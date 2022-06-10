"Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відтяпали", - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, припустив, що білоруським військам, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтяпав" Захід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

На думку Лукашенка, Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу, зокрема з геополітичних причин.

"Вони (Захід) досі не відійшли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати", – вважає диктатор.

Лукашенко додав, що "вони (тобто Захід) перед цим не зупиняться".

"Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відтяпали. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", – заявив самопроголошений президент.

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