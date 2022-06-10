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Лавров заявив, що Польща вже освоює територію України

лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Польща "активно освоює" територію України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у п’ятницю, коментуючи слова президента Польщі, який порівняв Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.

"Польща і ті керівники, які допускають подібні сентенції, напевне, їм краще порадити займатися вивченням історії, своєї власної історії, і тих подій, які лежать в основі польської історії. Поки що ми бачимо, що за розмовами про неприпустимість діалогу з Росією польські колеги починають активно освоювати українську територію", - сказав російський міністр.

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За його словами, про це свідчать рішення, "які ухвалюють президент Зеленський і Верховна Рада, про особливі права поляків".

Крім того, за словами Лаврова, "Польща створює якусь паралельну систему контролю податкової служби України".

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Автор: 

Лавров Сергій (1576) Польща (8479)


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Топ коментарі
+33
пнх лошадь клята.
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10.06.2022 14:31
+33
Нету края лицемерию. Какие же кацапы паскудные.
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10.06.2022 14:34
+25
А яке ваше свинособачье діло ? Бегіте кордони захищати від НАТО на Берінговом проліві - там до США АЖ 4 кілометра
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10.06.2022 14:35
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пнх лошадь клята.
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10.06.2022 14:31 Відповісти
А тобI яке дIло?
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10.06.2022 16:28 Відповісти
Нас анексировала Польша.ухахатушки 🤣🤣🤣🤣
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10.06.2022 14:31 Відповісти
как хорошо, что рфия этим не занимается
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10.06.2022 14:31 Відповісти
они освобождают, новая версия от Польши
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10.06.2022 14:38 Відповісти
Та вже ж освоїли місяць тому. Вгомоніться.
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10.06.2022 14:33 Відповісти
Нету края лицемерию. Какие же кацапы паскудные.
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10.06.2022 14:34 Відповісти
Кацап - м`ясник, живодер, кат... Людиноподібне цинічно-брехливе створіння.
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10.06.2022 14:35 Відповісти
А яке ваше свинособачье діло ? Бегіте кордони захищати від НАТО на Берінговом проліві - там до США АЖ 4 кілометра
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10.06.2022 14:35 Відповісти
Что взять с дауна.
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10.06.2022 14:38 Відповісти
А Польщі президент країни, Онук Воїна УПА, побратима Степана Андрійовича... Це Україна Польщу вже освоює
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10.06.2022 14:38 Відповісти
Хвора кобила... Виродок, твої червонопузі папєрєднікі, підписали пакт Молотова - Ріббентропа, напали на Польщу, а ти ще смієш до історії звертатися???
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10.06.2022 14:38 Відповісти
коняку жаба давить вони мали окупувати все але проворні поляки випередили-це заздрість просто
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10.06.2022 14:38 Відповісти
все по плану
Тиждень пройшов- кінь обнюхався неякісного коксу і знову щось там починає нести в кущів
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10.06.2022 14:41 Відповісти
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10.06.2022 14:41 Відповісти
Вонючая обезьяна опять обкурилась?
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10.06.2022 14:42 Відповісти
Щось важке йому в овес додають...
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10.06.2022 14:42 Відповісти
дебил, блд - так представляет себя Лавров, когда оказывается среди людей
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10.06.2022 14:43 Відповісти
"це ж було вже!"
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10.06.2022 14:44 Відповісти
Т**я **@@ взаимоотношения Польши и Украины? За своей жопой смотри, укурыш кацапа. Мы тут как то разберемся и с Польшей и с дятлами из кацапии
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10.06.2022 14:45 Відповісти
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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10.06.2022 14:48 Відповісти
Карту освоєнія покажи, ***** **********! Он лука так той хоч карту показував...
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10.06.2022 14:52 Відповісти
Хто бреше,той і краде.Японська народна мудрість.
