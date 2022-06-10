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война (46506) Николаевская область (1868) обмен (1233) плен (2352) пленные (1830) Ким Виталий (235)

Состоялся 11-й обмен пленными, - Ким. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені,обмін

Украина и Россия одиннадцатый раз обменялись пленными. В частности, из плена освобожден и глава одной из громад Николаевщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялся 11-й обмен благодаря штабу по работе с пленными... Два месяца был в плену наш глава ОТГ Пилипенко, которого уже достали, мы вели переговоры очень долго... Сейчас он уже здесь", - сказал он.

Ким добавил, что ранее не публиковали информацию об обмене, чтобы операция могла пройти успешно.

Читайте: Содержание одного пленного россиянина стоит Украине 3000 грн в месяц, - Минюст
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Топ комментарии
+27
то так розумію,що знову обміняли оркосвиней на цивільних в тому числі? Чудово,просто чудово...
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10.06.2022 17:16
+14
Да как то насрать на етого Пилипенка. Когда Азов будете менять?
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10.06.2022 17:50
+12
На таксистів.
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10.06.2022 17:20
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то так розумію,що знову обміняли оркосвиней на цивільних в тому числі? Чудово,просто чудово...
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10.06.2022 17:16 Ответить
На таксистів.
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10.06.2022 17:20 Ответить
Дивіться, там голова ОТГ який так довго пробув у полоні/заручниках, мабудь через те що проявив громадянську позицію і показав землякам приклад. А може якось допомагав захисникам, і та дорога була значна.Добре що не вбили.
Відпустили би швидше якби погодився б на щось. То який вихід ви пропонуєте в таких ситуаціях?
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10.06.2022 17:24 Ответить
«допомага була значна» (автозаміна)))
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10.06.2022 17:25 Ответить
Спроба номер 3 «допомoга була значна»
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10.06.2022 18:00 Ответить
Так не вистачить військових полонених.
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10.06.2022 17:33 Ответить
До жопы что вы меняете своих чинуш которые по каким то причинам не смогли вовремя выехать. Завтра рашисты еще 100 таких на окупированных территориях наберут. А когда реальных военных которые воевали будут менять?
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10.06.2022 17:39 Ответить
Я представил себе, как ведут себя дома орки, вернувшиеся из плена по обмену.
Спрашивают его друзья, знакомые, родственники:
- "Как ты попал в плен?".
А он так, сплёвывая сквозь зубы,небрежно отвечает:
- "Ну значит, это, навалилась на меня дюжина "бендеровцев", а я, слышь, не растерялся, и повырубал их всех в течении двух минут. А потом по мне как жахнули из джавелина (или с байрактара, тут дело вкуса), так меня чуть задело и слегка контузило. Тут понабежало ещё с полсотни "нациков", и меня всё таки скрутили и повязали".
- Ну а как ты с плена вернулся?
- Ну, короче, повели меня на допрос. Я, конечно, ничего им не сказал, даже на вопросы не отвечал, а только с презрением плевал им в лицо. Единственное, что я им выдал, так это то, что они ещё очень сильно пожалеют, что взяли меня в плен. Тут "трусливые укры" повелись на это, и отпустили домой. Даже пару штук зелени в качестве компенсации дали, только я их по дороге потерял.
Если вы думаете, что эта выдуманная история далека от истины, то глубоко ошибаетесь. Никогда орк не признается, что уссался от страха во время обстрела артой, а потом добровольно сдался в плен. И не расскажет так же о том, что на допросах он лепетал, что не ничего не знал о войне, а просто ехал на учения.
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10.06.2022 17:48 Ответить
Одесса, рассказ старого еврея своему соседу.
Вы знаете Изя, ко мне вчера ворвались бандиты, положили меня на диван, поставили на живот включённый утюг и закричали - « ну ка отдавай нам жид деньги и драгоценности!».
И что Абрам? Вы им всё отдали?
А шо Изя, мне надо было ждать пока за свет нагорит???
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11.06.2022 12:30 Ответить
Да как то насрать на етого Пилипенка. Когда Азов будете менять?
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10.06.2022 17:50 Ответить
ким один меня не раздражает внешне
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10.06.2022 19:33 Ответить
Как на свидание с шлюхой идет ублюдок ,давольный такой ****.
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11.06.2022 18:15 Ответить
Ви азовців обмінюйте, а не якихось там цивільних. На рахунок цивільних звертайтеся у міжнародні інстнації, Це просто заручники а не полонені.
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11.06.2022 07:42 Ответить
Де герої- "Азовці"?-черговий розвід від зе -кодла.
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11.06.2022 09:19 Ответить
Опять рашистских солдат на таксистов и ларёчников меняете. Где азовцы? Где наши солдаты? Опять та же куйня что и была
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11.06.2022 12:23 Ответить
 
 