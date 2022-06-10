"Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відтяпали", - Лукашенко
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Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, припустив, що білоруським військам, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтяпав" Захід.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
На думку Лукашенка, Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу, зокрема з геополітичних причин.
"Вони (Захід) досі не відійшли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати", – вважає диктатор.
Лукашенко додав, що "вони (тобто Захід) перед цим не зупиняться".
"Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відтяпали. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", – заявив самопроголошений президент.
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Так что чем активнее Лука орет, тем больше можно убедиться, что нихуя он делать не будет.
а ось деякі лисі карлики відстали у розвитку і думають все ще категоріями 18-ого століття і все їм мало землі!
І ви ще набираєтеся нахабства тут на українців "рот відкривать"?
Ви колись писали, що коли захочете, то прийдете на "Ватру" і будете рецепти читать Так зайдіть і почитайте Я там викладаю потроху "Хроніки війни" Вам буде корисно Бо написано за кожен день блокади! І викладать я не закінчив, бо писав ручкою у зошиті - електроенергії теж не було Тому потроху переношу рукопис у електронну форму
Закидати політикам, ємоційно, що вони *********, марна справа бо це сутність політичного процесу. вони усе розуміють. Зараз це наочно демонструють усілякі лаврови, лукашенкі, пескови й, головна потвора- *****.
Усі інші заплуталися, до втрати адекватності, дехто вимушено підтримують політитичні технологіі й месіджі.
Заперечувати фейкову картину світу, це легалізація фейків в цьому складність контрпропаганди. Ємоційна реакція ( ідіоти, *******, псіхі) не дієва.
Україна переможе мордор, як світло перемагає темряву.
Слава Нації.