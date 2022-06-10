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Польша серьезно относится к угрозам со стороны России по поводу ядерного удара, - посол Цихоцкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ціхоцький

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что его страна серьезно воспринимает угрозы со стороны России, в частности, обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по Польше.

Об этом он сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Польше вполне серьезно воспринимают публичные угрозы российских политиков об "очереди на денацификацию" после Украины, или обсуждении ядерных ударов по Польше на российских каналах.

Читайте: Россияне продемонстрировали свою "культуру" в Буче, Ирпене и других городах, - посол Польши Цихоцкий

"У нас нет никаких иллюзий. Цель агрессии, которая началась в конце февраля, - не захватить отдельные города Украины, а заставить всех в Европе вернуться на 30-40 лет назад. Мы понимаем, что Россия будет реализовывать эту цель где-то военными инструментами, где-то экономическими, где-то дипломатическими, и осознаем, что если бы мы не решили поддержать Украину, то они бы дошли до нас быстрее", - заявил дипломат.
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То так і є. Правий.
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10.06.2022 17:47 Ответить
Чим скоріше Україна, можливо разом з Польшею виправить жахливу помилку Будапештського меморандуму - тим швидше настане мир, загине менше людей, (кацапив доречі теж, хоч вони й не люди) повернутсься міжнародно визнані світом кордони та порядок
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10.06.2022 18:05 Ответить
Щось у поляків впевненості у НАТО якось поменшало
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10.06.2022 18:20 Ответить
как говорится с поздним вас одуплением.....
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10.06.2022 18:54 Ответить
Не дай бог Украина проиграет эту войну, то следующими на кого нападёт ***** будет Польша. Так шо Цыхоцький беспокоится правильно
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10.06.2022 21:23 Ответить
********** считает, что если в начале эры ядерного оружия, американцы успешно применили ЯО по Японии, то это ему сойдёт с рук и сейчас. С тех пор прошло более 70 лет и ядерное оружие уже не диковинка, которой обладало одно государство. Теперь существует паритет сил и возможностей Возмездия за применение его в современном мире. Любой удар обыкновенным ракетным оружием по ядерной электростанции ********** превратит в безжизненную пустыню огромную территорию. А есть ещё много других вариантов в мире наводненном ядерными материалами...
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10.06.2022 23:07 Ответить
Польщі треба задуматись про атомну зброю. Щоб могти знищити всіх росіян інакше вони не будуть боятись і точно всунуть рило.
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10.06.2022 23:37 Ответить
 
 