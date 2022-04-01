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Новости Агрессия России против Украины Война
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Грузия присоединяется ко всем международным санкциям против России

грузия

Грузия присоединяется ко всем международным санкциям, введенным против Российской Федерации из-за широкомасштабной агрессии против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире канала CNN.

Грузинская сторона поддерживает все международные резолюции, касающиеся поддержки украинского государства.

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - сказала глава государства.

Читайте: Разговоры о присоединении оккупированной Южной Осетии к РФ неприемлемы, - Грузия

Автор: 

Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99) санкции (11257)


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Топ комментарии
+102
А шо случілась? Асєтія убєжала? Чи совість прокинулась?
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01.04.2022 06:29
+86
Абсолютно і повністю підтримую народ Грузії. Не розумію лише як так сталось, що у вільній і достойній країні до влади прийшли промосковські гниди.
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01.04.2022 06:57
+74
Я думаю у правительства Грузии, проснулось осознание что с таким поведением, может не остаться самой Грузии. Народ Грузии это понимал с самого начала.
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01.04.2022 06:44
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Сегодня первое апреля. Так что не факт, что это правда
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01.04.2022 09:57 Ответить
Это частично так. Просто местная власть боится сильно ссориться с РФ.
Народ вас поддерживает морально и финансово. Помощи отсюда для такой страны - много идет
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01.04.2022 10:33 Ответить
первое не первое апреля, но... хотя мадам (президент Грузии) демонстративно выступает с выраженной антироссийской позицией. Но (еще раз).... злые языки в Грузии подозревают что вся эта игра управляется из-за кулис. Иванишвили известный пройдоха, и все "игроки" - и мадам-президент, и премьер-министр с правительством и парламент и бывший президент Маргвелашвили с бывшим премьером Гахария, его назначенцы/выдвиженцы и т.д. (ну это по факту так, то что все эти личности занимали или занимают указанные должности с его подачи, тут секрета нет, это все так и было официально). Так вот, мадам-президент играет роль и выступает с антироссийской позицией (но у президента по конституции только формальные полномочия, не более того), премьер (у которого исполнительные полномочия) - помалкивает и выражает "глубокую озабоченность", но там помощь беженцам, гуманитарная помощь и т.д. все на уровне. и все эти бывшие премьеры и президент из команды Иванишвили, которые выступают с более радикальными позициями (но понятно у них полномочий ниже плинтуса). Такая вот игра - исполнительная власть сидит тихо не выпендривается (ну в худшем случае обидят Украину и запад, но не очень сильно, тоже можно сказать - что вы такие неблагодарные, помогали чем могли, всякие резолюции и осуждения, поддерживали с всем миром, так вы и сами не сильно напрягались с 2008 года, чего вы от нас требуете?), а формальные и бывшие - более радикально, типа "мы с вами", но если кремлевские ублюдки обидятся, всегда можно будет сказать - так они никто?! чего вы их слушаете
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01.04.2022 19:11 Ответить
Щось у лиси сдохло
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01.04.2022 10:07 Ответить
Під Києвом. В Грузії нарешті зрозуміли що ху#ло програв війну.
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01.04.2022 20:08 Ответить
А у іванішвілі дозволу спитала?
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01.04.2022 10:24 Ответить
Дуже в ЄС хочеться?
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01.04.2022 10:42 Ответить
Ого, сразу после того, как США ввели вторичные санкции. Тут прроссийское руковтдство Грузии срочно"передумало".
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01.04.2022 11:05 Ответить
не пройшло і півроку
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01.04.2022 11:13 Ответить
Ага, Германия, ещё тот гарант , озабоченность, гарантирует. Сам Эрдоган ждал гараний по Азербайджану, пока не решил все политическим путем по средством байрактеров
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01.04.2022 11:16 Ответить
проснулись ***!
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01.04.2022 11:20 Ответить
Самолеты Абрамовича, Усманова и Шувалова продолжили полеты по Европе после закрытия неба для российских лайнеров

Их маршруты отследили The Guardian и OCCRP

Анализ The Guardian также показал, что самолеты россиян, попавших под санкции, в первую неделю войны в Украине совершили больше полетов в Объединенные Арабские Эмираты, чем в любую другую неделю 2022 года.

В частности, в ОАЭ летали самолеты, которые ранее связывали с Романом АБРАМОВИЧЕМ, украинскими политиком Виктором МЕДВЕДЧУКОМ, а также с российскими бизнесменами Андреем Гурьевым, Андреем Мельниченко и Олегом Дерипаской.

https://meduza.io/feature/2022/03/31/samolety-abramovicha-usmanova-i-shuvalova-prodolzhili-polety-po-evrope-posle-zakrytiya-neba-dlya-rossiyskih-laynerov
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01.04.2022 11:26 Ответить
Засранці! Забули геноцвалє як їх Раша бомбила в 2008? Ганьба! Противно,огидно від політики влади цієї раніше завжди дружної і братньої країни.НЕ ВІРЮ в її в щирість!
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01.04.2022 11:50 Ответить
Може соі до ***** засунути ці санкції, президентка-******** *****, шо побачила шо твій ****** не вивозить війну і переобулась?
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01.04.2022 12:00 Ответить
А в чем суть грузинских санкций? Закрываете небо ? НЕ слышал. Что с 40 тыс. кацапов приехавших? Деньги в банках? Платежные системы для приехавших кацапов? вообще очень много вопросов...
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01.04.2022 12:08 Ответить
Я не бачу ключового слова "запровадила". Приєднуватися можна довго і запекло, як співчувати і висловлювати занепокоєння. Подивимося, як це станеться.
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01.04.2022 12:36 Ответить
нарешті роздуплилися,вже після того як наші посла звідти забрали..
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01.04.2022 12:46 Ответить
Ти диви... Не минуло й пів року. Варто було рашці заявити про офіційну анексію півд. осетії - як влада Грузії відреагувала.
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01.04.2022 12:56 Ответить
Роздуплилась нарешті чурчхела,як тільки почула про осетинських скунсів...
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01.04.2022 12:56 Ответить
було б сказано...
а які у грузинів санкції проти московії? біженців з мордору як пускали, так і пускають досі, боржомі/вино/чачу як продавали москалям, так і надалі будуть...
з ******** керівництвом грузинів (а ля наш яник-гопнік) то всьо -- дешеві понти.
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01.04.2022 15:01 Ответить
вот от кого не ожидал такой гнили, так это от грузии
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01.04.2022 20:13 Ответить
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