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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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МВФ (3297) помощь (6109) грант (22)

Сейчас наилучшая помощь экономике Украины - быстрые гранты, - МВФ

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

мвф
Фото: невідоме

Сейчас, когда в Украине идет война, развязанная Россией, лучшей поддержкой украинской экономики является экстренная международная помощь, лучше – в виде грантов; в то же время новая программа МВФ для Украины была бы актуальна в среднесрочной перспективе.

Как передает Цензор.НЕТ, такой комментарий озвучил ответ на вопрос собственного корреспондента Укринформа директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Краткосрочная поддержка со стороны международных партнеров Украины, по нашему мнению, должна быть сосредоточена на экстренной помощи, в идеале – в форме быстро предоставляемых грантов", - отметил представитель Фонда.

Комментируя вопрос, как в Фонде оценивают возможность начала переговоров по новой программе МВФ для Украины, Райс отметил, что это может обсуждаться в среднесрочной перспективе. По его словам, это может рассматриваться "в контексте больших потребностей для реконструкции, а также когда это позволят условия".

Сейчас, подчеркнул Райс, внимание уделяется краткосрочной поддержке.

Читайте: Правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+5
Зекоманда освоит так ,что и комар носа не подточит
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10.06.2022 22:12
+5
Найкраща допомога Україні, це санкції проти єрмако-татарово-гетманцевих-і т.д... по всей Зе-команде!
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10.06.2022 22:17
+1
Зарплата у Лещенко повысилась?
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10.06.2022 22:13
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Зекоманда освоит так ,что и комар носа не подточит
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10.06.2022 22:12 Ответить
Зарплата у Лещенко повысилась?
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10.06.2022 22:13 Ответить
Найкраща допомога Україні, це санкції проти єрмако-татарово-гетманцевих-і т.д... по всей Зе-команде!
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10.06.2022 22:17 Ответить
грантоеды
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10.06.2022 22:17 Ответить
Кому война , а кому бабло клепать . Увидели прекрасную возможность затянуть Украину в ещё большую кабалу .
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10.06.2022 22:17 Ответить
Не потрібні кошти - не беріть кредити. В чому проблеми? Хламадія вже добазарюється, щоб абрамовичу віддали 8 млрд, що були заморожені британцям
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10.06.2022 22:19 Ответить
Бені гроши потрібні, а ви що думали беруть для когось іншого?
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10.06.2022 22:23 Ответить
Отдавать будуть дети простых украинцев, а всяеие бани свалят куда подальше с тремя паспортами.
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10.06.2022 22:21 Ответить
Драматизм ситуації полягає у тому, що зараз ми тримаємося саме на кредитах від цивілізованого світу. Ніхто просто так нам не пробачить ці борги. Після війни країну будуть відбудовувати або на кредитні кошти, або на гроші, які конфіскують у рашистів. Якщо взяти до уваги, що зараз хламідії, дєрьмаки, татарови та інші талановиті персонажі із Zекоманди боряться за те, щоб із грошей кацапських олігархів знімали санкції, то через рік може так виявитися так, що замороженних кацапских грошей взагалі не залишиться і тоді відбудова країни буде виключно за власний кошт. І це буде катастрофа не меншого масштабу, а ніж війна.
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10.06.2022 22:18 Ответить
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10.06.2022 22:26 Ответить
Я так розумію-самиця краба безвугла робить селфі з "чорною трубою дірою",куди буде засосувати швидкі гранти?
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10.06.2022 23:40 Ответить
 
 