"Приват24" не працюватиме в ніч із суботи на неділю

З 00:00 до 05:00 12 червня "Приват24" буде недоступний для клієнтів.

Про це повідомили у "ПриватБанку", інформує Цензор.НЕТ.

Сервіс не працюватиме через регламентні роботи.

"Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку - додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні", - йдеться у повідомленні.

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