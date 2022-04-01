Грузия присоединяется ко всем международным санкциям против России
Грузия присоединяется ко всем международным санкциям, введенным против Российской Федерации из-за широкомасштабной агрессии против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире канала CNN.
Грузинская сторона поддерживает все международные резолюции, касающиеся поддержки украинского государства.
"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - сказала глава государства.
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Народ вас поддерживает морально и финансово. Помощи отсюда для такой страны - много идет
Их маршруты отследили The Guardian и OCCRP
Анализ The Guardian также показал, что самолеты россиян, попавших под санкции, в первую неделю войны в Украине совершили больше полетов в Объединенные Арабские Эмираты, чем в любую другую неделю 2022 года.
В частности, в ОАЭ летали самолеты, которые ранее связывали с Романом АБРАМОВИЧЕМ, украинскими политиком Виктором МЕДВЕДЧУКОМ, а также с российскими бизнесменами Андреем Гурьевым, Андреем Мельниченко и Олегом Дерипаской.
https://meduza.io/feature/2022/03/31/samolety-abramovicha-usmanova-i-shuvalova-prodolzhili-polety-po-evrope-posle-zakrytiya-neba-dlya-rossiyskih-laynerov
а які у грузинів санкції проти московії? біженців з мордору як пускали, так і пускають досі, боржомі/вино/чачу як продавали москалям, так і надалі будуть...
з ******** керівництвом грузинів (а ля наш яник-гопнік) то всьо -- дешеві понти.