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Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій проти Росії

грузия

Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій, запроваджених проти Російської Федерації через широкомасштабну агресію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі каналу CNN.

Грузинська сторона підтримує всі міжнародні резолюції, які стосуються підтримки української держави.

"Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ, і це дійсно вже щось значить для нашого фінансового сектора", - сказала очільниця держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмови про приєднання окупованої Південної Осетії до РФ неприйнятні, - Грузія

Автор: 

Грузія (1843) Зурабішвілі Саломе (104) санкції (11771)


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Топ коментарі
+102
А шо случілась? Асєтія убєжала? Чи совість прокинулась?
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01.04.2022 06:29
+86
Абсолютно і повністю підтримую народ Грузії. Не розумію лише як так сталось, що у вільній і достойній країні до влади прийшли промосковські гниди.
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01.04.2022 06:57
+74
Я думаю у правительства Грузии, проснулось осознание что с таким поведением, может не остаться самой Грузии. Народ Грузии это понимал с самого начала.
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01.04.2022 06:44
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Сегодня первое апреля. Так что не факт, что это правда
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01.04.2022 09:57 Відповісти
Это частично так. Просто местная власть боится сильно ссориться с РФ.
Народ вас поддерживает морально и финансово. Помощи отсюда для такой страны - много идет
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01.04.2022 10:33 Відповісти
первое не первое апреля, но... хотя мадам (президент Грузии) демонстративно выступает с выраженной антироссийской позицией. Но (еще раз).... злые языки в Грузии подозревают что вся эта игра управляется из-за кулис. Иванишвили известный пройдоха, и все "игроки" - и мадам-президент, и премьер-министр с правительством и парламент и бывший президент Маргвелашвили с бывшим премьером Гахария, его назначенцы/выдвиженцы и т.д. (ну это по факту так, то что все эти личности занимали или занимают указанные должности с его подачи, тут секрета нет, это все так и было официально). Так вот, мадам-президент играет роль и выступает с антироссийской позицией (но у президента по конституции только формальные полномочия, не более того), премьер (у которого исполнительные полномочия) - помалкивает и выражает "глубокую озабоченность", но там помощь беженцам, гуманитарная помощь и т.д. все на уровне. и все эти бывшие премьеры и президент из команды Иванишвили, которые выступают с более радикальными позициями (но понятно у них полномочий ниже плинтуса). Такая вот игра - исполнительная власть сидит тихо не выпендривается (ну в худшем случае обидят Украину и запад, но не очень сильно, тоже можно сказать - что вы такие неблагодарные, помогали чем могли, всякие резолюции и осуждения, поддерживали с всем миром, так вы и сами не сильно напрягались с 2008 года, чего вы от нас требуете?), а формальные и бывшие - более радикально, типа "мы с вами", но если кремлевские ублюдки обидятся, всегда можно будет сказать - так они никто?! чего вы их слушаете
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01.04.2022 19:11 Відповісти
Щось у лиси сдохло
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01.04.2022 10:07 Відповісти
Під Києвом. В Грузії нарешті зрозуміли що ху#ло програв війну.
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01.04.2022 20:08 Відповісти
А у іванішвілі дозволу спитала?
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01.04.2022 10:24 Відповісти
Дуже в ЄС хочеться?
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01.04.2022 10:42 Відповісти
Ого, сразу после того, как США ввели вторичные санкции. Тут прроссийское руковтдство Грузии срочно"передумало".
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01.04.2022 11:05 Відповісти
не пройшло і півроку
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01.04.2022 11:13 Відповісти
Ага, Германия, ещё тот гарант , озабоченность, гарантирует. Сам Эрдоган ждал гараний по Азербайджану, пока не решил все политическим путем по средством байрактеров
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01.04.2022 11:16 Відповісти
проснулись ***!
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01.04.2022 11:20 Відповісти
Самолеты Абрамовича, Усманова и Шувалова продолжили полеты по Европе после закрытия неба для российских лайнеров

Их маршруты отследили The Guardian и OCCRP

Анализ The Guardian также показал, что самолеты россиян, попавших под санкции, в первую неделю войны в Украине совершили больше полетов в Объединенные Арабские Эмираты, чем в любую другую неделю 2022 года.

В частности, в ОАЭ летали самолеты, которые ранее связывали с Романом АБРАМОВИЧЕМ, украинскими политиком Виктором МЕДВЕДЧУКОМ, а также с российскими бизнесменами Андреем Гурьевым, Андреем Мельниченко и Олегом Дерипаской.

https://meduza.io/feature/2022/03/31/samolety-abramovicha-usmanova-i-shuvalova-prodolzhili-polety-po-evrope-posle-zakrytiya-neba-dlya-rossiyskih-laynerov
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01.04.2022 11:26 Відповісти
Засранці! Забули геноцвалє як їх Раша бомбила в 2008? Ганьба! Противно,огидно від політики влади цієї раніше завжди дружної і братньої країни.НЕ ВІРЮ в її в щирість!
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01.04.2022 11:50 Відповісти
Може соі до ***** засунути ці санкції, президентка-******** *****, шо побачила шо твій ****** не вивозить війну і переобулась?
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01.04.2022 12:00 Відповісти
А в чем суть грузинских санкций? Закрываете небо ? НЕ слышал. Что с 40 тыс. кацапов приехавших? Деньги в банках? Платежные системы для приехавших кацапов? вообще очень много вопросов...
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01.04.2022 12:08 Відповісти
Я не бачу ключового слова "запровадила". Приєднуватися можна довго і запекло, як співчувати і висловлювати занепокоєння. Подивимося, як це станеться.
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01.04.2022 12:36 Відповісти
нарешті роздуплилися,вже після того як наші посла звідти забрали..
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01.04.2022 12:46 Відповісти
Ти диви... Не минуло й пів року. Варто було рашці заявити про офіційну анексію півд. осетії - як влада Грузії відреагувала.
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01.04.2022 12:56 Відповісти
Роздуплилась нарешті чурчхела,як тільки почула про осетинських скунсів...
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01.04.2022 12:56 Відповісти
було б сказано...
а які у грузинів санкції проти московії? біженців з мордору як пускали, так і пускають досі, боржомі/вино/чачу як продавали москалям, так і надалі будуть...
з ******** керівництвом грузинів (а ля наш яник-гопнік) то всьо -- дешеві понти.
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01.04.2022 15:01 Відповісти
вот от кого не ожидал такой гнили, так это от грузии
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01.04.2022 20:13 Відповісти
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