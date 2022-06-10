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РФ не відповідатиме на санкції України проти Путіна, - Лавров

лавров

Глава МЗС РФ прокоментував запровадження Україною санкцій проти Путіна та російських топчиновників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Не думаю, що це вимагає нашої відповіді, "чим би дитя не тішилося", - сказав російський міністр.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти керівництва РФ, зокрема проти президента Володимира Путіна і голови уряду РФ Михайла Мішустіна.

Читайте: Україна вводить санкції проти 261 керівника вищих навчальних закладів РФ

Автор: 

Лавров Сергій (1576) росія (64926) санкції (11768)


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Топ коментарі
+10
ИГОГО! Галопом по Европам!
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10.06.2022 14:12
+6
Кацапские ****** уже такого наворотили,что им нужно лишь молчать и обтекать.
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10.06.2022 14:18
+4
Хапанув Лавруша вівсяно-кокаїнової суміші і погнав тигдимська коняка!!))
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10.06.2022 14:22
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ИГОГО! Галопом по Европам!
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10.06.2022 14:12 Відповісти
Хапанув Лавруша вівсяно-кокаїнової суміші і погнав тигдимська коняка!!))
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10.06.2022 14:22 Відповісти
Теперь походу галопом ток по Сибири и Уралу
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10.06.2022 14:23 Відповісти
Только демон демонстративно не отвечает на санкции❗
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10.06.2022 14:13 Відповісти
Якось нецікаво слухать невиїзних)
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10.06.2022 14:15 Відповісти
А что кто-то разрешал отвечать?
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10.06.2022 14:16 Відповісти
а зачєм?
закрєплєніє внєдрьонного агєнта продвігаєцца успєшно

Суд рф арестовал участок Невзорова в рамках уголовного дела о «фейках».

Земельный участок расположен в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива. По версии следствия, 9 марта журналист опубликовал в Инстаграме и YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле» российской армией роддома в Мариуполе.

После возбуждения уголовного дела, МВД объявило Невзорова в розыск, а Басманный суд заочно арестовал его. В тот же день Минюст внес журналиста в список СМИ-иноагентов.

В начале июня стало известно, что Александр Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины «за выдающиеся заслуги» перед Украиной. https://t.me/charter97_org/75300
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10.06.2022 14:16 Відповісти
По Невзорову. Якось так вийшло, що в 91 році Невзоров з Кісєльовим були по різні сторони барикад. Перший клеїв ярлики Наш-Не наш на литовський ОМОН та місцевих, підтримав першу чеченську своїм пропагандонським фільмом, були ще заслуги перед вітчизною. Другий - був цілком демократичним журналістом, наскільки це можливо на московії початку 90-х.
Люди міняють свої погляди. Але ці двоє так і залишились по різні сторони барикад, Бо тепер Кісєльов в першій трійці рупорів кремля, а Невзоров - цілком собі демократ, наскільки це можливо на росії 20-х років.

А взагалі, якщо взяти список "гарних росіян", що час від часу бувають в українських ЗМІ, ведуть свої канали на ютубх/фейсбуках, то майже всі вони - євреї, українці, азербайджанці чи діти інших народів. Могли б стати генераторами ідей та лідерами громадської думки в пост-радянській росії. А стали чужими і там, і на історичній батьківщині. І зовсім не лідерами. Як людей - їх жалко. Як людей, що могли б зробити росію хоча б трішки демократичнішою та ліберальнішою - зовсім ні. Нехай тепер варяться у власному бульйоні і не дають порад(аналітику, тощо)тим, хто їх не потребує.
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10.06.2022 14:49 Відповісти
Ото ж!
Замораживать вклады Скумбрии нет смысла, она уже и так отмороженная.
А за Скотов ваши ж ватные телезрители на английский флаг порвут
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10.06.2022 14:17 Відповісти
Кацапские ****** уже такого наворотили,что им нужно лишь молчать и обтекать.
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10.06.2022 14:18 Відповісти
Бо відповідати нічим.
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10.06.2022 14:18 Відповісти
Думка невиїзної Лошаді у стойлі нікого не цікавть вже.
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10.06.2022 14:19 Відповісти
Логічно, вони не визнають самого нашого права на існування як нації та як держави. Як вони можуть відповісти? Але Банкову скоріше за все обстріляють...
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10.06.2022 14:23 Відповісти
Лошадушка заговорила - иго го!!! Иго го!!! Ждем шо скажет Ершик!!! жмых, жмых!!!
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10.06.2022 14:25 Відповісти
щоб там не казала коняка в гімно расію таки мокнули і це тільки початок))
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10.06.2022 14:35 Відповісти
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10.06.2022 14:36 Відповісти
А зачем им отвечать на санкции. А какие санкции? Безвиз с РФ? - да пожалуйста, приезжайте; бизнес россиян работает - ничего страшного; Абрамовичу помогаем в суде избежать санкций - нормально и т.п
Так на что им отвечать, когда они, досих пор имеют с Украины?
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10.06.2022 14:42 Відповісти
Дополню. Им не зачем даже беспокоится, так как зе и его руководители сдали Украину уже давно.
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10.06.2022 14:48 Відповісти
Мы не будем отвечать на санкции Украины , мы просто куярим всех подряд , детей , стариков , роддомы больницы . Все от чистого сердца . Мрази и твари , лично ***** и его приближенную пи*доту вообще не касается ,у них все есть их это их не парит..
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10.06.2022 15:09 Відповісти
Пид#р лошадинный
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10.06.2022 15:31 Відповісти
Стоять! Слухай!
На Байдена і на Блінкіна касапи санкцї завели!
А Зе і Кулеба в них не котируються?
А д'Єрмак?
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10.06.2022 18:13 Відповісти
 
 