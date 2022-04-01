Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій проти Росії
Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій, запроваджених проти Російської Федерації через широкомасштабну агресію проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі каналу CNN.
Грузинська сторона підтримує всі міжнародні резолюції, які стосуються підтримки української держави.
"Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ, і це дійсно вже щось значить для нашого фінансового сектора", - сказала очільниця держави.
Топ коментарі
+102 Aleks Sun
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+86 Aleks Sun
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+74 A rt #506652
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Народ вас поддерживает морально и финансово. Помощи отсюда для такой страны - много идет
Их маршруты отследили The Guardian и OCCRP
Анализ The Guardian также показал, что самолеты россиян, попавших под санкции, в первую неделю войны в Украине совершили больше полетов в Объединенные Арабские Эмираты, чем в любую другую неделю 2022 года.
В частности, в ОАЭ летали самолеты, которые ранее связывали с Романом АБРАМОВИЧЕМ, украинскими политиком Виктором МЕДВЕДЧУКОМ, а также с российскими бизнесменами Андреем Гурьевым, Андреем Мельниченко и Олегом Дерипаской.
https://meduza.io/feature/2022/03/31/samolety-abramovicha-usmanova-i-shuvalova-prodolzhili-polety-po-evrope-posle-zakrytiya-neba-dlya-rossiyskih-laynerov
а які у грузинів санкції проти московії? біженців з мордору як пускали, так і пускають досі, боржомі/вино/чачу як продавали москалям, так і надалі будуть...
з ******** керівництвом грузинів (а ля наш яник-гопнік) то всьо -- дешеві понти.