Россияне продемонстрировали свою "культуру" в Буче, Ирпене и других городах, - посол Польши Цихоцкий

Посол Польши Бартош Цихоцкий считает, что вопрос ответственности России за совершенные в Украине преступления более актуален, чем дискуссии о российской культуре.

Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что россияне продемонстрировали свою "культуру" в Буче, Ирпене и других городах. По моему мнению, они далеки от того, что позиционируют как русскую культуру. То есть сначала нужно говорить о международных законах и правосудии", - пояснил он.

Дипломат добавил, что россияне превратили и культуру в инструмент гибридного воздействия и достижения каких-либо преимуществ для себя.

"Мы всегда были открыты, в наших книжных магазинах, театрах – много произведений российских авторов. Но отношение к российскому государству – это другое", - отметил посол.

Также читайте: Лавров заявил, что Польша уже осваивает территорию Украины