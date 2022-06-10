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Президентці Грузії Зурабішвілі уряд не дозволив відвідати Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зурабишвили

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час візиту в Брюссель заявила, що уряд не дав їй дозвіл здійснити візит в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Грузия Online".

За словами президентки, вона прибула до бельгійської столиці для підтримки кандидатури Грузії, при цьому уряд відмовив їй у здійсненні візитів до Франції, Польщі та України.

"Я хотіла відвідати Францію, Польщу і, можливо, Україну, якій ми повинні дякувати за прискорений процес обговорення кандидатури (на вступ до ЄС), але знову отримала відмову", – сказала вона.

Згідно з 52-ою статтею Конституції Грузії, президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх зносинах, веде переговори з іноземними державами та міжнародними організаціями за згодою уряду.

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Топ коментарі
+51
Уряд Грузії-прарасєйскає гавно...
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10.06.2022 19:06
+27
А чому б не сказати, що не дозволив нєкий Бздина Іванішвілі, на утриманні якого перебуває уряд Грузії та самої мадам Саломе.
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10.06.2022 19:13
+24
Куда їх у Європу? Це буде друга мадярщина!
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10.06.2022 19:17
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Уряд Грузії-прарасєйскає гавно...
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10.06.2022 19:06 Відповісти
Не будьте лохами: вона все полюбовно узгодила зі своїм урядом перед поїздкою...все
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11.06.2022 15:26 Відповісти
Бовтік чи Боневтік ?
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10.06.2022 19:08 Відповісти
Ці лядські питання зайожують мене ... (С) Митець .
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10.06.2022 19:09 Відповісти
"Мудрий нарід" Сакартвело теж наступає на граблі зеленої плісняви ...
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10.06.2022 19:13 Відповісти
Що сталося з країною вільних грузинів ???? !!!!!
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10.06.2022 19:20 Відповісти
З країною , в яку я був закоханий ...
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10.06.2022 19:22 Відповісти
Вона стала колонією смердючих кацапів ((
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10.06.2022 23:34 Відповісти
А чому б не сказати, що не дозволив нєкий Бздина Іванішвілі, на утриманні якого перебуває уряд Грузії та самої мадам Саломе.
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10.06.2022 19:13 Відповісти
а накуй она тут здалась
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10.06.2022 19:48 Відповісти
Куда їх у Європу? Це буде друга мадярщина!
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10.06.2022 19:17 Відповісти
Так хто їй не дозволив - парламент Грузії?
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10.06.2022 19:19 Відповісти
Згідно з 52-ою статтею Конституції Грузії, президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх зносинах, веде переговори з іноземними державами та міжнародними організаціями за згодою уряду. Джерело: https://censor.net/ua/n3347221

схоже, уряд грузії
уряд відмовив їй у здійсненні візитів до Франції, Польщі та України. Джерело: https://censor.net/ua/n3347221
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10.06.2022 19:36 Відповісти
Шмигаль такий шмигаль. Що з нього взяти? Зрадник.
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10.06.2022 19:19 Відповісти
а при чому тут шмигаль чи дригаль
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10.06.2022 19:37 Відповісти
До сих пір не можу второпати, якого чорта міхо поперся в лапи до прокацапленої влади в Грузію?
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10.06.2022 19:23 Відповісти
Якщо кокс не нюхаєш - не зрозумієш (( ти багато розумієш у відповідях яневтіка на запитання задані йому раптово ?
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10.06.2022 23:36 Відповісти
І што єто такоє странноє проізошло? Даже і нє понятно. Подмахівалі-подмахівалі Путіну, старалісь, оказалось, што нє то і тєпєрь безвіз в Украіну пострадал? К чєму єто, кто віноват і что дєлать?Тьотя нє понимаєт, об'ясніте єй.
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10.06.2022 19:26 Відповісти
И, шо, и нормально, как и в Украине - большинство хотело что бы зеленский вкатал бабло в асфальт и потом ввх уничтожил тысячи украинцев - но виновато - НАТО,ЕС, Порошенко. бубочка святой - твари.
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10.06.2022 19:31 Відповісти
Я думал, что только у нас тупое быдло выбрало шута-идиота и такую-же тупую его зе-команду. А оказывается, и у грузинов пороблено. ******. Радует, что хоть не у всех, так-же как и у нас.
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10.06.2022 19:36 Відповісти
Грузія та Молдова ще не готові до вступу в ЄС , бо недостатньо деросіфіковані та дерабофіковані...Як можна країнам з невідстороненими від влади посіпаками ***** надавати однаковий статус з Україною??? Їм самим повинно бути соромно...
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10.06.2022 19:37 Відповісти
Да какая разница. Все равно никого принимать и не собираются. Грузия в ЕС, в такое может поверить только полный дебил.
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10.06.2022 20:22 Відповісти
..уряд Грузії підносить капці хйлу у зубах і ********, коли його чухають за вушком?.. якщо так, тО - не Грузини (яких за два роки я трОшки пізнав), а ганчірки..(
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10.06.2022 20:01 Відповісти
Ну не беда, лишьбынеСаакашвилли.
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10.06.2022 20:11 Відповісти
************!
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10.06.2022 20:54 Відповісти
***** вона тут потрібна...
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10.06.2022 21:10 Відповісти
Що, так важко написати зрозуміло? Що уряд Грузії не дозволив ці відвідини?
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10.06.2022 21:30 Відповісти
Після війни 1993-го (Абхазія) та 2008-го (Південна Осетія) грузинський народ схоже відчув у собі поклик генів сраліна і берії, якщо його так припекло обрати до влади нинішнє прокацапське керівництво... і влада Грузії зараз ще щось там вякає, мовляв якщо давати статус кандидата в ЄС Україні і Молдові, то чого його не дають Грузії... і не дадуть. поки народ в Грузії знову не обере проєвропейську владу. інакше грузин чекає доля Білорусі - тайожний союз і ОДКБ.
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10.06.2022 21:40 Відповісти
Співчуваю грузинам, вони теж влізли в зелене гівно і не знають, як вилізти ....
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10.06.2022 22:02 Відповісти
грузии нет уже, есть областной центр роисси, бабло для грузин вкуснее свободы.
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10.06.2022 22:14 Відповісти
министр без портфеля, свадебный генерал ... церемониальный президент
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10.06.2022 23:16 Відповісти
Домушніки
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10.06.2022 23:40 Відповісти
Грузинские князья помогли появиться на свет полуграмотному алкоголику, сифилитику,сексизвращенцу с психическими заболеваниями ( страхи детства быть убитым как брат) - Пётру 1 , от дочери татарского князя Нарыша - Нарышкина. При Петре грузины массово оккупировали Двор - были в фаворе. Уважаю грузинский народ, много друзей, люблю их культуру , но не понимаю откуда такая любовь к свинособакам , как можно выбирать такое откровенное пророссийское гавно в правители( даже хуже чем у нас)Может сталинизм как то повлиял ? У них база раши фактически в Тбилиси - а они их любят ??????
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11.06.2022 09:30 Відповісти
Пам"ятаю, як свого часу в порту з ешелонів перевантажували танки, БМП, БТР та ще багато чого в закритих контейнерах на допомогу братній Грузії, щоб відбити московську агресію. То було при Президентах Ющенкові і Саакашвілі. Гарна подяка нам від "братньої" Грузії. Але, як кажуть українці - "ще хто-зна як доведеться..."
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11.06.2022 15:24 Відповісти
 
 