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"Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали", - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, предположил, что белорусским войскам придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал" Запад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По мнению Лукашенко, Беларусь – это "объект давления" для Запада, в том числе по геополитическим причинам.

"Они (Запад) до сих пор не отошли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда в Ростов. Им нужно выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, этот балкон, его нужно срезать", – считает диктатор.

Лукашенко добавил, что "они (т.е. Запад) перед этим не остановятся".

"Зайдут они из Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может быть, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", – заявил самопровозглашенный президент.

Смотрите: Лукашенко – чиновникам: Как начнется какая-то заварушка, не факт, что я с автоматом буду бегать – вы побежите впереди. ВИДЕО
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Топ комментарии
+92
Сейчас я вам пакажу звідки готовілось нападєніе на западну Україну ?
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10.06.2022 22:45
+39
Дурний бульбаш! Старий маразматик!
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10.06.2022 22:46
+36
Кукухою зовсім тронувся.
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10.06.2022 22:51
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Страница 2 из 2
Он не такой идиот, как некоторым кажется. "Балкон" так называли диспозицию Вермахта в Белоруссии перед началом наступательной операции СА "Багратион" в 1944 году. А теперь пойми, без веществ, откуда балкон ждёт наступления? Хотя в любом случае шансов там нет
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11.06.2022 00:19 Ответить
Господи Ісусе та хай уже хто заткне йому писок великою картоплиною. Хитросракий дід ******** то одним, то другим. Хай уже визначиться.
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11.06.2022 00:30 Ответить
Просто напомню, что ещё до начала конфликта он сказал, что стоит только РФ начать войну, так он в нее с двух ног влетит. А что по факту? Ни-ху-я. Лукаш вступит в войну только при одном условии - будучи убежденным, что РФ точно победит и уже как минимум штурмует Киев. Тогда можно "вписаться", а так - концентрация войск на границе, что удерживать часть группировки украинской армии, которая могла бы быть на восточном фронте, да территории предоставлять для ДРГ и обстрелов. Для него пускать своих под нож - потеря и без того скудных политических очков, нет такого раздутого победобесия в РБ, чтобы проглотить массово нечто подобное. Тут же ещё как: кровинушку силовиков и чинуш - ни-ни, иначе обида может быть. А кто у нас в ходе кадровой селекции в кабинетах с машинами засел? Патовая ситуация.

Так что чем активнее Лука орет, тем больше можно убедиться, что нихуя он делать не будет.
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11.06.2022 00:32 Ответить
"...этот балкон, его нужно срезать". Не о балконе нужно думать, ляксандр рыгорыч, када - крыша поехала.
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11.06.2022 00:42 Ответить
В РБ цензор заблокирован. Пишем с впн. А там, откуда бог пошлет показывает.
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11.06.2022 07:14 Ответить
лука потерял все границы. В психбольницу и в тюрьму уже не возьмут. Только усыплять.
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11.06.2022 00:46 Ответить
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11.06.2022 01:02 Ответить
Оцей весь брєд про захоплення Польщею ЗУ це якраз підготовка до цього
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11.06.2022 01:16 Ответить
передайте лисому, що західні країни - є ЦИВІЛІЗОВАНИМИ країнами і на чужі землі не лізуть вже років так зо ВІСІМДЕСЯТЬ....

