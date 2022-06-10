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Черногория предоставит Украине дополнительную военную помощь

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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Правительство Черногории одобрило предоставление дополнительной военной помощи Украине.

Об этом сообщили в Минобороны Черногории, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

В ведомстве заявили, что решение о дополнительной военной помощи указывает на продолжение поддержки защиты территориальной целостности и суверенитета Украины Черногорией.

"Военная и гуманитарная помощь, которую до сих пор оказывала Черногория, является доказательством самоотверженной поддержки храброго украинского народа и неизменной приверженности единым действиям против недемократических принципов", — заявили в министерстве.

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Отмечается, что в ближайшее время власти Черногории также рассмотрит вопросы предоставления финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украины в сотрудничестве с украинской стороной.

Пока неизвестно, о каком конкретно размере военной помощи Украине со стороны Черногории идет речь.
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Топ комментарии
+38
Сразу видно, что не Германия, а приличная страна.
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10.06.2022 18:03
+34
Респект. Маленькие не значит трусливые.
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10.06.2022 18:02
+17
Дякуємо Чорноногорію за підтримку України...
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10.06.2022 18:03
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Респект. Маленькие не значит трусливые.
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10.06.2022 18:02 Ответить
Сразу видно, что не Германия, а приличная страна.
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10.06.2022 18:03 Ответить
Шольц это шольц👎
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10.06.2022 18:22 Ответить
а выбрали его марсиане
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10.06.2022 19:51 Ответить
А разве Шольц это не Германия?
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11.06.2022 08:29 Ответить
Дякуємо Чорноногорію за підтримку України...
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10.06.2022 18:03 Ответить
тока фрицы с орбаном не успеют прыгнуть в последний вагон...
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10.06.2022 18:05 Ответить
Шольц-згори від сорому.
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10.06.2022 18:05 Ответить
Респект та щира подяка,братам-чорногорцям!! Це гниди мод"яри з сербами !!!))
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10.06.2022 18:10 Ответить
Всі, окрім Німеччини. Навіть ті, від кого не очікував
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10.06.2022 18:19 Ответить
Треба старі- радянські б/припаси - 152 мм.
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10.06.2022 18:45 Ответить
я подивилася кількість населення Чорногорії. 700,000! прилічні люди, чо. не те, що деякі.
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10.06.2022 19:09 Ответить
спасибо, друзья
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10.06.2022 19:25 Ответить
Черногория по сути Украина в миниатюре, много талантливых и свободолюбивых людей, боролись за независимость более 500 лет. А сербские братушки всегда считали себя старшим братом по отношению к ним.
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10.06.2022 19:38 Ответить
нещасна чорногорія навіть допомагає, а найбільша екноміка європи не «може», по словам шольца
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10.06.2022 21:01 Ответить
Спілкуюсь з чорногорцями постійно...більшисть підтримує мордор. На жаль. Уряд, так, допомагає. В їхніх ЗМІ дуже багато мордорських наративів.
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11.06.2022 14:58 Ответить
 
 