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10.06.2022 14:57 Відповісти
Коли у Києві чекати ПшекаМобілі?!
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10.06.2022 15:01 Відповісти
А Китай освоює територію Рацейской *********,урааа таваріщі!
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10.06.2022 15:03 Відповісти
Це він з кремлівської башти таке побачив? Ото нехер бухать без закусі, бо вже білочка навідується.
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10.06.2022 15:09 Відповісти
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10.06.2022 15:17 Відповісти
Здохни паскуда коли тебе падло повісят ?
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10.06.2022 15:29 Відповісти
ты смотри, как срашка возбудилась! Что-то в этом есть и лошадь лавров не зря боится! Если Польша нас может спасти от оркостана рашисткого, то пусть Польша и "оккупирует" )
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10.06.2022 15:32 Відповісти
Не ваше собачье дело, у*бища косорылые!
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10.06.2022 15:40 Відповісти
аргентинська наркота - коня нажаль не вбивае, але в голові заводяться хробаки
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10.06.2022 15:46 Відповісти
Опять дурная лошадь нахлебалась перебродившей мочи из лужи...
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10.06.2022 15:51 Відповісти
ООН превратилась в организацию, где в совбезе есть страны ( Китай и РФ ) которые своим присутствием давно эту организацию уничтожили. Это то же самое , если бы в совбезе с просом вето была Сев Корея, Камбоджа , времён Пол Пота , важну рольиграла ИГИЛ - это пустая погремушка , где узаконены аннексия, убийства мирного населения , насильное изъятие органов, грабежи. Сейчас допустимо присутствие в ООН стран- беспредельщиков , которые не подчиняются ни одному международному суду , никому - они вне всех законов. Настало время , лучше сейчас это понять когда нужны общие, обязательные и очень наказуемые международные законы.. Если страна отказывается - ее физически уничтожают ( иначе будет больше жертв ). В ядерной войне погибнет 2 -3 млд человек , но лучше умереть , чем жить животным. Как только будут уничтожены 2- 3 страны - в мире все будут чтить законы, появится то , что мы называем праведностью. Всегда и везде должна быть неотвратимость наказания - украл, отрубили руку , изнасиловал и убил- отрубили голову. Если одна страна сожгла и уничтожила другую - все страны стирают ее слива земли. Самые правильные и простые - правила религий - у христиан канонический и Ветхий Завет- забивание каменьями актуально , как и ,, око за око,, Самое правильное решение проблемы России( дальше пострадают больше стран и людей) - это всем странам ее уничтожить ( оставить тысячу кастрированных экземпляров для зоопарков ) Не понимание этого в сотни раз увеличит эту проблему. Ну и Китай - супердемократичен - полмира пользуется продукцией изготовленной в трудовых лагерях, где жить не пожелаешь собакам - там миллионы( но молчать выгодно) , там массово вырезают органы......Пока бабло правит миром - этот мир быстро умирает, или уже умер.
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10.06.2022 16:14 Відповісти
рашистський дебіл плять.-За його словами, про це свідчать рішення, "які ухвалюють президент Зеленський і Верховна Рада, про особливі права поляків" хіба Польща освоює українську територію так само ,як рашисти. окуповуючи з 2014 року українські території і роздаючи свої накуй нікому не потрібні піськопорти на окупованих територіях ?ПНХ
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10.06.2022 16:17 Відповісти
Вся проблема кацапии заключается в том, что на каком-то этапе исторического развития, существа, обитающие на ее территории, постепенно утратили обостренное чувство сознания, а вместе с ним и способность отличать живое от мертвого, ложь от истины, помёт от корма.
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10.06.2022 16:23 Відповісти
Опасная ситуация для Украины: Путин собирается провести аншлюс захваченных территорий 10 июня, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/06/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%be.html#comments Комментарии: 2

Внимательно послушал последнее публичное выступление Путина, где он проводил ряд исторических параллелей и аналогий с монархом Петром I.

Особенно резанула слух вот эта фраза: «Петр I возвращал и укреплял территории. На нашу долю тоже выпала эта участь», -- заявил Путин.

Об этом https://www.obozrevatel.com/politics-news/opasnaya-situatsiya-dlya-ukrainyi-putin-sobiraetsya-provesti-anshlyus-zahvachennyih-territorij.htm напомнил украинский политик и бизнесмен Геннадий Корбан.

Так вот, можно сказать, что с сегодняшнего дня Путин наконец-то открыл свои истинные намерения. «Денацификацию», которой он пудрил мозги своему плебсу заменил термином «возврат земель». Одним словом Путин «вскрылся».

