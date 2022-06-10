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Україна здатна витіснити Росію з Донбасу, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Режим Путіна - на межі колапсу. Принаймні в тому, що стосується воєнної потуги.

Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав у Києві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я бачу багато спільного в нашій історії, тому що, по-перше, набагато сильніша армія супротивника, фашистський режим. Так, дійсно, ми зараз бачимо, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що той режим, про який я вже сказав, він на межі колапсу принаймні в тому, що стосується воєнної потуги. Тобто вони зараз також на межі виснаження", - сказав Воллес.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Воллесом: "Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України". ВIДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+32
Ще б смердючу свиню Ермака викинути. Безумну, арахамію, Лещенка, Арестовичу і решту зеленої нечисті
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10.06.2022 18:37
+22
Українська армія повикидає всіх кацапських смердючих свиней не тільки з Донбасу а й з усієї своєї території...
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10.06.2022 18:34
+22
Это англичане заставляют неЛоха выполнять обязанности Главнокомандующего, ибо он опять не хочет освобождать захваченные территории. Спасибо Великобритании и Боже храни Королеву!!!
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10.06.2022 18:40
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Була б Україна ще й на острові...
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10.06.2022 18:34 Відповісти
Тогда хваттило бы наклепать пару тысяч Нептунов и установить Железный Купол. Однако, помощь союзникам было бы доставлять также сложнее...
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10.06.2022 19:02 Відповісти
Купол - это вчерашний день.
Израиль внедрил новую технологию и сейчас сбивают любые дорогущие ракеты с себестоимостью одного выстрела в 10$.
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10.06.2022 19:05 Відповісти
нет
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10.06.2022 20:56 Відповісти
Булоб непогано створити таку систему,щоб повертала ракети по тим хто їх запустив.
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10.06.2022 23:21 Відповісти
Якби Україна була на острові, як Британія - і тоді знайшлося б кому розмінувати Ла Манш...
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11.06.2022 15:31 Відповісти
Українська армія повикидає всіх кацапських смердючих свиней не тільки з Донбасу а й з усієї своєї території...
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10.06.2022 18:34 Відповісти
Ще б смердючу свиню Ермака викинути. Безумну, арахамію, Лещенка, Арестовичу і решту зеленої нечисті
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10.06.2022 18:37 Відповісти
при наличии вооружения и БК , до мацквабада дойдем
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10.06.2022 18:40 Відповісти
Да це і не обговорюється!! Тільки перемога! Хто зна коли буде на цій неділі Цензор в 21:00?
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10.06.2022 18:34 Відповісти
Это англичане заставляют неЛоха выполнять обязанности Главнокомандующего, ибо он опять не хочет освобождать захваченные территории. Спасибо Великобритании и Боже храни Королеву!!!
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10.06.2022 18:40 Відповісти
Так, нажаль в 2014-2015 не знайшлося своїх британців для найвеличнішого верховного головнокомандуючого... Може й не просрав би все...
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10.06.2022 23:31 Відповісти
И не только с Донбасса а и из Крыма, вот только наш " НАивеличайший" что-то козу водит!!!
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10.06.2022 18:36 Відповісти
Волес не Люська Дристовіч, знає що каже.
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10.06.2022 18:38 Відповісти
с 4 химарсами и сотней M777 нихрена она не сможет. Нужно в 10 раз больше.

Максимум это долгие кровопролитные позиционные бои.
К чему эти победные заявления, не соответствующие реальности.
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10.06.2022 18:38 Відповісти
Чувак отримує інформацію з інтернета. Повна картина того, що тут насправді відбувається, у нього відсутня. Начитався наших ідіотів-аналітиків і постить різну фігню...
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10.06.2022 19:00 Відповісти
Ну так просвети. Какие проблемы?
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10.06.2022 19:07 Відповісти
4 Хаймарси-це навчальна партія.Решта вже в дорозі.Окрім М777 ще буде всяке-різне добро.Головна проблема є в кількості БК,котрого потрібно більше в десятки разів.І ще нестиковка з радянським і натівським калібром. 152 гий треба збирати по світу в країнах третього світу.
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10.06.2022 20:21 Відповісти
Это все знают и все почти соответствует первому комменту jacov kovetsky.
Оказыватся мы все получаем инфу из интернета, а полной картины не видим, согласно военному гению Randall Flag da70119e
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10.06.2022 21:27 Відповісти
Давайте еще тысяч триста 155-миллиметровых. Желательно половину с газогенераторами.
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10.06.2022 18:44 Відповісти
Не, особенно желательно с бк на 7 дней работы, газогенераторы вторичны.
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10.06.2022 19:09 Відповісти
не можна залишати наодинці зі світовим злом і вільнолюбних херсонців-запорожців.. сподіваюсь і Крим вже порозумнішав (ті, що засланці-пенсіонери), Татари і Українці - поза сумнівами ще з 2014го..
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10.06.2022 18:44 Відповісти
Повага Воллесу
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10.06.2022 18:58 Відповісти
Чим??? Матюками, хіба що...
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10.06.2022 18:58 Відповісти
Это жжж не с проста... Видать himars приехали...
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10.06.2022 19:18 Відповісти
Про "межу", це Він- оптимістично...
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10.06.2022 19:26 Відповісти
здатна, то вона здатна...але надії на це все менше.
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10.06.2022 20:45 Відповісти
 
 