Президентці Грузії Зурабішвілі уряд не дозволив відвідати Україну

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час візиту в Брюссель заявила, що уряд не дав їй дозвіл здійснити візит в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Грузия Online".

За словами президентки, вона прибула до бельгійської столиці для підтримки кандидатури Грузії, при цьому уряд відмовив їй у здійсненні візитів до Франції, Польщі та України.

"Я хотіла відвідати Францію, Польщу і, можливо, Україну, якій ми повинні дякувати за прискорений процес обговорення кандидатури (на вступ до ЄС), але знову отримала відмову", – сказала вона.

Згідно з 52-ою статтею Конституції Грузії, президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх зносинах, веде переговори з іноземними державами та міжнародними організаціями за згодою уряду.

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