Состоялся 11-й обмен пленными, - Ким. ВИДЕО

Украина и Россия одиннадцатый раз обменялись пленными. В частности, из плена освобожден и глава одной из громад Николаевщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня состоялся 11-й обмен благодаря штабу по работе с пленными... Два месяца был в плену наш глава ОТГ Пилипенко, которого уже достали, мы вели переговоры очень долго... Сейчас он уже здесь", - сказал он.

Ким добавил, что ранее не публиковали информацию об обмене, чтобы операция могла пройти успешно.

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