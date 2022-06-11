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зерно (995) Запорожская область (2239)

Оккупанты намерены продавать захваченное зерно в Северную Америку, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Захваченное в южных регионах Украины зерно могут попытаться продать в Южную Америку. Об этом заявили представители "властей" оккупированной части Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Коллаборанты планируют использовать "хитрые схемы", чтобы избежать западных санкций и продавать зерно в разные части света. Ранее сообщалось, что продукция агропромышленного комплекса с временно оккупированных территорий также была продана в страны Ближнего Востока и Африки.

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Топ комментарии
+15
Так в північну чи південну?
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11.06.2022 01:55
+12
У редактора - справжня п'ятниця.
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11.06.2022 02:14
+6
Ты дуракЪ ?
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11.06.2022 02:38
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Може в центральну Америку?
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11.06.2022 01:55 Ответить
Редактору - що Америка, що Африка. Обидві на "А".
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11.06.2022 07:12 Ответить
Так в північну чи південну?
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11.06.2022 01:55 Ответить
На північ південної)
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11.06.2022 08:13 Ответить
Ось і добре, най хоч на Марс продають, у американців супутники такі що кожне зернятко потім покажуть де поділи, той гроши ми повернемо, голоду всесвітнього не буде, а значить більше грошей піде на підтримку нашої армії, було б набагато гірше якщо б ворог був розумніший і не такий жадібний...
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11.06.2022 02:02 Ответить
Ты дуракЪ ?
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11.06.2022 02:38 Ответить
Он кацап.
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11.06.2022 06:31 Ответить
Дебілоїд, чого не лікуєшся?
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11.06.2022 05:56 Ответить
Дрыщ лапотный, а чо ты так разкукарекался, болезный? Тебе все равно от этого ворованного зерна ничего не достанется. Ты, быдло козломордое не кукарекай за доширак, а беги в лес, корой бярезовой запасайся, ягелем, а то вам, скрепным поносцам зимой жрать будет нечего, подохнешь с голодухи.
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11.06.2022 07:20 Ответить
У редактора - справжня п'ятниця.
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11.06.2022 02:14 Ответить
так пусть деньги переводят на счета Украины.
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11.06.2022 02:33 Ответить
В яку саме країну - Канаду, США,чи Мексику? Бо інших країн в Північній Америці нема.
А якщо серйозно, то не соромно публікувати заяви окупантів, та ще й через поламаний телефон Рейтерс та РБК?
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11.06.2022 04:12 Ответить
цілком ймовірно! 40 млрд. 'вкЛадених' баксів треба ж якось відбивати амерам.... можна навіть і вкРаденим зерном.

війна - війною, а бізнес - за розкладом!
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11.06.2022 04:36 Ответить
Excellent word salad.
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11.06.2022 05:15 Ответить
BTW USA is exporting grain, not importing. Surprise for you?
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12.06.2022 06:31 Ответить
Параша вводит отрицательные ставки по депозитам в американской и европейской валютах, чтобы стимулировать использование других валют, заявил ЦБ в прошлом месяце. В четверг онлайн-банк Tinkoff объявил о ежемесячной комиссии в размере 1% для некоторых валютных счетов после того, как подразделение Raifeissen Bank International, пообещал отрицательные процентные ставки по некоторым счетам в иностранной валюте с 30 июня. "Тинькофф", который предложил льготы по обменному курсу, чтобы побудить скрепоносцев переводить валютные активы в срубли, заявил, что начиная с 23 июня плата за обслуживание в размере 1% будет ежемесячно списываться со счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках с балансом более 1000 долларов.
Т.е. или переводи баксы в срубли по нереальному курсу 60, или с реального курса в 150 будет ежемесячно списываться 1,5 срубля, а за год- 18.
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11.06.2022 06:41 Ответить
Хто це написав? В північні Америці США, Канада та Мексика, кому потрібне зерно з України?
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11.06.2022 07:40 Ответить
у тексті фігурує південна, то ж не все так однозначно
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11.06.2022 08:30 Ответить
Редактор трохи недобачає))) Учора був схожий пройоб
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12.06.2022 06:34 Ответить
США покупать будут .
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11.06.2022 08:00 Ответить
Are you serious?)))))
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12.06.2022 06:38 Ответить
******** голодомор. Що змінилося з 1933 року? Змінилася тілька епоха, яка пройшла повз голодранців і невігласів, які послідовні в свому нахабстві і деградації. Українцям випала доля покласти цьому край.
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11.06.2022 08:38 Ответить
А що роблять з баригами, що торгують завідома краденими речами в цивілізованих країнах? Арешт і товару і продавця. "Тебя посодют, а ты не воруй! Твой дом тюрма!" (©)
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11.06.2022 08:44 Ответить
Те зерно, що залишилось на неокупованій частині України потрібно Україні збурегти і не продавати. Тому що невідомо який цього року Україна збере урожай, зважаючи на війну, диверсантів, які вже палять поля і дороговизну палива. Україна в першу чергу має забезпечити себе хлібом!
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11.06.2022 09:33 Ответить
Может в Восточную Антарктиду?
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11.06.2022 11:01 Ответить
 
 