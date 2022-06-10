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МВФ (1343) допомога (5005) грант (37)

Зараз найкращою допомогою економіці України є швидкі гранти, - МВФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

мвф
Фото: невідоме

Зараз, коли в Україні триває війна, розв’язана Росією, ліпшою підтримкою української економіки є екстрена міжнародна допомога, краще – у вигляді грантів; водночас нова програма МВФ для України була би актуальною в середньостроковій перспективі.

Як передає Цензор.НЕТ, такий коментар озвучив у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу директор пресофісу МВФ Джері Райс.

"Короткострокова підтримка з боку міжнародних партнерів України, на нашу думку, має бути зосереджена на екстреній допомозі, в ідеалі – у формі грантів, які надаються швидко", - зауважив представник Фонду.

Коментуючи запитання, як у Фонді оцінюють можливість початку переговорів щодо нової програми МВФ для України, Райс зазначив, що це може обговорюватися в середньостроковій перспективі. За його словами, це може розглядатися "в контексті більших потреб для реконструкції, а також, коли це дозволять умови".

Зараз, підкреслив Райс, увага приділяється короткостроковій підтримці.

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Топ коментарі
+5
Зекоманда освоит так ,что и комар носа не подточит
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10.06.2022 22:12
+5
Найкраща допомога Україні, це санкції проти єрмако-татарово-гетманцевих-і т.д... по всей Зе-команде!
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10.06.2022 22:17
+1
Зарплата у Лещенко повысилась?
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10.06.2022 22:13
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Зекоманда освоит так ,что и комар носа не подточит
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10.06.2022 22:12 Відповісти
Зарплата у Лещенко повысилась?
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10.06.2022 22:13 Відповісти
Найкраща допомога Україні, це санкції проти єрмако-татарово-гетманцевих-і т.д... по всей Зе-команде!
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10.06.2022 22:17 Відповісти
грантоеды
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10.06.2022 22:17 Відповісти
Кому война , а кому бабло клепать . Увидели прекрасную возможность затянуть Украину в ещё большую кабалу .
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10.06.2022 22:17 Відповісти
Не потрібні кошти - не беріть кредити. В чому проблеми? Хламадія вже добазарюється, щоб абрамовичу віддали 8 млрд, що були заморожені британцям
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10.06.2022 22:19 Відповісти
Бені гроши потрібні, а ви що думали беруть для когось іншого?
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10.06.2022 22:23 Відповісти
Отдавать будуть дети простых украинцев, а всяеие бани свалят куда подальше с тремя паспортами.
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10.06.2022 22:21 Відповісти
Драматизм ситуації полягає у тому, що зараз ми тримаємося саме на кредитах від цивілізованого світу. Ніхто просто так нам не пробачить ці борги. Після війни країну будуть відбудовувати або на кредитні кошти, або на гроші, які конфіскують у рашистів. Якщо взяти до уваги, що зараз хламідії, дєрьмаки, татарови та інші талановиті персонажі із Zекоманди боряться за те, щоб із грошей кацапських олігархів знімали санкції, то через рік може так виявитися так, що замороженних кацапских грошей взагалі не залишиться і тоді відбудова країни буде виключно за власний кошт. І це буде катастрофа не меншого масштабу, а ніж війна.
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10.06.2022 22:18 Відповісти
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10.06.2022 22:26 Відповісти
Я так розумію-самиця краба безвугла робить селфі з "чорною трубою дірою",куди буде засосувати швидкі гранти?
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10.06.2022 23:40 Відповісти
 
 