Польща серйозно ставиться до погроз із боку Росії щодо ядерного удару, - посол Цихоцький

Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький заявив, що його країна серйозно сприймає погрози з боку Росії, зокрема обговорення на російському телебаченні ядерних ударів по Польщі.

Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у Польщі цілком серйозно сприймають публічні погрози російських політиків про "чергу на денацифікацію" після України або обговорення ядерних ударів по Польщі на російських каналах.

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"У нас немає жодних ілюзій. Мета агресії, яка почалася наприкінці лютого – не захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років назад. Ми розуміємо, що Росія реалізовуватиме цю мету десь військовими інструментами, десь економічними, десь дипломатичними, і усвідомлюємо, що якби ми не вирішили підтримати Україну, то вони дійшли б до нас швидше", - заявив дипломат.