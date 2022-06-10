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Новини Війна
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Орбан звинуватив Європу у "фінансуванні війни" в Україні

виктор,орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС потрібно припинити "фінансувати" війну, тобто підтримувати Україну зброєю та тиснути на РФ санкціями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.нет".

Шанси України на перемогу він порівняв із ставками букмекерів.

"Якщо уряд вирішує боротися, таке рішення не можна заперечувати, нехай букмекери і кажуть, що шанси на успіх невеликі. Але питання не в цьому. Вони (українці. - Ред.) роблять, що хочуть. Питання у тому, що робить Європа, тобто вона запитала нас, чи ми хочемо (це. - Ред.) фінансувати?", - сказав Орбан в ефірі Kossuth Radio.

Він продовжив: "Нам пропонують затяжну війну чи, зрештою, мирну угоду, починаючи з негайного припинення вогню?".

Також читайте: Орбан звинуватив Єврокомісію у відсутності згоди щодо запровадження санкцій проти РФ

Прем'єр країни нарікав в ефірі для угорців, що "майже ніхто в Європі не говорить голосом миру", і що ЄС нібито "фінансує" війну, чим продовжує її. Він назвав це "проблемою" і додав, що "ми маємо говорити голосом миру".

"Ми повинні фінансувати мир, а не війну", - наголосив Орбан і додав, що якщо "вони" продовжать вводити санкції проти країни-окупанта РФ, "то зруйнують усю європейську економіку".

"Єдине, про що говорить угорський уряд, так це про те, що потрібно фінансувати мир, а не війну. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб уся Європа збанкрутувала. Я думаю, нам треба інакше думати про російсько-українську війну", - сказав він і додав, що "цілком очевидно, що є ділові кола, які хочуть заробити на війні".

Також читайте: Угорщина наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію, - Стефанчук про заяву Кевера

Під цими "колами" прем’єр Угорщини має на увазі свого політичного ворога - американського фінансиста та філантропа Джорджа Сороса.

Автор: 

Угорщина (2262) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+63
Из радостной речи Орбана видно что дела у кацапов всё хуже и хуже
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10.06.2022 16:33
+51
Я пропоную виключити з ЕС Угорщину.
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10.06.2022 16:34
+48
А не пора бы эту путинскую бл*дь гнать из цивилизованного мира на хрен?
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10.06.2022 16:34
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Чучело сбежало с огорода и начала всех пугать. Загоните его в огород агрессора. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.06.2022 18:25 Відповісти
В чергове виконує вказівку путлєра,підлизав х#йловську дупу...
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10.06.2022 18:29 Відповісти
Пропоную відкрито Зеленському сказати на весь світ наступне - "Угорщина так рветься в обійми путіна - будь-ласка, відпустіть її, дайте їй можливість покинути ЄС та НАТО і мрія угорців нарешті здійсниться - будть мирно дружити з росією, а ми всі подивимось як ця дружба буде розвиватись і до чого вона призведе"
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10.06.2022 18:30 Відповісти
надо ему я так думаю башку назад развернуть єтому цігану
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10.06.2022 18:38 Відповісти
Орбан - ПНХ.
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10.06.2022 18:39 Відповісти
******* Орбан. ******* Сиярто. И тот усатый так же *****.
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10.06.2022 18:47 Відповісти
А між іншим, Орбан правий. Європа фінансує війну, - досі платить кацапам за нафту і газ велетенські кошти.
Європа, в основному, і вигодувала цього кацапсячого монстра! Але не бажає цього визнавати...
Європа має покаятися і прийняти Україну у склад ЄС. Але, чесно кажучи, це малоймовірний варіант.
Лише військова сила нашої нації змусить Європу визнати Україну рівною собі.
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10.06.2022 20:43 Відповісти
Дикие угрофинны из Поволжья и приуралья - родные братья свинособак генетически. На клеточном уровне имперцы и фашисты. Полуфюрер Орбан ностальгирует за добрыми временами когда венгры были близкими союзниками фашистской Гернании. Пусть Будапешт станет Мариуполем , а маленькие города превратятся у этих уродов в Бучу. Редкие напыщенные, самодовольные твари.
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10.06.2022 19:05 Відповісти
Огооо?)) із поволжья і пріуралья?)))
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10.06.2022 21:04 Відповісти
orban -agent F S B
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10.06.2022 19:10 Відповісти
Венгерское мурло уже не стесняясь просто озвучивает кремлевские методички. Дядя путен требует отрабатывать денежки.
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10.06.2022 19:13 Відповісти
То есть, когда ес миллиарды отдает в рф, то это не они финансируют войну? Именно эти деньги и идут на оплату наемной армии насильников рф.
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10.06.2022 19:21 Відповісти
Если иностранным разведкам так сильно нужны образцы кала Путина , они могли просто попросить Орбана сплюнуть.
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10.06.2022 19:39 Відповісти
нужны образцы кала Путина
*********
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10.06.2022 20:48 Відповісти
Орбан до цього часу не зрозумів що в Україні війна.Що кожен день цієї війни коштує сотні життів.Це не реаліті шоу не скачки не тараканячі забіги..Він говорить про букмекерів ?Про гроші і заробітки рро прогнози і шанси?Для нього війна це гра у якій треба робити ставки.Він хоче говорити про мир і його зовсім не цікавить доля людей.Нехай путіну говорить про мир нехай росію звинувачує у війні а не європу.Не подобається євросоюз нехай виходить з нього.Вони там щось казали про психічні проблеми?То в уряду угорщини вони є і називаються політична недоумкуватість.І нехай не кидають оком на наше закарпаття бо воно ( око) їм вилізе.Вони щось там кажуть що їх треба наполегливо і ввічливо просити?Друзі пізнаються в біді.Друзів не треба просити.Вони самі допомагають.Зараз у нас нема часу виясняти стосунки з угорщиною бо хто хоче перемогти шукає союзників а не ворогів але коли по угорщині будуть бити російські танки як це вже було то угорщині доведеться дуже довго і дуже наполегливо просити про допомогу.І ще одне дуже ввічливо просимо не заважати нам захищати свою Батьківщину і не розхитувати ситуацію на закарпатті своїми дурноватими заявками про те що угорці повинні боятися українців в Україні.
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10.06.2022 20:07 Відповісти
И эти люди продолжают вонять, что Украине не место в Европе и НАТО из за "ужасной коррупции".
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10.06.2022 20:20 Відповісти
Якшо Орбан заговорив про заробітки на війні то дуже ввічливо і наполегливо просимо його озвучити скільи його уряд заробляє у путіна за свою підривну діяльність у ЄС
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10.06.2022 22:56 Відповісти
а нельзя эту с*ку пристрелить?
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11.06.2022 00:34 Відповісти
Чудные эти озабоченцы. Коррумпированная Украина им не нравится , а фашист Орбан за ихние же налоги и деньги их устраивает.)
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11.06.2022 00:54 Відповісти
Зеленскому следует уже давно закрыть краны с нефтью и газом этому ублюдку.
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11.06.2022 05:22 Відповісти
*****, не переживай. ЄС зекономить на дотаціях твоєму населенню.
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12.06.2022 23:20 Відповісти
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