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Украина способна вытеснить Россию из Донбасса, - Уоллес
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Режим Путина – на грани коллапса. По крайней мере, в том, что касается военной мощи.
Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал в Киеве во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Я вижу много общего в нашей истории, потому что, во-первых, гораздо сильнее армия противника, фашистский режим. Да, действительно, мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию из Донбасса. Мы видим, что тот режим, о котором я уже сказал, он на грани коллапса, по крайней мере, в том, что касается военной мощи. То есть они сейчас тоже на грани истощения", – сказал Уоллес.
Топ комментарии
+32 Verbytskyj Rostyslaw
показать весь комментарий10.06.2022 18:37
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий10.06.2022 18:34
+22 Михаил Сомов e93c7ea8
показать весь комментарий10.06.2022 18:40
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Израиль внедрил новую технологию и сейчас сбивают любые дорогущие ракеты с себестоимостью одного выстрела в 10$.
Максимум это долгие кровопролитные позиционные бои.
К чему эти победные заявления, не соответствующие реальности.
Оказыватся мы все получаем инфу из интернета, а полной картины не видим, согласно военному гению Randall Flag da70119e