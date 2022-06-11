Оккупанты намерены продавать захваченное зерно в Северную Америку, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Захваченное в южных регионах Украины зерно могут попытаться продать в Южную Америку. Об этом заявили представители "властей" оккупированной части Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Коллаборанты планируют использовать "хитрые схемы", чтобы избежать западных санкций и продавать зерно в разные части света. Ранее сообщалось, что продукция агропромышленного комплекса с временно оккупированных территорий также была продана в страны Ближнего Востока и Африки.
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А якщо серйозно, то не соромно публікувати заяви окупантів, та ще й через поламаний телефон Рейтерс та РБК?
війна - війною, а бізнес - за розкладом!
Т.е. или переводи баксы в срубли по нереальному курсу 60, или с реального курса в 150 будет ежемесячно списываться 1,5 срубля, а за год- 18.