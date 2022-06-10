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"Приват24" не будет работать в ночь с субботы на воскресенье

Новости Цензор.НЕТ Технологии

приват24

С 00:00 до 05:00 12 июня "Приват24" будет недоступен для клиентов.

Об этом сообщили в "ПриватБанке", информирует Цензор.НЕТ.

Сервис не будет работать из-за регламентных работ.

"При проведении работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра - приложение и web-версия Приват24 будут недоступны", - говорится в сообщении.

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10.06.2022 16:49 Ответить
Сьогодні в обід глючив капітально. Переводив на карту кошти цілу годину.
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10.06.2022 16:52 Ответить
було таке
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10.06.2022 16:57 Ответить
Відколи Приват віджали у Коломойського, дуже став глючний
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10.06.2022 17:10 Ответить
нет ничего более постоянного, чем временные сбои в Приватбанка
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10.06.2022 17:14 Ответить
Отакої, а я покупку на віоліті планувала. Але нічого, і це переживем
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11.06.2022 18:26 Ответить
 
 