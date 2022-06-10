УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12141 відвідувач онлайн
Новини За кордоном Війна
9 296 41
війна (56107) Грузія (1418) допомога (5005) вчитель (319)

Сільський вчитель із Грузії Апхазава зібрав $700 тис. на допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

апхазава,ладо

Вчитель Ладо Апхазава із гурійського села Чібаті у Грузії зібрав 700 тисяч доларів на допомогу Україні.

Про це пише видання "Новини – Грузія", передає Цензор.НЕТ.

Педагог, лавреат національної премії для освітян і фіналіст "вчительського Оскара" Global Teacher Award Ладо Апхазава ще в березні 2022 року на своєму Facebook розповів, що продав пам'ятну монету міжнародного конкурсу та обручку покійної матері, щоб допомогти школярам і вчителям України. Зібрати вдалося 2,5 тисячі ларі (близько 25 тисяч гривень).

"Маму це порадувало б. Вибач, але більше у мене нічого немає. Слава Україні!", – написав у соцмережі Апхазава. З цього моменту його особиста ініціатива перетворилася на кампанію зі збору коштів, до якої приєднались вчителі зі всього світу. Статус Апхазави переклали англійською, їм поділилися у 39 країнах. Наразі зібрано $700 тисяч. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентці Грузії Зурабішвілі уряд не дозволив відвідати Україну

"Вчителі з 39 країн розпочали збір коштів на допомогу Україні... Востаннє, коли ми перевіряли рахунок, було зібрано 700 тисяч доларів", – розповів Апхазава.

Крім того, новий власник обручки та монети Global Teacher Award повернув їх Апхазаві, як тільки вчитель перерахував гроші польській організації, яка займається забезпеченням українських біженців.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+50
А целый 95 квартал собрал огромнкю дулю с маком!
показати весь коментар
10.06.2022 22:45
+50
Дякуємо, брате!!!
показати весь коментар
10.06.2022 22:45
+31
перерахував гроші польській організації - очень разумное решение!!! Нашим никаких денег нельзя давать! Да и гуманитарку могут налево продавать.
показати весь коментар
10.06.2022 22:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А целый 95 квартал собрал огромнкю дулю с маком!
показати весь коментар
10.06.2022 22:45 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 23:03 Відповісти
зеленым такое чуждо
показати весь коментар
10.06.2022 23:04 Відповісти
И сразу лезет ватное дерьмобратство под прокси зарегистрированное в разгар войны!
показати весь коментар
10.06.2022 23:30 Відповісти
Якесь "подоляченя" на твій коментар "образилося" - спробувало "заспамить"
показати весь коментар
11.06.2022 06:42 Відповісти
Дякуємо, брате!!!
показати весь коментар
10.06.2022 22:45 Відповісти
перерахував гроші польській організації - очень разумное решение!!! Нашим никаких денег нельзя давать! Да и гуманитарку могут налево продавать.
показати весь коментар
10.06.2022 22:49 Відповісти
Молодець генацвале,ось таких грузинів ми любимо і вважаємо за братів.
показати весь коментар
10.06.2022 22:50 Відповісти
respekt , Ладо
показати весь коментар
10.06.2022 22:56 Відповісти
Сподіваюсь сивочолий ЗЕ перерахував для ЗСУ не менше зі своїх оманських опшорів.
показати весь коментар
10.06.2022 22:58 Відповісти
Так він же Нелох
показати весь коментар
10.06.2022 23:04 Відповісти
Боневтік другий.
показати весь коментар
10.06.2022 23:46 Відповісти
що, нарешті став Баригою Сивочолим Мародьором на крові?
показати весь коментар
11.06.2022 10:36 Відповісти
а наш "українець" із газмяса купив собі Бентлі за майже такі ж гроші
показати весь коментар
10.06.2022 23:02 Відповісти
Добре що є така людина в Абхазіі ,в дружній Литві народ зібрав 5 млн євро на Байяктар ,а де допомога наших олігархів які так грабували краіну і за допомогою корупційних судів вимивали з держбюджету мільярди ? а як прийшла війна я щось не чув щоб вони допомагали ЗСУ і біженцям.
показати весь коментар
10.06.2022 23:07 Відповісти
А если уши прочистить? Даже "православная ****" миллионы на помощь выделила. Ахметка пожертвовал несколько миллиардов гривен. Пинчук, Порошенко, Косюк, Гереги и прочие тоже значительные суммы выделяли на помощь армии. Сейчас в стороне остались разве что Мертветчук и Беня. Хотя у них есть телеканал "Г+Г" Зачем им выделять деньги ЗСУ, когда можно пиариться бесплатно?
показати весь коментар
10.06.2022 23:43 Відповісти
Всіх потвор ,яких ви назвали, краще назвати мародери з хуцпою 90рівня це ті ,хто обдирав Україну і толерував до руzzкага мірра.Вони мають бути покарані.
показати весь коментар
11.06.2022 07:03 Відповісти
Дяка цьому вчителю!

