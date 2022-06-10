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Польща серйозно ставиться до погроз із боку Росії щодо ядерного удару, - посол Цихоцький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ціхоцький

Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький заявив, що його країна серйозно сприймає погрози з боку Росії, зокрема обговорення на російському телебаченні ядерних ударів по Польщі.

Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у Польщі цілком серйозно сприймають публічні погрози російських політиків про "чергу на денацифікацію" після України або обговорення ядерних ударів по Польщі на російських каналах.

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"У нас немає жодних ілюзій. Мета агресії, яка почалася наприкінці лютого – не захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років назад. Ми розуміємо, що Росія реалізовуватиме цю мету десь військовими інструментами, десь економічними, десь дипломатичними, і усвідомлюємо, що якби ми не вирішили підтримати Україну, то вони дійшли б до нас швидше", - заявив дипломат.
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То так і є. Правий.
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10.06.2022 17:47 Відповісти
Чим скоріше Україна, можливо разом з Польшею виправить жахливу помилку Будапештського меморандуму - тим швидше настане мир, загине менше людей, (кацапив доречі теж, хоч вони й не люди) повернутсься міжнародно визнані світом кордони та порядок
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10.06.2022 18:05 Відповісти
Щось у поляків впевненості у НАТО якось поменшало
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10.06.2022 18:20 Відповісти
как говорится с поздним вас одуплением.....
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10.06.2022 18:54 Відповісти
Не дай бог Украина проиграет эту войну, то следующими на кого нападёт ***** будет Польша. Так шо Цыхоцький беспокоится правильно
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10.06.2022 21:23 Відповісти
********** считает, что если в начале эры ядерного оружия, американцы успешно применили ЯО по Японии, то это ему сойдёт с рук и сейчас. С тех пор прошло более 70 лет и ядерное оружие уже не диковинка, которой обладало одно государство. Теперь существует паритет сил и возможностей Возмездия за применение его в современном мире. Любой удар обыкновенным ракетным оружием по ядерной электростанции ********** превратит в безжизненную пустыню огромную территорию. А есть ещё много других вариантов в мире наводненном ядерными материалами...
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10.06.2022 23:07 Відповісти
Польщі треба задуматись про атомну зброю. Щоб могти знищити всіх росіян інакше вони не будуть боятись і точно всунуть рило.
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10.06.2022 23:37 Відповісти
 
 