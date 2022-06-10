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Новини
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"Приват24" не працюватиме в ніч із суботи на неділю

приват24

З 00:00 до 05:00 12 червня "Приват24" буде недоступний для клієнтів.

Про це повідомили у "ПриватБанку", інформує Цензор.НЕТ.

Сервіс не працюватиме через регламентні роботи.

"Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку - додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: "ПриватБанк" закриває кредитні канікули. Обов'язкові платежі повертають

Автор: 

банки (7709) Приватбанк (2432)


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10.06.2022 16:49 Відповісти
Сьогодні в обід глючив капітально. Переводив на карту кошти цілу годину.
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10.06.2022 16:52 Відповісти
було таке
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10.06.2022 16:57 Відповісти
Відколи Приват віджали у Коломойського, дуже став глючний
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10.06.2022 17:10 Відповісти
нет ничего более постоянного, чем временные сбои в Приватбанка
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10.06.2022 17:14 Відповісти
Отакої, а я покупку на віоліті планувала. Але нічого, і це переживем
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11.06.2022 18:26 Відповісти
 
 