Орбан звинуватив Європу у "фінансуванні війни" в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС потрібно припинити "фінансувати" війну, тобто підтримувати Україну зброєю та тиснути на РФ санкціями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.нет".

Шанси України на перемогу він порівняв із ставками букмекерів.

"Якщо уряд вирішує боротися, таке рішення не можна заперечувати, нехай букмекери і кажуть, що шанси на успіх невеликі. Але питання не в цьому. Вони (українці. - Ред.) роблять, що хочуть. Питання у тому, що робить Європа, тобто вона запитала нас, чи ми хочемо (це. - Ред.) фінансувати?", - сказав Орбан в ефірі Kossuth Radio.

Він продовжив: "Нам пропонують затяжну війну чи, зрештою, мирну угоду, починаючи з негайного припинення вогню?".

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Прем'єр країни нарікав в ефірі для угорців, що "майже ніхто в Європі не говорить голосом миру", і що ЄС нібито "фінансує" війну, чим продовжує її. Він назвав це "проблемою" і додав, що "ми маємо говорити голосом миру".

"Ми повинні фінансувати мир, а не війну", - наголосив Орбан і додав, що якщо "вони" продовжать вводити санкції проти країни-окупанта РФ, "то зруйнують усю європейську економіку".

"Єдине, про що говорить угорський уряд, так це про те, що потрібно фінансувати мир, а не війну. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб уся Європа збанкрутувала. Я думаю, нам треба інакше думати про російсько-українську війну", - сказав він і додав, що "цілком очевидно, що є ділові кола, які хочуть заробити на війні".

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Під цими "колами" прем’єр Угорщини має на увазі свого політичного ворога - американського фінансиста та філантропа Джорджа Сороса.