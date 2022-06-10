РФ не відповідатиме на санкції України проти Путіна, - Лавров
Глава МЗС РФ прокоментував запровадження Україною санкцій проти Путіна та російських топчиновників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Не думаю, що це вимагає нашої відповіді, "чим би дитя не тішилося", - сказав російський міністр.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти керівництва РФ, зокрема проти президента Володимира Путіна і голови уряду РФ Михайла Мішустіна.
Топ коментарі
+10 Eugen Mk
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+6 Garry Grant
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+4 Дмитро Черних #470343
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Суд рф арестовал участок Невзорова в рамках уголовного дела о «фейках».
Земельный участок расположен в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива. По версии следствия, 9 марта журналист опубликовал в Инстаграме и YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле» российской армией роддома в Мариуполе.
После возбуждения уголовного дела, МВД объявило Невзорова в розыск, а Басманный суд заочно арестовал его. В тот же день Минюст внес журналиста в список СМИ-иноагентов.
В начале июня стало известно, что Александр Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины «за выдающиеся заслуги» перед Украиной. https://t.me/charter97_org/75300
Люди міняють свої погляди. Але ці двоє так і залишились по різні сторони барикад, Бо тепер Кісєльов в першій трійці рупорів кремля, а Невзоров - цілком собі демократ, наскільки це можливо на росії 20-х років.
А взагалі, якщо взяти список "гарних росіян", що час від часу бувають в українських ЗМІ, ведуть свої канали на ютубх/фейсбуках, то майже всі вони - євреї, українці, азербайджанці чи діти інших народів. Могли б стати генераторами ідей та лідерами громадської думки в пост-радянській росії. А стали чужими і там, і на історичній батьківщині. І зовсім не лідерами. Як людей - їх жалко. Як людей, що могли б зробити росію хоча б трішки демократичнішою та ліберальнішою - зовсім ні. Нехай тепер варяться у власному бульйоні і не дають порад(аналітику, тощо)тим, хто їх не потребує.
Замораживать вклады Скумбрии нет смысла, она уже и так отмороженная.
А за Скотов ваши ж ватные телезрители на английский флаг порвут
Так на что им отвечать, когда они, досих пор имеют с Украины?
На Байдена і на Блінкіна касапи санкцї завели!
А Зе і Кулеба в них не котируються?
А д'Єрмак?