Дания поддерживает европейское стремление Украины, - МИД
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Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявляет о поддержке датской стороной европейских стремлений Украины и помощи в реформах, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба посольства Королевства Дания в Украине в пятницу.
"Дания полностью поддерживает европейское стремление Украины. Поэтому Дания также поддержала скорейшее инициирование процесса, необходимого для обработки запроса. Сейчас мы ожидаем заключения Европейской комиссии о том, насколько Украина отвечает критериям, необходимым для продолжения процесса", - сказал Кофод.
"С датской стороны мы полностью сосредоточены на помощи Украине в реформах, необходимых для обретения статуса кандидата и приближения к ЕС. Украина принадлежит к Европейской семье", - добавил глава датского внешнеполитического ведомства.
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У тій ситуації, в якій перебуває нині Україна, важко сказати їй «ні» у прагненні стати кандидатом у члени ЄС», - процитував Голова ВР Гукстру.
Глава МЗС Нідерландів також наголосив, що буде зроблено все, аби військова підтримка України збільшувалася, санкційний тиск на росію посилювався, а всі російські військові злочинці були притягнені до відповідальності!
Джерело: Руслан Стефанчук у фейсбуці
розумію так, що прогулянки не вийде, таки прийдеться призначити САП та інше. Вроховучи що обіцянкам ніхто все не вірить, то потрібно чудо