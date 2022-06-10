"Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали", - Лукашенко
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Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, предположил, что белорусским войскам придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал" Запад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По мнению Лукашенко, Беларусь – это "объект давления" для Запада, в том числе по геополитическим причинам.
"Они (Запад) до сих пор не отошли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда в Ростов. Им нужно выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, этот балкон, его нужно срезать", – считает диктатор.
Лукашенко добавил, что "они (т.е. Запад) перед этим не остановятся".
"Зайдут они из Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может быть, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", – заявил самопровозглашенный президент.
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Так что чем активнее Лука орет, тем больше можно убедиться, что нихуя он делать не будет.
а ось деякі лисі карлики відстали у розвитку і думають все ще категоріями 18-ого століття і все їм мало землі!
І ви ще набираєтеся нахабства тут на українців "рот відкривать"?
Ви колись писали, що коли захочете, то прийдете на "Ватру" і будете рецепти читать Так зайдіть і почитайте Я там викладаю потроху "Хроніки війни" Вам буде корисно Бо написано за кожен день блокади! І викладать я не закінчив, бо писав ручкою у зошиті - електроенергії теж не було Тому потроху переношу рукопис у електронну форму
Закидати політикам, ємоційно, що вони *********, марна справа бо це сутність політичного процесу. вони усе розуміють. Зараз це наочно демонструють усілякі лаврови, лукашенкі, пескови й, головна потвора- *****.
Усі інші заплуталися, до втрати адекватності, дехто вимушено підтримують політитичні технологіі й месіджі.
Заперечувати фейкову картину світу, це легалізація фейків в цьому складність контрпропаганди. Ємоційна реакція ( ідіоти, *******, псіхі) не дієва.
Україна переможе мордор, як світло перемагає темряву.
Слава Нації.