Лавров заявил, что Польша уже осваивает территорию Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Польша "активно осваивает" территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в пятницу, комментируя слова президента Польши, сравнившего Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

"Польша и те руководители, которые допускают подобные сентенции, наверное, им лучше посоветовать заниматься изучением истории, своей собственной истории и тех событий, которые лежат в основе польской истории. Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию", – сказал российский министр.

Читайте также: Новое соглашение о добрососедских отношениях между Украиной и Польшей предлагают подписать в Гадяче, потому что это символично

По его словам, об этом свидетельствуют решения, "принимаемые президентом Зеленским и Верховной Радой, об особых правах поляков".

Кроме того, по словам Лаврова, "Польша создает некую параллельную систему контроля налоговой службы Украины".

Читайте также: Украинские выпускники смогут сдать школьные экзамены в Польше, - министр образования Чарнек