Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій проти Росії

Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій, запроваджених проти Російської Федерації через широкомасштабну агресію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі каналу CNN.

Грузинська сторона підтримує всі міжнародні резолюції, які стосуються підтримки української держави.

"Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ, і це дійсно вже щось значить для нашого фінансового сектора", - сказала очільниця держави.

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