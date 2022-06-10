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"Приват24" не будет работать в ночь с субботы на воскресенье
Новости Цензор.НЕТ Технологии
С 00:00 до 05:00 12 июня "Приват24" будет недоступен для клиентов.
Об этом сообщили в "ПриватБанке", информирует Цензор.НЕТ.
Сервис не будет работать из-за регламентных работ.
"При проведении работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра - приложение и web-версия Приват24 будут недоступны", - говорится в сообщении.
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