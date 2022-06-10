Россияне продемонстрировали свою "культуру" в Буче, Ирпене и других городах, - посол Польши Цихоцкий
Посол Польши Бартош Цихоцкий считает, что вопрос ответственности России за совершенные в Украине преступления более актуален, чем дискуссии о российской культуре.
Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, что россияне продемонстрировали свою "культуру" в Буче, Ирпене и других городах. По моему мнению, они далеки от того, что позиционируют как русскую культуру. То есть сначала нужно говорить о международных законах и правосудии", - пояснил он.
Дипломат добавил, что россияне превратили и культуру в инструмент гибридного воздействия и достижения каких-либо преимуществ для себя.
"Мы всегда были открыты, в наших книжных магазинах, театрах – много произведений российских авторов. Но отношение к российскому государству – это другое", - отметил посол.
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