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Сельский учитель из Грузии Апхазава собрал $700 тыс. в помощь Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

апхазава,ладо

Учитель Ладо Апхазава из гурийского села Чибати в Грузии собрал 700 тысяч долларов в помощь Украине.

Об этом пишет издание "Новости - Грузия", передает Цензор.НЕТ.

Педагог, лауреат национальной премии для педагогов и финалист "учительского Оскара" Global Teacher Award Ладо Апхазава еще в марте 2022 года на своем Facebook рассказал, что продал памятную монету международного конкурса и кольцо покойной матери, чтобы помочь школьникам и учителям Украины. Собрать удалось 2,5 тысячи лари (около 25 тысяч гривен).

"Маму бы это порадовало. Извини, но больше у меня ничего нет. Слава Украине!", - написал в соцсети Апхазава. С этого момента его личная инициатива превратилась в кампанию по сбору средств, к которой присоединились учителя со всего мира. Статус Апхазавы перевели на английский, им поделились в 39 странах. В настоящее время собрано $700 тысяч.

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"Учителя из 39 стран начали сбор средств на помощь Украине... В последний раз, когда мы проверяли счет, было собрано 700 тысяч долларов", – рассказал Апхазава.

Кроме того, новый владелец обручального кольца и монеты Global Teacher Award вернул их Абхазава, как только учитель перечислил деньги польской организации, занимающейся обеспечением украинских беженцев.
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Топ комментарии
+50
А целый 95 квартал собрал огромнкю дулю с маком!
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10.06.2022 22:45
+50
Дякуємо, брате!!!
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10.06.2022 22:45
+31
перерахував гроші польській організації - очень разумное решение!!! Нашим никаких денег нельзя давать! Да и гуманитарку могут налево продавать.
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10.06.2022 22:49
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А целый 95 квартал собрал огромнкю дулю с маком!
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10.06.2022 22:45 Ответить
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10.06.2022 23:03 Ответить
зеленым такое чуждо
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10.06.2022 23:04 Ответить
И сразу лезет ватное дерьмобратство под прокси зарегистрированное в разгар войны!
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10.06.2022 23:30 Ответить
Якесь "подоляченя" на твій коментар "образилося" - спробувало "заспамить"
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11.06.2022 06:42 Ответить
Дякуємо, брате!!!
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10.06.2022 22:45 Ответить
перерахував гроші польській організації - очень разумное решение!!! Нашим никаких денег нельзя давать! Да и гуманитарку могут налево продавать.
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10.06.2022 22:49 Ответить
Молодець генацвале,ось таких грузинів ми любимо і вважаємо за братів.
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10.06.2022 22:50 Ответить
respekt , Ладо
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10.06.2022 22:56 Ответить
Сподіваюсь сивочолий ЗЕ перерахував для ЗСУ не менше зі своїх оманських опшорів.
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10.06.2022 22:58 Ответить
Так він же Нелох
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10.06.2022 23:04 Ответить
Боневтік другий.
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10.06.2022 23:46 Ответить
що, нарешті став Баригою Сивочолим Мародьором на крові?
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11.06.2022 10:36 Ответить
а наш "українець" із газмяса купив собі Бентлі за майже такі ж гроші
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10.06.2022 23:02 Ответить
Добре що є така людина в Абхазіі ,в дружній Литві народ зібрав 5 млн євро на Байяктар ,а де допомога наших олігархів які так грабували краіну і за допомогою корупційних судів вимивали з держбюджету мільярди ? а як прийшла війна я щось не чув щоб вони допомагали ЗСУ і біженцям.
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10.06.2022 23:07 Ответить
А если уши прочистить? Даже "православная ****" миллионы на помощь выделила. Ахметка пожертвовал несколько миллиардов гривен. Пинчук, Порошенко, Косюк, Гереги и прочие тоже значительные суммы выделяли на помощь армии. Сейчас в стороне остались разве что Мертветчук и Беня. Хотя у них есть телеканал "Г+Г" Зачем им выделять деньги ЗСУ, когда можно пиариться бесплатно?
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10.06.2022 23:43 Ответить
Всіх потвор ,яких ви назвали, краще назвати мародери з хуцпою 90рівня це ті ,хто обдирав Україну і толерував до руzzкага мірра.Вони мають бути покарані.
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11.06.2022 07:03 Ответить
Дяка цьому вчителю!

А помічник Вітренка купив Бентлі за 500 тис. долл, залишилось ще 200
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10.06.2022 23:20 Ответить
а якби той газмясовец мав 700 тис. дол. то решту 200 тис. дол від купівлі бентлі він перерахував би на ЗСУ

ви що, не вірите ?
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10.06.2022 23:28 Ответить
Не їм, не треба нічого-нікого їсти - НИМ поділилися у 39 країнах!
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10.06.2022 23:25 Ответить
збери й ти 700 тис. у.е. на ЗСУ
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10.06.2022 23:29 Ответить
Щиро Дякуем🙏‼️👍💙💛
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10.06.2022 23:36 Ответить
До сліз. Дякую.
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10.06.2022 23:45 Ответить
Велика подяка і дай Боже йому здоров'я та вдачі!!!
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10.06.2022 23:55 Ответить
Приятно осознавать, что приличные люди всего мира на стороне Украины. Это не только война
Украины со Скрепами,но и война нормальных людей с редкими дегенератоми.
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11.06.2022 00:08 Ответить
Пусть так называемые олигархи купятЪ 100 Байяктаров...... Ударный Bayraktar TB2Война дронов в Карабахе: как беспилотники изменили конфликт между Азербайджаном и Арменией
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11.06.2022 00:13 Ответить
ударный БПЛА Bayraktar Akıncı В Новая модель оснащена двумя двигателями мощностью 750 л.с.
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11.06.2022 00:32 Ответить
вслед за Akıncı B в ближайшее время будет протестирована и модель Akinci C мощностью 1900 л.с.
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11.06.2022 00:37 Ответить
Найкраща риба - ковбаса

Найкращий байрактар - гаубиця М777
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11.06.2022 10:34 Ответить
Вещь полезная в хозяйстве пригодиться дайте тычу штук М777
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11.06.2022 11:42 Ответить
Вата тоже может быть дружной и помогать своей армии.
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11.06.2022 01:07 Ответить
За фінансову допомогу Ладо щиро дякуємо! Хоча могла б бути зі сторони пана Апхазави Україні ,на мій погляд, вагоміша допомога : прибрати якимось чином звідсіля свого земляка арачмонію.
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11.06.2022 01:15 Ответить
Боже, є ще святі люди на цій Землі!❤️
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11.06.2022 04:54 Ответить
გაიხარე. შენხარ. ნამდვილი. ქართველი
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11.06.2022 07:46 Ответить
Следить надо. А то всё *******!
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11.06.2022 08:55 Ответить
🤣
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11.06.2022 11:46 Ответить
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11.06.2022 11:50 Ответить
 
 