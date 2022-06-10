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Новости За рубежом
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Президенту Грузии Зурабишвили правительство не разрешило посетить Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Брюссель заявила, что правительство не дало ей разрешение совершить визит в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Грузия Online".

По словам президента, она прибыла в европейскую столицу для поддержки кандидатуры Грузии, при этом правительство отказало ей в осуществлении визитов во Францию, Польшу и Украину.

"Я хотела посетить Францию, Польшу и, возможно, Украину, которую мы должны благодарить за ускоренный процесс обсуждения кандидатуры (на вступление в ЕС), но вновь получила отказ", – сказала она.

Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства.

Также читайте: Грузия присоединяется ко всем международным санкциям против России
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Топ комментарии
+51
Уряд Грузії-прарасєйскає гавно...
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10.06.2022 19:06
+27
А чому б не сказати, що не дозволив нєкий Бздина Іванішвілі, на утриманні якого перебуває уряд Грузії та самої мадам Саломе.
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10.06.2022 19:13
+24
Куда їх у Європу? Це буде друга мадярщина!
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10.06.2022 19:17
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Уряд Грузії-прарасєйскає гавно...
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10.06.2022 19:06 Ответить
Не будьте лохами: вона все полюбовно узгодила зі своїм урядом перед поїздкою...все
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11.06.2022 15:26 Ответить
Бовтік чи Боневтік ?
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10.06.2022 19:08 Ответить
Ці лядські питання зайожують мене ... (С) Митець .
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10.06.2022 19:09 Ответить
"Мудрий нарід" Сакартвело теж наступає на граблі зеленої плісняви ...
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10.06.2022 19:13 Ответить
Що сталося з країною вільних грузинів ???? !!!!!
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10.06.2022 19:20 Ответить
З країною , в яку я був закоханий ...
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10.06.2022 19:22 Ответить
Вона стала колонією смердючих кацапів ((
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10.06.2022 23:34 Ответить
А чому б не сказати, що не дозволив нєкий Бздина Іванішвілі, на утриманні якого перебуває уряд Грузії та самої мадам Саломе.
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10.06.2022 19:13 Ответить
а накуй она тут здалась
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10.06.2022 19:48 Ответить
Куда їх у Європу? Це буде друга мадярщина!
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10.06.2022 19:17 Ответить
Так хто їй не дозволив - парламент Грузії?
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10.06.2022 19:19 Ответить
Згідно з 52-ою статтею Конституції Грузії, президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх зносинах, веде переговори з іноземними державами та міжнародними організаціями за згодою уряду. Джерело: https://censor.net/ua/n3347221

схоже, уряд грузії
уряд відмовив їй у здійсненні візитів до Франції, Польщі та України. Джерело: https://censor.net/ua/n3347221
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10.06.2022 19:36 Ответить
Шмигаль такий шмигаль. Що з нього взяти? Зрадник.
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10.06.2022 19:19 Ответить
а при чому тут шмигаль чи дригаль
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10.06.2022 19:37 Ответить
До сих пір не можу второпати, якого чорта міхо поперся в лапи до прокацапленої влади в Грузію?
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10.06.2022 19:23 Ответить
Якщо кокс не нюхаєш - не зрозумієш (( ти багато розумієш у відповідях яневтіка на запитання задані йому раптово ?
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10.06.2022 23:36 Ответить
І што єто такоє странноє проізошло? Даже і нє понятно. Подмахівалі-подмахівалі Путіну, старалісь, оказалось, што нє то і тєпєрь безвіз в Украіну пострадал? К чєму єто, кто віноват і что дєлать?Тьотя нє понимаєт, об'ясніте єй.
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10.06.2022 19:26 Ответить
И, шо, и нормально, как и в Украине - большинство хотело что бы зеленский вкатал бабло в асфальт и потом ввх уничтожил тысячи украинцев - но виновато - НАТО,ЕС, Порошенко. бубочка святой - твари.
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10.06.2022 19:31 Ответить
Я думал, что только у нас тупое быдло выбрало шута-идиота и такую-же тупую его зе-команду. А оказывается, и у грузинов пороблено. ******. Радует, что хоть не у всех, так-же как и у нас.
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10.06.2022 19:36 Ответить
Грузія та Молдова ще не готові до вступу в ЄС , бо недостатньо деросіфіковані та дерабофіковані...Як можна країнам з невідстороненими від влади посіпаками ***** надавати однаковий статус з Україною??? Їм самим повинно бути соромно...
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10.06.2022 19:37 Ответить
Да какая разница. Все равно никого принимать и не собираются. Грузия в ЕС, в такое может поверить только полный дебил.
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10.06.2022 20:22 Ответить
..уряд Грузії підносить капці хйлу у зубах і ********, коли його чухають за вушком?.. якщо так, тО - не Грузини (яких за два роки я трОшки пізнав), а ганчірки..(
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10.06.2022 20:01 Ответить
Ну не беда, лишьбынеСаакашвилли.
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10.06.2022 20:11 Ответить
************!
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10.06.2022 20:54 Ответить
***** вона тут потрібна...
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10.06.2022 21:10 Ответить
Що, так важко написати зрозуміло? Що уряд Грузії не дозволив ці відвідини?
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10.06.2022 21:30 Ответить
Після війни 1993-го (Абхазія) та 2008-го (Південна Осетія) грузинський народ схоже відчув у собі поклик генів сраліна і берії, якщо його так припекло обрати до влади нинішнє прокацапське керівництво... і влада Грузії зараз ще щось там вякає, мовляв якщо давати статус кандидата в ЄС Україні і Молдові, то чого його не дають Грузії... і не дадуть. поки народ в Грузії знову не обере проєвропейську владу. інакше грузин чекає доля Білорусі - тайожний союз і ОДКБ.
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10.06.2022 21:40 Ответить
Співчуваю грузинам, вони теж влізли в зелене гівно і не знають, як вилізти ....
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10.06.2022 22:02 Ответить
грузии нет уже, есть областной центр роисси, бабло для грузин вкуснее свободы.
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10.06.2022 22:14 Ответить
министр без портфеля, свадебный генерал ... церемониальный президент
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10.06.2022 23:16 Ответить
Домушніки
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10.06.2022 23:40 Ответить
Грузинские князья помогли появиться на свет полуграмотному алкоголику, сифилитику,сексизвращенцу с психическими заболеваниями ( страхи детства быть убитым как брат) - Пётру 1 , от дочери татарского князя Нарыша - Нарышкина. При Петре грузины массово оккупировали Двор - были в фаворе. Уважаю грузинский народ, много друзей, люблю их культуру , но не понимаю откуда такая любовь к свинособакам , как можно выбирать такое откровенное пророссийское гавно в правители( даже хуже чем у нас)Может сталинизм как то повлиял ? У них база раши фактически в Тбилиси - а они их любят ??????
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11.06.2022 09:30 Ответить
Пам"ятаю, як свого часу в порту з ешелонів перевантажували танки, БМП, БТР та ще багато чого в закритих контейнерах на допомогу братній Грузії, щоб відбити московську агресію. То було при Президентах Ющенкові і Саакашвілі. Гарна подяка нам від "братньої" Грузії. Але, як кажуть українці - "ще хто-зна як доведеться..."
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11.06.2022 15:24 Ответить
 
 