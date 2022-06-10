УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3824 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні Війна
5 565 16
війна (56107) Чорногорія (152)

Чорногорія надасть Україні додаткову військову допомогу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зсу

Уряд Чорногорії схвалив надання додаткової військової допомоги Україні.

Про це повідомили у Міноборони Чорногорії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У відомстві заявили, що рішення про додаткову військову допомогу показує продовження підтримки захисту територіальної цілісності та суверенітету України Чорногорією.

"Військова та гуманітарна допомога, яку досі надавала Чорногорія, є доказом самовідданої підтримки хороброго українського народу та незмінної прихильності до єдиних дій проти недемократичних принципів", — заявили в міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий уряд Чорногорії обіцяє приєднатися до всіх санкцій ЄС проти Росії, - посольство

Зазначається, що найближчим часом влада Чорногорії також розгляне питання надання фінансової, гуманітарної та військової підтримки України у співпраці з українською стороною.

Поки що невідомо, про який конкретно розмір військової допомоги Україні з боку Чорногорії йдеться.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
Сразу видно, что не Германия, а приличная страна.
показати весь коментар
10.06.2022 18:03
+34
Респект. Маленькие не значит трусливые.
показати весь коментар
10.06.2022 18:02
+17
Дякуємо Чорноногорію за підтримку України...
показати весь коментар
10.06.2022 18:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Респект. Маленькие не значит трусливые.
показати весь коментар
10.06.2022 18:02 Відповісти
Сразу видно, что не Германия, а приличная страна.
показати весь коментар
10.06.2022 18:03 Відповісти
Шольц это шольц👎
показати весь коментар
10.06.2022 18:22 Відповісти
а выбрали его марсиане
показати весь коментар
10.06.2022 19:51 Відповісти
А разве Шольц это не Германия?
показати весь коментар
11.06.2022 08:29 Відповісти
Дякуємо Чорноногорію за підтримку України...
показати весь коментар
10.06.2022 18:03 Відповісти
тока фрицы с орбаном не успеют прыгнуть в последний вагон...
показати весь коментар
10.06.2022 18:05 Відповісти
Шольц-згори від сорому.
показати весь коментар
10.06.2022 18:05 Відповісти
Респект та щира подяка,братам-чорногорцям!! Це гниди мод"яри з сербами !!!))
показати весь коментар
10.06.2022 18:10 Відповісти
Всі, окрім Німеччини. Навіть ті, від кого не очікував
показати весь коментар
10.06.2022 18:19 Відповісти
Треба старі- радянські б/припаси - 152 мм.
показати весь коментар
10.06.2022 18:45 Відповісти
я подивилася кількість населення Чорногорії. 700,000! прилічні люди, чо. не те, що деякі.
показати весь коментар
10.06.2022 19:09 Відповісти
спасибо, друзья
показати весь коментар
10.06.2022 19:25 Відповісти
Черногория по сути Украина в миниатюре, много талантливых и свободолюбивых людей, боролись за независимость более 500 лет. А сербские братушки всегда считали себя старшим братом по отношению к ним.
показати весь коментар
10.06.2022 19:38 Відповісти
нещасна чорногорія навіть допомагає, а найбільша екноміка європи не «може», по словам шольца
показати весь коментар
10.06.2022 21:01 Відповісти
Спілкуюсь з чорногорцями постійно...більшисть підтримує мордор. На жаль. Уряд, так, допомагає. В їхніх ЗМІ дуже багато мордорських наративів.
показати весь коментар
11.06.2022 14:58 Відповісти
 
 