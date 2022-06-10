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Украина способна вытеснить Россию из Донбасса, - Уоллес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Режим Путина – на грани коллапса. По крайней мере, в том, что касается военной мощи.

Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал в Киеве во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я вижу много общего в нашей истории, потому что, во-первых, гораздо сильнее армия противника, фашистский режим. Да, действительно, мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию из Донбасса. Мы видим, что тот режим, о котором я уже сказал, он на грани коллапса, по крайней мере, в том, что касается военной мощи. То есть они сейчас тоже на грани истощения", – сказал Уоллес.

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Топ комментарии
+32
Ще б смердючу свиню Ермака викинути. Безумну, арахамію, Лещенка, Арестовичу і решту зеленої нечисті
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10.06.2022 18:37
+22
Українська армія повикидає всіх кацапських смердючих свиней не тільки з Донбасу а й з усієї своєї території...
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10.06.2022 18:34
+22
Это англичане заставляют неЛоха выполнять обязанности Главнокомандующего, ибо он опять не хочет освобождать захваченные территории. Спасибо Великобритании и Боже храни Королеву!!!
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10.06.2022 18:40
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Була б Україна ще й на острові...
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10.06.2022 18:34 Ответить
Тогда хваттило бы наклепать пару тысяч Нептунов и установить Железный Купол. Однако, помощь союзникам было бы доставлять также сложнее...
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10.06.2022 19:02 Ответить
Купол - это вчерашний день.
Израиль внедрил новую технологию и сейчас сбивают любые дорогущие ракеты с себестоимостью одного выстрела в 10$.
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10.06.2022 19:05 Ответить
нет
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10.06.2022 20:56 Ответить
Булоб непогано створити таку систему,щоб повертала ракети по тим хто їх запустив.
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10.06.2022 23:21 Ответить
Якби Україна була на острові, як Британія - і тоді знайшлося б кому розмінувати Ла Манш...
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11.06.2022 15:31 Ответить
Українська армія повикидає всіх кацапських смердючих свиней не тільки з Донбасу а й з усієї своєї території...
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10.06.2022 18:34 Ответить
Ще б смердючу свиню Ермака викинути. Безумну, арахамію, Лещенка, Арестовичу і решту зеленої нечисті
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10.06.2022 18:37 Ответить
при наличии вооружения и БК , до мацквабада дойдем
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10.06.2022 18:40 Ответить
Да це і не обговорюється!! Тільки перемога! Хто зна коли буде на цій неділі Цензор в 21:00?
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10.06.2022 18:34 Ответить
Это англичане заставляют неЛоха выполнять обязанности Главнокомандующего, ибо он опять не хочет освобождать захваченные территории. Спасибо Великобритании и Боже храни Королеву!!!
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10.06.2022 18:40 Ответить
Так, нажаль в 2014-2015 не знайшлося своїх британців для найвеличнішого верховного головнокомандуючого... Може й не просрав би все...
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10.06.2022 23:31 Ответить
И не только с Донбасса а и из Крыма, вот только наш " НАивеличайший" что-то козу водит!!!
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10.06.2022 18:36 Ответить
Волес не Люська Дристовіч, знає що каже.
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10.06.2022 18:38 Ответить
с 4 химарсами и сотней M777 нихрена она не сможет. Нужно в 10 раз больше.

Максимум это долгие кровопролитные позиционные бои.
К чему эти победные заявления, не соответствующие реальности.
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10.06.2022 18:38 Ответить
Чувак отримує інформацію з інтернета. Повна картина того, що тут насправді відбувається, у нього відсутня. Начитався наших ідіотів-аналітиків і постить різну фігню...
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10.06.2022 19:00 Ответить
Ну так просвети. Какие проблемы?
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10.06.2022 19:07 Ответить
4 Хаймарси-це навчальна партія.Решта вже в дорозі.Окрім М777 ще буде всяке-різне добро.Головна проблема є в кількості БК,котрого потрібно більше в десятки разів.І ще нестиковка з радянським і натівським калібром. 152 гий треба збирати по світу в країнах третього світу.
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10.06.2022 20:21 Ответить
Это все знают и все почти соответствует первому комменту jacov kovetsky.
Оказыватся мы все получаем инфу из интернета, а полной картины не видим, согласно военному гению Randall Flag da70119e
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10.06.2022 21:27 Ответить
Давайте еще тысяч триста 155-миллиметровых. Желательно половину с газогенераторами.
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10.06.2022 18:44 Ответить
Не, особенно желательно с бк на 7 дней работы, газогенераторы вторичны.
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10.06.2022 19:09 Ответить
не можна залишати наодинці зі світовим злом і вільнолюбних херсонців-запорожців.. сподіваюсь і Крим вже порозумнішав (ті, що засланці-пенсіонери), Татари і Українці - поза сумнівами ще з 2014го..
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10.06.2022 18:44 Ответить
Повага Воллесу
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10.06.2022 18:58 Ответить
Чим??? Матюками, хіба що...
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10.06.2022 18:58 Ответить
Это жжж не с проста... Видать himars приехали...
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10.06.2022 19:18 Ответить
Про "межу", це Він- оптимістично...
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10.06.2022 19:26 Ответить
здатна, то вона здатна...але надії на це все менше.
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10.06.2022 20:45 Ответить
 
 