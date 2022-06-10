Черногория предоставит Украине дополнительную военную помощь

Правительство Черногории одобрило предоставление дополнительной военной помощи Украине.

Об этом сообщили в Минобороны Черногории, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

В ведомстве заявили, что решение о дополнительной военной помощи указывает на продолжение поддержки защиты территориальной целостности и суверенитета Украины Черногорией.

"Военная и гуманитарная помощь, которую до сих пор оказывала Черногория, является доказательством самоотверженной поддержки храброго украинского народа и неизменной приверженности единым действиям против недемократических принципов", — заявили в министерстве.

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Отмечается, что в ближайшее время власти Черногории также рассмотрит вопросы предоставления финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украины в сотрудничестве с украинской стороной.

Пока неизвестно, о каком конкретно размере военной помощи Украине со стороны Черногории идет речь.