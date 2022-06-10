Сейчас наилучшая помощь экономике Украины - быстрые гранты, - МВФ
Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине
Сейчас, когда в Украине идет война, развязанная Россией, лучшей поддержкой украинской экономики является экстренная международная помощь, лучше – в виде грантов; в то же время новая программа МВФ для Украины была бы актуальна в среднесрочной перспективе.
Как передает Цензор.НЕТ, такой комментарий озвучил ответ на вопрос собственного корреспондента Укринформа директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
"Краткосрочная поддержка со стороны международных партнеров Украины, по нашему мнению, должна быть сосредоточена на экстренной помощи, в идеале – в форме быстро предоставляемых грантов", - отметил представитель Фонда.
Комментируя вопрос, как в Фонде оценивают возможность начала переговоров по новой программе МВФ для Украины, Райс отметил, что это может обсуждаться в среднесрочной перспективе. По его словам, это может рассматриваться "в контексте больших потребностей для реконструкции, а также когда это позволят условия".
Сейчас, подчеркнул Райс, внимание уделяется краткосрочной поддержке.
Пожалуйста, подождите...
трубоюдірою",куди буде засосувати швидкі гранти?