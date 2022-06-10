Польша серьезно относится к угрозам со стороны России по поводу ядерного удара, - посол Цихоцкий
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Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что его страна серьезно воспринимает угрозы со стороны России, в частности, обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по Польше.
Об этом он сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Польше вполне серьезно воспринимают публичные угрозы российских политиков об "очереди на денацификацию" после Украины, или обсуждении ядерных ударов по Польше на российских каналах.
"У нас нет никаких иллюзий. Цель агрессии, которая началась в конце февраля, - не захватить отдельные города Украины, а заставить всех в Европе вернуться на 30-40 лет назад. Мы понимаем, что Россия будет реализовывать эту цель где-то военными инструментами, где-то экономическими, где-то дипломатическими, и осознаем, что если бы мы не решили поддержать Украину, то они бы дошли до нас быстрее", - заявил дипломат.
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