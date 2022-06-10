Джонсон наказав щосили домагатися звільнення британських військовополонених: "Ми повністю відкидаємо фіктивний смертний вирок цим людям"
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обурений загрозами страти британських військовополонених Ейдена Асліна і Шона Піннера, які звучать з Росії, і наказав міністрам зробити "все можливе", щоб домогтися їх звільнення.
Про це сьогодні заявив прессекретар прем'єра, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Прессекретар Джонсона сказав, що прем'єр уважно стежить за подіями й попросив усі служби зробити все, що в їхніх силах, щоб якнайшвидше возз'єднати Асліна та Піннера з їхніми сім'ями.
"Ми повністю відкидаємо фіктивний смертний вирок цим людям. Немає жодного виправдання до такого порушення їхніх прав", – сказав прессекретар прем'єра.
Він стверджує, що Велика Британія вважає принциповими переговори щодо цієї ситуації з Україною, а не з Росією. Він також зазначив, що обговорювати з Росією звільнення військовополонених уряд Великої Британії не може, оскільки "у нас немає регулярної взаємодії з росіянами".
Прессекретар підкреслив, що британських військовополонених захищає Женевська конвенція як військовослужбовців ЗСУ.
Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.
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Слава Великій Британії!!!