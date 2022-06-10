РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13393 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
1 353 6
ОБСЕ (4790) Карпентер (60)

Россия остается изолированной в ОБСЕ, – посол США в ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

майкл,карпентер

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает быть полезным международным инструментом, несмотря на "проблемное" членство в ней России, активность которой в ОБСЕ сейчас изолирована.

Об этом заявил в пятницу на телефонном брифинге постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, Россия является проблемной как государство-член, но до настоящего момента мы успешно изолировали ее в рамках ОБСЕ", - отметил представитель США.

Он добавил, что ОБСЕ все же служит полезной цели и имеет для этого по меньшей мере три действующих компонента.

"Во-первых, ОБСЕ – это форум, где 57 стран сидят за столом, обсуждают и в лучшем случае согласовывают общие декларации о том, как продвигать наши общие интересы", - заметил Карпентер.

Читайте: Слово "нацист" для РФ означает любого украинца, который не поддерживает войну, - Карпентер

В этой связи он подчеркнул, что российская делегация чувствует себя изолированной в рамках этого форума, поскольку ни одна из стран не выступает в защиту агрессии России, а 45 из них прямо осудили поступки Кремля.

Второй компонент – это полевые миссии ОБСЕ в Центральной Азии и Восточной Европе, включая Украину, которые представляют не меньшую пользу от деятельности Организации. Они ценны во всех аспектах – от поддержки борьбы с проявлениями торговли людьми, усиления политического доверия, до утилизации оружия в постконфликтных странах и борьбы с гендерным насилием.

Третий компонент, по словам дипломата, это автономные институции ОБСЕ, которые также имеют свою пользу.

Как подчеркнул американский посол, ОБСЕ продолжает быть полезной организацией для поддержания безопасности и сотрудничества в Европе, а ее деятельность отвечает интересам демократии. В то же время Россия как государство-член этой организации продолжает находиться в изоляции, прежде всего на уровне принятия коллективных решений, подчеркнул Карпентер.

Также читайте: США в ОБСЕ: Россия воюет, как во времена Средневековья
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ресєя має бути ізольована в усьому цивілізованому світі...
показать весь комментарий
10.06.2022 19:45 Ответить
Дякую! Дуже корисна інформація, прям заспокоїли...
показать весь комментарий
10.06.2022 19:45 Ответить
Тобто? Ії ще не виключили звідти? А ну звісно....
показать весь комментарий
10.06.2022 19:53 Ответить
Плевать путину на ОБСЕ. Нашли чем пугать.

Поставки оружия и эмбарго на газ и нефть - только так.
показать весь комментарий
10.06.2022 20:14 Ответить
57 стран

45 из них осудили Россию

А оставшиеся 12 воздержались ? - а шо, так можно было ?
Я думал в таком вопросе ты либо поддерживаешь, либо осуждаешь - третьего не дано.
Оказывается не всё так просто !!!
показать весь комментарий
10.06.2022 20:24 Ответить
треба розпустити всі ці ОБСЕ, ООН не виконують своїх обов'язків
показать весь комментарий
10.06.2022 20:28 Ответить
 
 