людей, що могли б зробити росію хоча б трішки демократичнішою та ліберальнішою - зовсім ні. Нехай тепер варяться у власному бульйоні і не дають порад(аналітику, тощо)тим, хто їх не потребує.
Замораживать вклады Скумбрии нет смысла, она уже и так отмороженная.
А за Скотов ваши ж ватные телезрители на английский флаг порвут
Так на что им отвечать, когда они, досих пор имеют с Украины?
На Байдена і на Блінкіна касапи санкцї завели!
А Зе і Кулеба в них не котируються?
А д'Єрмак?