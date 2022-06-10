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Новости Война
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Россияне продемонстрировали свою "культуру" в Буче, Ирпене и других городах, - посол Польши Цихоцкий

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Посол Польши Бартош Цихоцкий считает, что вопрос ответственности России за совершенные в Украине преступления более актуален, чем дискуссии о российской культуре.

Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что россияне продемонстрировали свою "культуру" в Буче, Ирпене и других городах. По моему мнению, они далеки от того, что позиционируют как русскую культуру. То есть сначала нужно говорить о международных законах и правосудии", - пояснил он.

Дипломат добавил, что россияне превратили и культуру в инструмент гибридного воздействия и достижения каких-либо преимуществ для себя.

"Мы всегда были открыты, в наших книжных магазинах, театрах – много произведений российских авторов. Но отношение к российскому государству – это другое", - отметил посол.

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Детально пояснюю чому українцям не варто дивитись російських лібералів, в тому числі Максима Каца. Сподіваюсь когось із його прихильників мені вдасться переконати, як ні, то ні.

МАКСИМ КАЦ - ЄДИНИЙ "ХАРОШИЙ РУСКИЙ"?

https://youtu.be/ZMNIHvuaG8U

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10.06.2022 16:16 Ответить
🔸🔸🔸СТЕРНЕНКО
«Хороші росіяни» несуть нам "русскій мір". Нащо до нас тягнуть Каца, Бикова та інших?

https://youtu.be/zKoevlz6_Nw

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10.06.2022 16:17 Ответить
Не так страшна кацапська культура, як можновладні Zeвиродки, які продовжують тягнути Україну у цю срану культуру, нав'язуючи нам телемарафон рашистською, дозволяючи капський сатанат, даючи громадянство кацапським імперцям-шовіністам
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10.06.2022 16:30 Ответить
Думаю, кацапской "культурой" украинцы уже по горло сыты на века. Гнать ссаными тряпками всю эту "культуру".
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10.06.2022 16:43 Ответить
 
 