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Новости Война
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Орбан обвинил Европу в "финансировании войны" в Украине

виктор,орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС нужно прекратить "финансировать" войну, то есть поддерживать Украину оружием и давить на РФ санкциями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Ліга.нет".

Шансы Украины на победу он сравнил со ставками букмекеров.

"Если правительство решает бороться, такое решение нельзя возражать, пусть букмекеры и говорят, что шансы на успех невелики. Но вопрос не в этом. Они (украинцы. - Ред.) делают, что хотят. Вопрос в том, что делает Европа, то есть она спросила нас, хотим ли мы (это. - Ред.) финансировать?", - сказал Орбан в эфире Kossuth Radio.

Он продолжил: "Нам предлагают затяжную войну или, наконец, мирное соглашение, начиная с немедленного прекращения огня?".

Читайте: Орбан обвинил Еврокомиссию в отсутствии согласия на введение санкций против РФ

Премьер страны сетовал в эфире для венгров, что "почти никто в Европе не говорит голосом мира" и что ЕС якобы "финансирует" войну, чем продолжает ее. Он назвал это "проблемой" и добавил, что "мы должны говорить голосом мира".

"Мы должны финансировать мир, а не войну", - подчеркнул Орбан и добавил, что если "они" продолжат вводить санкции против страны-оккупанта РФ, "то разрушат всю европейскую экономику".

"Единственное, о чем говорит венгерское правительство, так это о том, что нужно финансировать мир, а не войну. Никто не заинтересован в том, чтобы вся Европа обанкротилась. Я думаю, нам нужно иначе думать о российско-украинской войне", - сказал он и добавил, что "совершенно очевидно, что есть деловые круги, которые хотят заработать на войне".

Также читайте: Ключевой пропагандист Орбана приравнял Украину к нацистской Германии

Под этими "кругами" премьер Венгрии подразумевает своего политического врага - американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса.

Венгрия (1933) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+63
Из радостной речи Орбана видно что дела у кацапов всё хуже и хуже
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10.06.2022 16:33
+51
Я пропоную виключити з ЕС Угорщину.
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10.06.2022 16:34
+48
А не пора бы эту путинскую бл*дь гнать из цивилизованного мира на хрен?
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10.06.2022 16:34
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Чучело сбежало с огорода и начала всех пугать. Загоните его в огород агрессора. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.06.2022 18:25 Ответить
В чергове виконує вказівку путлєра,підлизав х#йловську дупу...
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10.06.2022 18:29 Ответить
Пропоную відкрито Зеленському сказати на весь світ наступне - "Угорщина так рветься в обійми путіна - будь-ласка, відпустіть її, дайте їй можливість покинути ЄС та НАТО і мрія угорців нарешті здійсниться - будть мирно дружити з росією, а ми всі подивимось як ця дружба буде розвиватись і до чого вона призведе"
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10.06.2022 18:30 Ответить
надо ему я так думаю башку назад развернуть єтому цігану
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10.06.2022 18:38 Ответить
Орбан - ПНХ.
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10.06.2022 18:39 Ответить
******* Орбан. ******* Сиярто. И тот усатый так же *****.
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10.06.2022 18:47 Ответить
А між іншим, Орбан правий. Європа фінансує війну, - досі платить кацапам за нафту і газ велетенські кошти.
Європа, в основному, і вигодувала цього кацапсячого монстра! Але не бажає цього визнавати...
Європа має покаятися і прийняти Україну у склад ЄС. Але, чесно кажучи, це малоймовірний варіант.
Лише військова сила нашої нації змусить Європу визнати Україну рівною собі.
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10.06.2022 20:43 Ответить
Дикие угрофинны из Поволжья и приуралья - родные братья свинособак генетически. На клеточном уровне имперцы и фашисты. Полуфюрер Орбан ностальгирует за добрыми временами когда венгры были близкими союзниками фашистской Гернании. Пусть Будапешт станет Мариуполем , а маленькие города превратятся у этих уродов в Бучу. Редкие напыщенные, самодовольные твари.
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10.06.2022 19:05 Ответить
Огооо?)) із поволжья і пріуралья?)))
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10.06.2022 21:04 Ответить
orban -agent F S B
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10.06.2022 19:10 Ответить
Венгерское мурло уже не стесняясь просто озвучивает кремлевские методички. Дядя путен требует отрабатывать денежки.
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10.06.2022 19:13 Ответить
То есть, когда ес миллиарды отдает в рф, то это не они финансируют войну? Именно эти деньги и идут на оплату наемной армии насильников рф.
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10.06.2022 19:21 Ответить
Если иностранным разведкам так сильно нужны образцы кала Путина , они могли просто попросить Орбана сплюнуть.
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10.06.2022 19:39 Ответить
нужны образцы кала Путина
*********
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10.06.2022 20:48 Ответить
Орбан до цього часу не зрозумів що в Україні війна.Що кожен день цієї війни коштує сотні життів.Це не реаліті шоу не скачки не тараканячі забіги..Він говорить про букмекерів ?Про гроші і заробітки рро прогнози і шанси?Для нього війна це гра у якій треба робити ставки.Він хоче говорити про мир і його зовсім не цікавить доля людей.Нехай путіну говорить про мир нехай росію звинувачує у війні а не європу.Не подобається євросоюз нехай виходить з нього.Вони там щось казали про психічні проблеми?То в уряду угорщини вони є і називаються політична недоумкуватість.І нехай не кидають оком на наше закарпаття бо воно ( око) їм вилізе.Вони щось там кажуть що їх треба наполегливо і ввічливо просити?Друзі пізнаються в біді.Друзів не треба просити.Вони самі допомагають.Зараз у нас нема часу виясняти стосунки з угорщиною бо хто хоче перемогти шукає союзників а не ворогів але коли по угорщині будуть бити російські танки як це вже було то угорщині доведеться дуже довго і дуже наполегливо просити про допомогу.І ще одне дуже ввічливо просимо не заважати нам захищати свою Батьківщину і не розхитувати ситуацію на закарпатті своїми дурноватими заявками про те що угорці повинні боятися українців в Україні.
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10.06.2022 20:07 Ответить
И эти люди продолжают вонять, что Украине не место в Европе и НАТО из за "ужасной коррупции".
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10.06.2022 20:20 Ответить
Якшо Орбан заговорив про заробітки на війні то дуже ввічливо і наполегливо просимо його озвучити скільи його уряд заробляє у путіна за свою підривну діяльність у ЄС
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10.06.2022 22:56 Ответить
а нельзя эту с*ку пристрелить?
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11.06.2022 00:34 Ответить
Чудные эти озабоченцы. Коррумпированная Украина им не нравится , а фашист Орбан за ихние же налоги и деньги их устраивает.)
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11.06.2022 00:54 Ответить
Зеленскому следует уже давно закрыть краны с нефтью и газом этому ублюдку.
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11.06.2022 05:22 Ответить
*****, не переживай. ЄС зекономить на дотаціях твоєму населенню.
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12.06.2022 23:20 Ответить
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