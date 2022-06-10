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Данія підтримує європейське прагнення України, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

дания

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявляє про підтримку данською стороною європейських прагнень України та допомогу в реформах, необхідних для набуття статусу кандидата в члени ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба посольства Королівства Данія в Україні в п'ятницю.

"Данія повністю підтримує європейське прагнення України. Тому Данія також підтримала швидке ініціювання процесу, необхідного для обробки запиту. Наразі ми очікуємо висновку Європейської комісії про те, наскільки Україна відповідає критеріям, необхідним для продовження процесу", - сказав Кофод.

"З данської сторони ми повністю зосереджені на допомозі Україні в реформах, необхідних для набуття статусу кандидата та наближення до ЄС. Україна належить до Європейської родини", - додав глава данського зовнішньополітичного відомства.

Також читайте: Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, - Bloomberg

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра запевнив у підтримці євроінтеграційних прагнень України.

У тій ситуації, в якій перебуває нині Україна, важко сказати їй «ні» у прагненні стати кандидатом у члени ЄС», - процитував Голова ВР Гукстру.

Глава МЗС Нідерландів також наголосив, що буде зроблено все, аби військова підтримка України збільшувалася, санкційний тиск на росію посилювався, а всі російські військові злочинці були притягнені до відповідальності!

Джерело: Руслан Стефанчук у фейсбуці
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10.06.2022 20:37
+6
Україна то мотивована, але баба Беня - навпаки, їй той ЄС, як серпом по атрибутах дідуся.
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10.06.2022 21:32
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1 more left......derzhim kulaki !
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10.06.2022 20:23 Відповісти
А Нідерланди?
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10.06.2022 20:25 Відповісти
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра запевнив у підтримці євроінтеграційних прагнень України.

У тій ситуації, в якій перебуває нині Україна, важко сказати їй «ні» у прагненні стати кандидатом у члени ЄС», - процитував Голова ВР Гукстру.

Глава МЗС Нідерландів також наголосив, що буде зроблено все, аби військова підтримка України збільшувалася, санкційний тиск на росію посилювався, а всі російські військові злочинці були притягнені до відповідальності!

Джерело: Руслан Стефанчук у фейсбуці
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10.06.2022 20:37 Відповісти
«З данської сторони ми повністю зосереджені на допомозі Україні в реформах, необхідних для набуття статусу кандидата та наближення до ЄС. Україна належить до Європейської родини", - додав глава данського зовнішньополітичного відомства. Джерело: https://censor.net/ua/n3347238

розумію так, що прогулянки не вийде, таки прийдеться призначити САП та інше. Вроховучи що обіцянкам ніхто все не вірить, то потрібно чудо
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10.06.2022 20:40 Відповісти
Дякуємо.
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10.06.2022 20:44 Відповісти
Daze bylo strano slysat sto Danija bi nepoderzala,vot vengry oni mogut
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10.06.2022 20:49 Відповісти
ну зате ****** незламні , стіною стояти будуть догоджаючи хазяїну!
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10.06.2022 20:49 Відповісти
Так Блумберг тупой, получается?
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10.06.2022 20:53 Відповісти
данці в кандидати нас пропустять, але нерви потріпають. І цим дадуть зрозуміти, - якщо і надалі Україною не пануватиме демократичний лад, то на наше членство в ЄС вони накладуть вето.
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10.06.2022 20:54 Відповісти
Україна то мотивована, але баба Беня - навпаки, їй той ЄС, як серпом по атрибутах дідуся.
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10.06.2022 21:32 Відповісти
 
 