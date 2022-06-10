Джонсон приказал всеми силами добиваться освобождения британских военнопленных: "Мы полностью отвергаем фиктивный смертный приговор этим людям"
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возмущен угрозами казни британских военнопленных Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которые звучат из России, и приказал министрам сделать "все возможное", чтобы добиться их освобождения.
Об этом сегодня заявил пресс-секретарь премьера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Пресс-секретарь Джонсона сказал, что премьер внимательно следит за событиями и попросил все службы сделать все, что в их силах, чтобы как можно быстрее воссоединить Аслина и Пиннера с их семьями.
"Мы полностью отвергаем фиктивный смертный приговор этим людям. Нет никакого оправдания к такому нарушению их прав", – сказал пресс-секретарь премьера.
Он утверждает, что Великобритания считает принципиальными переговоры по этой ситуации с Украиной, а не с Россией. Он также отметил, что обсуждать с Россией освобождения военнопленных правительство Великобритании не может, поскольку "у нас нет регулярного взаимодействия с россиянами".
Пресс-секретарь подчеркнул, что британских военнопленных защищает Женевская конвенция как военнослужащих ВСУ.
Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.
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