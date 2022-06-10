РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11926 посетителей онлайн
Новости За рубежом Санкции против России Санкции России против Украины
6 866 25
Лавров (2204) Россия (91187) санкции (10609)

РФ не будет отвечать на санкции Украины против Путина, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лавров

Глава МИД РФ прокомментировал введение Украиной санкций против Путина и российских топ-чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Не думаю, что это требует нашего ответа, "чем бы ребенок не радовался", - сказал российский министр.

Напомним, ранее президент Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против руководства РФ, в частности против президента Владимира Путина и главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Читайте также: Украина вводит санкции против 261 руководителя вузов РФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
ИГОГО! Галопом по Европам!
показать весь комментарий
10.06.2022 14:12
+6
Кацапские ****** уже такого наворотили,что им нужно лишь молчать и обтекать.
показать весь комментарий
10.06.2022 14:18
+4
Хапанув Лавруша вівсяно-кокаїнової суміші і погнав тигдимська коняка!!))
показать весь комментарий
10.06.2022 14:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ИГОГО! Галопом по Европам!
показать весь комментарий
10.06.2022 14:12 Ответить
Хапанув Лавруша вівсяно-кокаїнової суміші і погнав тигдимська коняка!!))
показать весь комментарий
10.06.2022 14:22 Ответить
Теперь походу галопом ток по Сибири и Уралу
показать весь комментарий
10.06.2022 14:23 Ответить
Только демон демонстративно не отвечает на санкции❗
показать весь комментарий
10.06.2022 14:13 Ответить
Якось нецікаво слухать невиїзних)
показать весь комментарий
10.06.2022 14:15 Ответить
А что кто-то разрешал отвечать?
показать весь комментарий
10.06.2022 14:16 Ответить
а зачєм?
закрєплєніє внєдрьонного агєнта продвігаєцца успєшно

Суд рф арестовал участок Невзорова в рамках уголовного дела о «фейках».

Земельный участок расположен в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива. По версии следствия, 9 марта журналист опубликовал в Инстаграме и YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле» российской армией роддома в Мариуполе.

После возбуждения уголовного дела, МВД объявило Невзорова в розыск, а Басманный суд заочно арестовал его. В тот же день Минюст внес журналиста в список СМИ-иноагентов.

В начале июня стало известно, что Александр Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины «за выдающиеся заслуги» перед Украиной. https://t.me/charter97_org/75300
показать весь комментарий
10.06.2022 14:16 Ответить
По Невзорову. Якось так вийшло, що в 91 році Невзоров з Кісєльовим були по різні сторони барикад. Перший клеїв ярлики Наш-Не наш на литовський ОМОН та місцевих, підтримав першу чеченську своїм пропагандонським фільмом, були ще заслуги перед вітчизною. Другий - був цілком демократичним журналістом, наскільки це можливо на московії початку 90-х.
Люди міняють свої погляди. Але ці двоє так і залишились по різні сторони барикад, Бо тепер Кісєльов в першій трійці рупорів кремля, а Невзоров - цілком собі демократ, наскільки це можливо на росії 20-х років.

А взагалі, якщо взяти список "гарних росіян", що час від часу бувають в українських ЗМІ, ведуть свої канали на ютубх/фейсбуках, то майже всі вони - євреї, українці, азербайджанці чи діти інших народів. Могли б стати генераторами ідей та лідерами громадської думки в пост-радянській росії. А стали чужими і там, і на історичній батьківщині. І зовсім не лідерами. Як людей - їх жалко. Як людей, що могли б зробити росію хоча б трішки демократичнішою та ліберальнішою - зовсім ні. Нехай тепер варяться у власному бульйоні і не дають порад(аналітику, тощо)тим, хто їх не потребує.
показать весь комментарий
10.06.2022 14:49 Ответить
Ото ж!
Замораживать вклады Скумбрии нет смысла, она уже и так отмороженная.
А за Скотов ваши ж ватные телезрители на английский флаг порвут
показать весь комментарий
10.06.2022 14:17 Ответить
Кацапские ****** уже такого наворотили,что им нужно лишь молчать и обтекать.
показать весь комментарий
10.06.2022 14:18 Ответить
Бо відповідати нічим.
показать весь комментарий
10.06.2022 14:18 Ответить
Думка невиїзної Лошаді у стойлі нікого не цікавть вже.
показать весь комментарий
10.06.2022 14:19 Ответить
Логічно, вони не визнають самого нашого права на існування як нації та як держави. Як вони можуть відповісти? Але Банкову скоріше за все обстріляють...
показать весь комментарий
10.06.2022 14:23 Ответить
Лошадушка заговорила - иго го!!! Иго го!!! Ждем шо скажет Ершик!!! жмых, жмых!!!
показать весь комментарий
10.06.2022 14:25 Ответить
щоб там не казала коняка в гімно расію таки мокнули і це тільки початок))
показать весь комментарий
10.06.2022 14:35 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2022 14:36 Ответить
А зачем им отвечать на санкции. А какие санкции? Безвиз с РФ? - да пожалуйста, приезжайте; бизнес россиян работает - ничего страшного; Абрамовичу помогаем в суде избежать санкций - нормально и т.п
Так на что им отвечать, когда они, досих пор имеют с Украины?
показать весь комментарий
10.06.2022 14:42 Ответить
Дополню. Им не зачем даже беспокоится, так как зе и его руководители сдали Украину уже давно.
показать весь комментарий
10.06.2022 14:48 Ответить
Мы не будем отвечать на санкции Украины , мы просто куярим всех подряд , детей , стариков , роддомы больницы . Все от чистого сердца . Мрази и твари , лично ***** и его приближенную пи*доту вообще не касается ,у них все есть их это их не парит..
показать весь комментарий
10.06.2022 15:09 Ответить
Пид#р лошадинный
показать весь комментарий
10.06.2022 15:31 Ответить
Стоять! Слухай!
На Байдена і на Блінкіна касапи санкцї завели!
А Зе і Кулеба в них не котируються?
А д'Єрмак?
показать весь комментарий
10.06.2022 18:13 Ответить
 
 