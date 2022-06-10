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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Дания поддерживает европейское стремление Украины, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

дания

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявляет о поддержке датской стороной европейских стремлений Украины и помощи в реформах, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба посольства Королевства Дания в Украине в пятницу.

"Дания полностью поддерживает европейское стремление Украины. Поэтому Дания также поддержала скорейшее инициирование процесса, необходимого для обработки запроса. Сейчас мы ожидаем заключения Европейской комиссии о том, насколько Украина отвечает критериям, необходимым для продолжения процесса", - сказал Кофод.

"С датской стороны мы полностью сосредоточены на помощи Украине в реформах, необходимых для обретения статуса кандидата и приближения к ЕС. Украина принадлежит к Европейской семье", - добавил глава датского внешнеполитического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - Bloomberg
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Топ комментарии
+7
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра запевнив у підтримці євроінтеграційних прагнень України.

У тій ситуації, в якій перебуває нині Україна, важко сказати їй «ні» у прагненні стати кандидатом у члени ЄС», - процитував Голова ВР Гукстру.

Глава МЗС Нідерландів також наголосив, що буде зроблено все, аби військова підтримка України збільшувалася, санкційний тиск на росію посилювався, а всі російські військові злочинці були притягнені до відповідальності!

Джерело: Руслан Стефанчук у фейсбуці
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10.06.2022 20:37
+6
Україна то мотивована, але баба Беня - навпаки, їй той ЄС, як серпом по атрибутах дідуся.
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10.06.2022 21:32
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1 more left......derzhim kulaki !
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10.06.2022 20:23 Ответить
А Нідерланди?
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10.06.2022 20:25 Ответить
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра запевнив у підтримці євроінтеграційних прагнень України.

У тій ситуації, в якій перебуває нині Україна, важко сказати їй «ні» у прагненні стати кандидатом у члени ЄС», - процитував Голова ВР Гукстру.

Глава МЗС Нідерландів також наголосив, що буде зроблено все, аби військова підтримка України збільшувалася, санкційний тиск на росію посилювався, а всі російські військові злочинці були притягнені до відповідальності!

Джерело: Руслан Стефанчук у фейсбуці
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10.06.2022 20:37 Ответить
«З данської сторони ми повністю зосереджені на допомозі Україні в реформах, необхідних для набуття статусу кандидата та наближення до ЄС. Україна належить до Європейської родини", - додав глава данського зовнішньополітичного відомства. Джерело: https://censor.net/ua/n3347238

розумію так, що прогулянки не вийде, таки прийдеться призначити САП та інше. Вроховучи що обіцянкам ніхто все не вірить, то потрібно чудо
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10.06.2022 20:40 Ответить
Дякуємо.
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10.06.2022 20:44 Ответить
Daze bylo strano slysat sto Danija bi nepoderzala,vot vengry oni mogut
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10.06.2022 20:49 Ответить
ну зате ****** незламні , стіною стояти будуть догоджаючи хазяїну!
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10.06.2022 20:49 Ответить
Так Блумберг тупой, получается?
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10.06.2022 20:53 Ответить
данці в кандидати нас пропустять, але нерви потріпають. І цим дадуть зрозуміти, - якщо і надалі Україною не пануватиме демократичний лад, то на наше членство в ЄС вони накладуть вето.
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10.06.2022 20:54 Ответить
Україна то мотивована, але баба Беня - навпаки, їй той ЄС, як серпом по атрибутах дідуся.
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10.06.2022 21:32 Ответить
 
 