Потому что денацификация это был лишь повод, чтобы начать захват украинских территорий и передел мира. Теперь он это называет «возвращением».

Ну черт с ним, с Путиным. Нам украинцам его мотивы были понятны ещё с 2014-го года, когда он затеял гибридную войну, мотивируя это защитой прав русскоязычного населения.

Параллельно сегодня издание «Медуза» сообщила, что на Донбассе активно работает один из кризис-менеджеров администрации Кремля Борис Рапопорт, задача которого объединить самопровозглашенные «ДНР, ЛНР» с захваченными территориями Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе РФ.

Так вот, теперь - внимание, что происходит.

Путин собирается провести аншлюс захваченных украинских территорий и сделать их частью РФ. Как в своё время Гитлер провел аншлюс Австрии, сделав ее частью Германии.

Для Украины это крайне опасная ситуация по нескольким обстоятельствам.

Первое. С момента присоединения наших территорий к РФ, Украина будет вести боевые действия уже на территории якобы РФ. Это все равно, что мы будем воевать на территории Белгородской и Курской областей (хотя лично я не против..). В этом случае у Путина развязываются руки, и он может применить более опасные виды вооружений.

Второе - он может объявить всеобщую мобилизацию в РФ.

И самое главное - эти территории мы можем утратить на десятки лет. Потому что если даже когда-нибудь в России придет к власти самый демократичный президент, он не сможет вернуть нам наши территории.

https://www.economics-prorok.com/2022/04/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d1%80.html - Россия пошла по стопам нацистской Германии и спасет ее только «денацификация» и «депутинизация» - Паниотто

Поскольку это будет противоречить Конституции РФ и «интересам российского народа».

Обращаю внимание руководителей Украины, которые принимают судьбоносные для нашей страны решения - действовать нужно быстро, потому что время играет против нас и мы можем на долгие годы лишиться наших территорий.

P.S. И ещё. Руководству страны стоило бы провести чистки в своём окружении. И убрать не только идиотов, но и потенциальных предателей. Этого требует текущий исторический момент.
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10.06.2022 16:31 Відповісти
Воровство украинского зерна и металла Лавров не считает "освоением" территории ? По-рашистски єто "освобождение" .
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10.06.2022 16:32 Відповісти
Польские "крабы" освоюют территорию Украины и будут смертельно кусать кацапов за жопы и другие части тела.
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10.06.2022 16:37 Відповісти
Интересно, Лавров - лошадь Пржевальского или мустанг? Нет , наверное дефективный пони , ,, выведенный,, Путлером.
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10.06.2022 17:00 Відповісти
Все так і є)

Дзвонив рідним на Галичину і вони це підтвердили, всім україномовним оформляють польське громадянство, всі, хто розмовляє російською мовою без акценту відразу ґралі в плечі і скидають в найближчу канаву помирати, створили концентраційні табори для тих, хто народився за межами України і відправляють на примусові роботи по будівництву доріг, українські вивіски на магазинах змінюють на польські (Сільпо тепер називається Biedronka, в магазинах вже можна розраховуватись злотими, які в обмінних пунктах люди вимінюють за гривні. Люди звісно питають, що це робиться, «польська окупаційна влада» пояснює тим, що рятують громадян західних областей, які голосували за Порошенка і зараз потерпають від терору київської влади. Тому Порошенко розмінував Чонгар і спровокував війну з РФ для відволікання швидкої анексії західних областей Польщою.
А що населення, звісно вітає з квітами і черешнями визволителів, помагає при зачистці населених пунктів вказуючи на офіси слуг народу і ОПЗЖ.
Тепер всі вітаються "Jeszcze Polska nie zginęła"
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10.06.2022 17:00 Відповісти
Дебіл, б.я!
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10.06.2022 17:43 Відповісти
Чекаємо не дочекаємось польських окупантів, прикидуємо скільки тепер в злотих буде мінімалка і пенсія, школярі вже листи пишуть в польські універи щоб прийняли безоплатно
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10.06.2022 18:40 Відповісти
 
 