а ось деякі лисі карлики відстали у розвитку і думають все ще категоріями 18-ого століття і все їм мало землі!
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11.06.2022 01:56 Ответить
Этот дегенерат, таракан ежедневно все больше и больше теряет разум.
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11.06.2022 02:36 Ответить
Он не дегенерат, он людоед.
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11.06.2022 06:15 Ответить
"АСАВАБАДИТЕЛЬ" ТЫ ** ТВОЮ МАТЬ!!! С**Я "АСВАБАДИ" ОТ БЕЛОРУССИИ, И ВСЕМ БУДЕТ ОК!!! Дегенерат катофельный!!!
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11.06.2022 04:37 Ответить
Тупість цього персонажа просто зашкалює. Захід сьогодні розніжений, слабкий, та нерішучий. Там і близько немає всього того, про що воно розповідає. Цю маєчню може схавати лише упоротий совковий електорат.
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11.06.2022 05:54 Ответить
Тому він це і каже бо майже усі білорасєяни срані совкодрочери і москальські підлабузники...
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11.06.2022 08:44 Ответить
Так же, как и все жители Украины, живущие сейчас под оккупацией???
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11.06.2022 18:25 Ответить
До нас кацапи силою увірвалися, а ви їх добровільно до себе запустили! Та ще й прислужувать погодилися! А я Вам, Марися, саме про це писав, ще коли лише у вас "ліваруцію вихідного дня" затіяли Як же ви на мене ображалися! А хто виявився правим? Адже кров українців тепер - і на ваших руках! Це з Білорусі летять "Іскандери" і "Точки-У" на українську землю! (Приїжджайте - я вам покажу луг під Вихвостовим - там три "Точки-У", які увіткнулися у болото та не розірвалися, чітко вказують своїм нахилом напрям, звідки вони прилетіли - Гомельщина! Це з ваших аеродромів стартують літаки, заправлені білоруським пальним, які скидають бомби і ракети, взяті на білоруських складах, на голови моїх земляків! Саме з білоруської землі до нас на Полісся прийшла війна Саме з-за вашої байдужості мої діти і внуки стали біженцями, а я сидів під бомбами і снарядами, при свічках, і в квартирі, де температура рідко піднімалася вище +10 градусів, більше місяця Це не Вас, вашу невістку чи вашу внучку гвалтували в Зайцях українські солдати Ні - це робили з українськими дівчатами і жінками люди у російській формі, але з білоруською мовою на вустах - білоруські "зеки", яких Лука з тюрем випустив взамін на згоду воювать! Це не Ви витягували трупи людей з під уламків аптеки на Войкова Не Ви носили воду у каністрах від колонки, стоячи, щоб її набрать, по 2-3 години (коли на голови осколки сипалися - один у мене повз вухо прохурчав Людину вбиває куля вагою в 5 грам, а осколок той важить 58 грам Коли в руку взяв він був ще гарячим Цікаво - з якого з білоруських складів його взяли? Я тоді Вас "незлим тихим словом" згадував! )
І ви ще набираєтеся нахабства тут на українців "рот відкривать"?
Ви колись писали, що коли захочете, то прийдете на "Ватру" і будете рецепти читать Так зайдіть і почитайте Я там викладаю потроху "Хроніки війни" Вам буде корисно Бо написано за кожен день блокади! І викладать я не закінчив, бо писав ручкою у зошиті - електроенергії теж не було Тому потроху переношу рукопис у електронну форму
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12.06.2022 18:28 Ответить
Паркінсон штирить бульбараса ніпадєцкі...
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11.06.2022 06:12 Ответить
лука-справочник - пошёл нах*й!
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11.06.2022 06:24 Ответить
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11.06.2022 07:13 Ответить
дякую, посміхнулся.
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11.06.2022 09:07 Ответить
Так чого чекаєш, бульбофюрер? Швиденько надягнув памперси і впірьод, бульбонскіє орли!
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11.06.2022 07:13 Ответить
Ой дурак.
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11.06.2022 07:17 Ответить
Яке воно їб###нуте,хай Бог милує...
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11.06.2022 07:31 Ответить
Політика й шізофренія дуже схожі. в політиці - свідоме спотворення дійсності задля маніпуляцій й досягнення своєї мети( гроші, влада.) ( розвод лохів) Шизофренія - втрата зв'язку з дійсностью, занурення в примарний світ. Політики дуже добре відчувають реальність, що дозволяє їм маніпулювати, хворі загубилися. На перший погляд, іноді, важко розрізніти. жертви політичної маніпуляціі втрачають зв'язок в наслідок пропаганди.

Закидати політикам, ємоційно, що вони *********, марна справа бо це сутність політичного процесу. вони усе розуміють. Зараз це наочно демонструють усілякі лаврови, лукашенкі, пескови й, головна потвора- *****.

Усі інші заплуталися, до втрати адекватності, дехто вимушено підтримують політитичні технологіі й месіджі.

Заперечувати фейкову картину світу, це легалізація фейків в цьому складність контрпропаганди. Ємоційна реакція ( ідіоти, *******, псіхі) не дієва.

Україна переможе мордор, як світло перемагає темряву.

Слава Нації.
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11.06.2022 09:48 Ответить
У украинцев нет выбора - или борьба до последнего человека , или смесь психушки с Гулагом. Судя по России - длительное воздействие на мозг делает 98 процентов населения полными идиомами - животными. Прогрессирующая идиотия не излечима.
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11.06.2022 08:51 Ответить
Іпанат.
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11.06.2022 09:00 Ответить
Очевидно, В Беларуси уже мухоморы очень галюценогенны.
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11.06.2022 09:01 Ответить
Скоморох він і є скоморох.Поки що саме з білорусії обстрілюють захід України.А лукашенко може вже починати воювати за Україну з росією
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11.06.2022 09:37 Ответить
Та ця **** вусата, якщо і буде "воювать за Україну", то тільки щоб відкусить від неї шматок Ця "стара козліна"колись гавкала, що "На Чернигавщыне парадка нема Если-бы мне атдали Чернигавщыну, так я-бы парадак навёл!" А сам бульбу почав на Волині закуповувать ще років з п"ять уже! Бо своєї не вистачає!
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12.06.2022 18:41 Ответить
Яке твоє собаче діло прихвостень *****?
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11.06.2022 11:15 Ответить
Напевно путлер зарідозрів, що польські війська в якийсь час можуть піти на допомогу українцям. І намагаються налякати українців і щоб вони не прийняли допомого Польщі.
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12.06.2022 01:53 Ответить
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