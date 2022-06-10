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Джонсон приказал всеми силами добиваться освобождения британских военнопленных: "Мы полностью отвергаем фиктивный смертный приговор этим людям"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возмущен угрозами казни британских военнопленных Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которые звучат из России, и приказал министрам сделать "все возможное", чтобы добиться их освобождения.

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь премьера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Пресс-секретарь Джонсона сказал, что премьер внимательно следит за событиями и попросил все службы сделать все, что в их силах, чтобы как можно быстрее воссоединить Аслина и Пиннера с их семьями.

"Мы полностью отвергаем фиктивный смертный приговор этим людям. Нет никакого оправдания к такому нарушению их прав", – сказал пресс-секретарь премьера.

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Он утверждает, что Великобритания считает принципиальными переговоры по этой ситуации с Украиной, а не с Россией. Он также отметил, что обсуждать с Россией освобождения военнопленных правительство Великобритании не может, поскольку "у нас нет регулярного взаимодействия с россиянами".

Пресс-секретарь подчеркнул, что британских военнопленных защищает Женевская конвенция как военнослужащих ВСУ.

Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.
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Топ комментарии
+8
это все результат выражения озабоченностей с момента сбития боинга
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10.06.2022 17:33
+6
Boris , pora podimatj F35
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10.06.2022 17:18
+6
Дякуємо що не повилися на спробу шантажу і не відступиться від допомоги нам
Слава Великій Британії!!!
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10.06.2022 18:02
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Boris , pora podimatj F35
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10.06.2022 17:18 Ответить
Дякуємо що не повилися на спробу шантажу і не відступиться від допомоги нам
Слава Великій Британії!!!
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10.06.2022 18:02 Ответить
Чого там домагатися - хай вступають у війну.
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10.06.2022 17:26 Ответить
Можно вывезти пару пленных кацапов в Техас и влупить им там аналогичные приговоры.
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10.06.2022 17:28 Ответить
Напугал парашенцев, даже пара сотен их не волнует. Скажут как всегда - настамнет....
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10.06.2022 17:40 Ответить
Не выйдет, ну точнее выйдет, но они по протоколу ещё лет двадцать сидеть будут до исполнения, на случай выявления ошибки в вынесении приговора.
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10.06.2022 18:16 Ответить
это все результат выражения озабоченностей с момента сбития боинга
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10.06.2022 17:33 Ответить
Надеюсь у Украины есть пленные иностранцы тоже. Бразильеро был какой-то, например...
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10.06.2022 17:47 Ответить
Наскільки я зрозумів, один з них - Ейден Еслін - є громадянином України.
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10.06.2022 17:50 Ответить
Джонсон правильно мыслит, переговоры именно с Украиной о передачи нам сухопутных BGM-109 Tomahawk -GRYPHON
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10.06.2022 17:51 Ответить
Надо в сирии или ливии захватить несколько "вагнеровцев" и местный суд за пол часа может сделать им смертный приговор. Вот и будет материал для переговоров, а по другому кацапы не понимают.
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10.06.2022 19:05 Ответить
То й що? Насрати росії на них. То є для них м'ясо. Баби расєйські ще дебілів народжають.
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10.06.2022 20:13 Ответить
Мабуть, варто їх просто обміняти на сирійських (або ж інших негромадян рф) військовополонених. Баш - на баш, як кажуть у кремлі.
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10.06.2022 19:36 Ответить
А чому мовчить українська влада!? Чи її по барабану іноземні добровольці!? Ганьба!!!!!
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10.06.2022 19:42 Ответить
SAS?
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11.06.2022 14:30 Ответить
 
 