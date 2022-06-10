Россия остается изолированной в ОБСЕ, – посол США в ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает быть полезным международным инструментом, несмотря на "проблемное" членство в ней России, активность которой в ОБСЕ сейчас изолирована.

Об этом заявил в пятницу на телефонном брифинге постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, Россия является проблемной как государство-член, но до настоящего момента мы успешно изолировали ее в рамках ОБСЕ", - отметил представитель США.

Он добавил, что ОБСЕ все же служит полезной цели и имеет для этого по меньшей мере три действующих компонента.

"Во-первых, ОБСЕ – это форум, где 57 стран сидят за столом, обсуждают и в лучшем случае согласовывают общие декларации о том, как продвигать наши общие интересы", - заметил Карпентер.

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В этой связи он подчеркнул, что российская делегация чувствует себя изолированной в рамках этого форума, поскольку ни одна из стран не выступает в защиту агрессии России, а 45 из них прямо осудили поступки Кремля.

Второй компонент – это полевые миссии ОБСЕ в Центральной Азии и Восточной Европе, включая Украину, которые представляют не меньшую пользу от деятельности Организации. Они ценны во всех аспектах – от поддержки борьбы с проявлениями торговли людьми, усиления политического доверия, до утилизации оружия в постконфликтных странах и борьбы с гендерным насилием.

Третий компонент, по словам дипломата, это автономные институции ОБСЕ, которые также имеют свою пользу.

Как подчеркнул американский посол, ОБСЕ продолжает быть полезной организацией для поддержания безопасности и сотрудничества в Европе, а ее деятельность отвечает интересам демократии. В то же время Россия как государство-член этой организации продолжает находиться в изоляции, прежде всего на уровне принятия коллективных решений, подчеркнул Карпентер.

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