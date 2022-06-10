Орбан обвинил Европу в "финансировании войны" в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС нужно прекратить "финансировать" войну, то есть поддерживать Украину оружием и давить на РФ санкциями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Ліга.нет".

Шансы Украины на победу он сравнил со ставками букмекеров.

"Если правительство решает бороться, такое решение нельзя возражать, пусть букмекеры и говорят, что шансы на успех невелики. Но вопрос не в этом. Они (украинцы. - Ред.) делают, что хотят. Вопрос в том, что делает Европа, то есть она спросила нас, хотим ли мы (это. - Ред.) финансировать?", - сказал Орбан в эфире Kossuth Radio.

Он продолжил: "Нам предлагают затяжную войну или, наконец, мирное соглашение, начиная с немедленного прекращения огня?".

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Премьер страны сетовал в эфире для венгров, что "почти никто в Европе не говорит голосом мира" и что ЕС якобы "финансирует" войну, чем продолжает ее. Он назвал это "проблемой" и добавил, что "мы должны говорить голосом мира".

"Мы должны финансировать мир, а не войну", - подчеркнул Орбан и добавил, что если "они" продолжат вводить санкции против страны-оккупанта РФ, "то разрушат всю европейскую экономику".

"Единственное, о чем говорит венгерское правительство, так это о том, что нужно финансировать мир, а не войну. Никто не заинтересован в том, чтобы вся Европа обанкротилась. Я думаю, нам нужно иначе думать о российско-украинской войне", - сказал он и добавил, что "совершенно очевидно, что есть деловые круги, которые хотят заработать на войне".

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Под этими "кругами" премьер Венгрии подразумевает своего политического врага - американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса.