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Україна здатна витіснити Росію з Донбасу, - Воллес
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Режим Путіна - на межі колапсу. Принаймні в тому, що стосується воєнної потуги.
Про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав у Києві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я бачу багато спільного в нашій історії, тому що, по-перше, набагато сильніша армія супротивника, фашистський режим. Так, дійсно, ми зараз бачимо, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що той режим, про який я вже сказав, він на межі колапсу принаймні в тому, що стосується воєнної потуги. Тобто вони зараз також на межі виснаження", - сказав Воллес.
Топ коментарі
+32 Verbytskyj Rostyslaw
показати весь коментар10.06.2022 18:37
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар10.06.2022 18:34
+22 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар10.06.2022 18:40
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Израиль внедрил новую технологию и сейчас сбивают любые дорогущие ракеты с себестоимостью одного выстрела в 10$.
Максимум это долгие кровопролитные позиционные бои.
К чему эти победные заявления, не соответствующие реальности.
Оказыватся мы все получаем инфу из интернета, а полной картины не видим, согласно военному гению Randall Flag da70119e