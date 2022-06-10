Лавров заявил, что Польша уже осваивает территорию Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Польша "активно осваивает" территорию Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в пятницу, комментируя слова президента Польши, сравнившего Владимира Путина с Адольфом Гитлером.
"Польша и те руководители, которые допускают подобные сентенции, наверное, им лучше посоветовать заниматься изучением истории, своей собственной истории и тех событий, которые лежат в основе польской истории. Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию", – сказал российский министр.
По его словам, об этом свидетельствуют решения, "принимаемые президентом Зеленским и Верховной Радой, об особых правах поляков".
Кроме того, по словам Лаврова, "Польша создает некую параллельную систему контроля налоговой службы Украины".
Пожалуйста, подождите...
Тиждень пройшов- кінь обнюхався неякісного коксу і знову щось там починає нести в кущів
Внимательно послушал последнее публичное выступление Путина, где он проводил ряд исторических параллелей и аналогий с монархом Петром I.
Особенно резанула слух вот эта фраза: «Петр I возвращал и укреплял территории. На нашу долю тоже выпала эта участь», -- заявил Путин.
Об этом напомнил украинский политик и бизнесмен Геннадий Корбан.
Так вот, можно сказать, что с сегодняшнего дня Путин наконец-то открыл свои истинные намерения. «Денацификацию», которой он пудрил мозги своему плебсу заменил термином «возврат земель». Одним словом Путин «вскрылся».
Потому что денацификация это был лишь повод, чтобы начать захват украинских территорий и передел мира. Теперь он это называет «возвращением».
Ну черт с ним, с Путиным. Нам украинцам его мотивы были понятны ещё с 2014-го года, когда он затеял гибридную войну, мотивируя это защитой прав русскоязычного населения.
Параллельно сегодня издание «Медуза» сообщила, что на Донбассе активно работает один из кризис-менеджеров администрации Кремля Борис Рапопорт, задача которого объединить самопровозглашенные «ДНР, ЛНР» с захваченными территориями Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе РФ.
Так вот, теперь - внимание, что происходит.
Путин собирается провести аншлюс захваченных украинских территорий и сделать их частью РФ. Как в своё время Гитлер провел аншлюс Австрии, сделав ее частью Германии.
Для Украины это крайне опасная ситуация по нескольким обстоятельствам.
Первое. С момента присоединения наших территорий к РФ, Украина будет вести боевые действия уже на территории якобы РФ. Это все равно, что мы будем воевать на территории Белгородской и Курской областей (хотя лично я не против..). В этом случае у Путина развязываются руки, и он может применить более опасные виды вооружений.
Второе - он может объявить всеобщую мобилизацию в РФ.
И самое главное - эти территории мы можем утратить на десятки лет. Потому что если даже когда-нибудь в России придет к власти самый демократичный президент, он не сможет вернуть нам наши территории.
- Россия пошла по стопам нацистской Германии и спасет ее только «денацификация» и «депутинизация» - Паниотто
Поскольку это будет противоречить Конституции РФ и «интересам российского народа».
Обращаю внимание руководителей Украины, которые принимают судьбоносные для нашей страны решения - действовать нужно быстро, потому что время играет против нас и мы можем на долгие годы лишиться наших территорий.
P.S. И ещё. Руководству страны стоило бы провести чистки в своём окружении. И убрать не только идиотов, но и потенциальных предателей. Этого требует текущий исторический момент.
Дзвонив рідним на Галичину і вони це підтвердили, всім україномовним оформляють польське громадянство, всі, хто розмовляє російською мовою без акценту відразу ґралі в плечі і скидають в найближчу канаву помирати, створили концентраційні табори для тих, хто народився за межами України і відправляють на примусові роботи по будівництву доріг, українські вивіски на магазинах змінюють на польські (Сільпо тепер називається Biedronka, в магазинах вже можна розраховуватись злотими, які в обмінних пунктах люди вимінюють за гривні. Люди звісно питають, що це робиться, «польська окупаційна влада» пояснює тим, що рятують громадян західних областей, які голосували за Порошенка і зараз потерпають від терору київської влади. Тому Порошенко розмінував Чонгар і спровокував війну з РФ для відволікання швидкої анексії західних областей Польщою.
А що населення, звісно вітає з квітами і черешнями визволителів, помагає при зачистці населених пунктів вказуючи на офіси слуг народу і ОПЗЖ.
Тепер всі вітаються "Jeszcze Polska nie zginęła"