Грузия присоединяется ко всем международным санкциям против России

Грузия присоединяется ко всем международным санкциям, введенным против Российской Федерации из-за широкомасштабной агрессии против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире канала CNN.

Грузинская сторона поддерживает все международные резолюции, касающиеся поддержки украинского государства.

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - сказала глава государства.

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