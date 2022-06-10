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Состоялся 11-й обмен пленными, - Ким. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина и Россия одиннадцатый раз обменялись пленными. В частности, из плена освобожден и глава одной из громад Николаевщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялся 11-й обмен благодаря штабу по работе с пленными... Два месяца был в плену наш глава ОТГ Пилипенко, которого уже достали, мы вели переговоры очень долго... Сейчас он уже здесь", - сказал он.
Ким добавил, что ранее не публиковали информацию об обмене, чтобы операция могла пройти успешно.
Топ комментарии
+27 Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий10.06.2022 17:16
+14 Green sheet
показать весь комментарий10.06.2022 17:50
+12 sergey Lyashko
показать весь комментарий10.06.2022 17:20
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Відпустили би швидше якби погодився б на щось. То який вихід ви пропонуєте в таких ситуаціях?
Спрашивают его друзья, знакомые, родственники:
- "Как ты попал в плен?".
А он так, сплёвывая сквозь зубы,небрежно отвечает:
- "Ну значит, это, навалилась на меня дюжина "бендеровцев", а я, слышь, не растерялся, и повырубал их всех в течении двух минут. А потом по мне как жахнули из джавелина (или с байрактара, тут дело вкуса), так меня чуть задело и слегка контузило. Тут понабежало ещё с полсотни "нациков", и меня всё таки скрутили и повязали".
- Ну а как ты с плена вернулся?
- Ну, короче, повели меня на допрос. Я, конечно, ничего им не сказал, даже на вопросы не отвечал, а только с презрением плевал им в лицо. Единственное, что я им выдал, так это то, что они ещё очень сильно пожалеют, что взяли меня в плен. Тут "трусливые укры" повелись на это, и отпустили домой. Даже пару штук зелени в качестве компенсации дали, только я их по дороге потерял.
Если вы думаете, что эта выдуманная история далека от истины, то глубоко ошибаетесь. Никогда орк не признается, что уссался от страха во время обстрела артой, а потом добровольно сдался в плен. И не расскажет так же о том, что на допросах он лепетал, что не ничего не знал о войне, а просто ехал на учения.
Вы знаете Изя, ко мне вчера ворвались бандиты, положили меня на диван, поставили на живот включённый утюг и закричали - « ну ка отдавай нам жид деньги и драгоценности!».
И что Абрам? Вы им всё отдали?
А шо Изя, мне надо было ждать пока за свет нагорит???