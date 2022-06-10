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Джонсон наказав щосили домагатися звільнення британських військовополонених: "Ми повністю відкидаємо фіктивний смертний вирок цим людям"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обурений загрозами страти британських військовополонених Ейдена Асліна і Шона Піннера, які звучать з Росії, і наказав міністрам зробити "все можливе", щоб домогтися їх звільнення.

Про це сьогодні заявив прессекретар прем'єра, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Прессекретар Джонсона сказав, що прем'єр уважно стежить за подіями й попросив усі служби зробити все, що в їхніх силах, щоб якнайшвидше возз'єднати Асліна та Піннера з їхніми сім'ями.

"Ми повністю відкидаємо фіктивний смертний вирок цим людям. Немає жодного виправдання до такого порушення їхніх прав", – сказав прессекретар прем'єра.

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Він стверджує, що Велика Британія вважає принциповими переговори щодо цієї ситуації з Україною, а не з Росією. Він також зазначив, що обговорювати з Росією звільнення військовополонених уряд Великої Британії не може, оскільки "у нас немає регулярної взаємодії з росіянами".

Прессекретар підкреслив, що британських військовополонених захищає Женевська конвенція як військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.
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Топ коментарі
+8
это все результат выражения озабоченностей с момента сбития боинга
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10.06.2022 17:33
+6
Boris , pora podimatj F35
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10.06.2022 17:18
+6
Дякуємо що не повилися на спробу шантажу і не відступиться від допомоги нам
Слава Великій Британії!!!
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10.06.2022 18:02
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Boris , pora podimatj F35
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10.06.2022 17:18 Відповісти
Дякуємо що не повилися на спробу шантажу і не відступиться від допомоги нам
Слава Великій Британії!!!
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10.06.2022 18:02 Відповісти
Чого там домагатися - хай вступають у війну.
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10.06.2022 17:26 Відповісти
Можно вывезти пару пленных кацапов в Техас и влупить им там аналогичные приговоры.
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10.06.2022 17:28 Відповісти
Напугал парашенцев, даже пара сотен их не волнует. Скажут как всегда - настамнет....
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10.06.2022 17:40 Відповісти
Не выйдет, ну точнее выйдет, но они по протоколу ещё лет двадцать сидеть будут до исполнения, на случай выявления ошибки в вынесении приговора.
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10.06.2022 18:16 Відповісти
это все результат выражения озабоченностей с момента сбития боинга
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10.06.2022 17:33 Відповісти
Надеюсь у Украины есть пленные иностранцы тоже. Бразильеро был какой-то, например...
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10.06.2022 17:47 Відповісти
Наскільки я зрозумів, один з них - Ейден Еслін - є громадянином України.
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10.06.2022 17:50 Відповісти
Джонсон правильно мыслит, переговоры именно с Украиной о передачи нам сухопутных BGM-109 Tomahawk -GRYPHON
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10.06.2022 17:51 Відповісти
Надо в сирии или ливии захватить несколько "вагнеровцев" и местный суд за пол часа может сделать им смертный приговор. Вот и будет материал для переговоров, а по другому кацапы не понимают.
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10.06.2022 19:05 Відповісти
То й що? Насрати росії на них. То є для них м'ясо. Баби расєйські ще дебілів народжають.
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10.06.2022 20:13 Відповісти
Мабуть, варто їх просто обміняти на сирійських (або ж інших негромадян рф) військовополонених. Баш - на баш, як кажуть у кремлі.
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10.06.2022 19:36 Відповісти
А чому мовчить українська влада!? Чи її по барабану іноземні добровольці!? Ганьба!!!!!
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10.06.2022 19:42 Відповісти
SAS?
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11.06.2022 14:30 Відповісти
 
 