"Приват24" не працюватиме в ніч із суботи на неділю
З 00:00 до 05:00 12 червня "Приват24" буде недоступний для клієнтів.
Про це повідомили у "ПриватБанку", інформує Цензор.НЕТ.
Сервіс не працюватиме через регламентні роботи.
"Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку - додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні", - йдеться у повідомленні.
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Ksenia VB
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Злий Грицько
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GoodWin
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Arcam Alpha
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Buriy Vedmid
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Марина Чорна #450740
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