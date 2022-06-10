"Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали", - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, предположил, что белорусским войскам придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал" Запад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По мнению Лукашенко, Беларусь – это "объект давления" для Запада, в том числе по геополитическим причинам.

"Они (Запад) до сих пор не отошли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда в Ростов. Им нужно выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, этот балкон, его нужно срезать", – считает диктатор.

Лукашенко добавил, что "они (т.е. Запад) перед этим не остановятся".

"Зайдут они из Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может быть, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", – заявил самопровозглашенный президент.

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