А помічник Вітренка купив Бентлі за 500 тис. долл, залишилось ще 200
показати весь коментар
10.06.2022 23:20 Відповісти
а якби той газмясовец мав 700 тис. дол. то решту 200 тис. дол від купівлі бентлі він перерахував би на ЗСУ

ви що, не вірите ?
показати весь коментар
10.06.2022 23:28 Відповісти
Не їм, не треба нічого-нікого їсти - НИМ поділилися у 39 країнах!
показати весь коментар
10.06.2022 23:25 Відповісти
збери й ти 700 тис. у.е. на ЗСУ
показати весь коментар
10.06.2022 23:29 Відповісти
Щиро Дякуем🙏‼️👍💙💛
показати весь коментар
10.06.2022 23:36 Відповісти
До сліз. Дякую.
показати весь коментар
10.06.2022 23:45 Відповісти
Велика подяка і дай Боже йому здоров'я та вдачі!!!
показати весь коментар
10.06.2022 23:55 Відповісти
Приятно осознавать, что приличные люди всего мира на стороне Украины. Это не только война
Украины со Скрепами,но и война нормальных людей с редкими дегенератоми.
показати весь коментар
11.06.2022 00:08 Відповісти
Пусть так называемые олигархи купятЪ 100 Байяктаров...... Ударный Bayraktar TB2Война дронов в Карабахе: как беспилотники изменили конфликт между Азербайджаном и Арменией
показати весь коментар
11.06.2022 00:13 Відповісти
ударный БПЛА Bayraktar Akıncı В Новая модель оснащена двумя двигателями мощностью 750 л.с.
показати весь коментар
11.06.2022 00:32 Відповісти
вслед за Akıncı B в ближайшее время будет протестирована и модель Akinci C мощностью 1900 л.с.
показати весь коментар
11.06.2022 00:37 Відповісти
Найкраща риба - ковбаса

Найкращий байрактар - гаубиця М777
показати весь коментар
11.06.2022 10:34 Відповісти
Вещь полезная в хозяйстве пригодиться дайте тычу штук М777
показати весь коментар
11.06.2022 11:42 Відповісти
Вата тоже может быть дружной и помогать своей армии.
показати весь коментар
11.06.2022 01:07 Відповісти
За фінансову допомогу Ладо щиро дякуємо! Хоча могла б бути зі сторони пана Апхазави Україні ,на мій погляд, вагоміша допомога : прибрати якимось чином звідсіля свого земляка арачмонію.
показати весь коментар
11.06.2022 01:15 Відповісти
Боже, є ще святі люди на цій Землі!❤️
показати весь коментар
11.06.2022 04:54 Відповісти
გაიხარე. შენხარ. ნამდვილი. ქართველი
показати весь коментар
11.06.2022 07:46 Відповісти
Следить надо. А то всё *******!
показати весь коментар
11.06.2022 08:55 Відповісти
🤣
показати весь коментар
11.06.2022 11:46 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2022 11:50 Відповісти
 
 