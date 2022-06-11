УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13048 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 084 26
зерно (1225) Запорізька область (2551)

Окупанти мають намір продавати захоплене зерно в Північну Америку, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Захоплене в південних регіонах України зерно можуть спробувати продати в Південну Америку. Про це заявили представники "влади" окупованої частини Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Колаборанти планують використовувати "хитрі схеми", щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу. Раніше повідомлялося, що продукція агропромислового комплексу з тимчасово окупованих територій також була продана в країни Близького Сходу і Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція "веде переговори зі сторонами" щодо деблокади Одеського порту, - радник Макрона

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Так в північну чи південну?
показати весь коментар
11.06.2022 01:55
+12
У редактора - справжня п'ятниця.
показати весь коментар
11.06.2022 02:14
+6
Ты дуракЪ ?
показати весь коментар
11.06.2022 02:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може в центральну Америку?
показати весь коментар
11.06.2022 01:55 Відповісти
Редактору - що Америка, що Африка. Обидві на "А".
показати весь коментар
11.06.2022 07:12 Відповісти
Так в північну чи південну?
показати весь коментар
11.06.2022 01:55 Відповісти
На північ південної)
показати весь коментар
11.06.2022 08:13 Відповісти
Ось і добре, най хоч на Марс продають, у американців супутники такі що кожне зернятко потім покажуть де поділи, той гроши ми повернемо, голоду всесвітнього не буде, а значить більше грошей піде на підтримку нашої армії, було б набагато гірше якщо б ворог був розумніший і не такий жадібний...
показати весь коментар
11.06.2022 02:02 Відповісти
Ты дуракЪ ?
показати весь коментар
11.06.2022 02:38 Відповісти
Он кацап.
показати весь коментар
11.06.2022 06:31 Відповісти
Дебілоїд, чого не лікуєшся?
показати весь коментар
11.06.2022 05:56 Відповісти
Дрыщ лапотный, а чо ты так разкукарекался, болезный? Тебе все равно от этого ворованного зерна ничего не достанется. Ты, быдло козломордое не кукарекай за доширак, а беги в лес, корой бярезовой запасайся, ягелем, а то вам, скрепным поносцам зимой жрать будет нечего, подохнешь с голодухи.
показати весь коментар
11.06.2022 07:20 Відповісти
У редактора - справжня п'ятниця.
показати весь коментар
11.06.2022 02:14 Відповісти
так пусть деньги переводят на счета Украины.
показати весь коментар
11.06.2022 02:33 Відповісти
В яку саме країну - Канаду, США,чи Мексику? Бо інших країн в Північній Америці нема.
А якщо серйозно, то не соромно публікувати заяви окупантів, та ще й через поламаний телефон Рейтерс та РБК?
показати весь коментар
11.06.2022 04:12 Відповісти
цілком ймовірно! 40 млрд. 'вкЛадених' баксів треба ж якось відбивати амерам.... можна навіть і вкРаденим зерном.

війна - війною, а бізнес - за розкладом!
показати весь коментар
11.06.2022 04:36 Відповісти
Excellent word salad.
показати весь коментар
11.06.2022 05:15 Відповісти
BTW USA is exporting grain, not importing. Surprise for you?
показати весь коментар
12.06.2022 06:31 Відповісти
Параша вводит отрицательные ставки по депозитам в американской и европейской валютах, чтобы стимулировать использование других валют, заявил ЦБ в прошлом месяце. В четверг онлайн-банк Tinkoff объявил о ежемесячной комиссии в размере 1% для некоторых валютных счетов после того, как подразделение Raifeissen Bank International, пообещал отрицательные процентные ставки по некоторым счетам в иностранной валюте с 30 июня. "Тинькофф", который предложил льготы по обменному курсу, чтобы побудить скрепоносцев переводить валютные активы в срубли, заявил, что начиная с 23 июня плата за обслуживание в размере 1% будет ежемесячно списываться со счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках с балансом более 1000 долларов.
Т.е. или переводи баксы в срубли по нереальному курсу 60, или с реального курса в 150 будет ежемесячно списываться 1,5 срубля, а за год- 18.
показати весь коментар
11.06.2022 06:41 Відповісти
Хто це написав? В північні Америці США, Канада та Мексика, кому потрібне зерно з України?
показати весь коментар
11.06.2022 07:40 Відповісти
у тексті фігурує південна, то ж не все так однозначно
показати весь коментар
11.06.2022 08:30 Відповісти
Редактор трохи недобачає))) Учора був схожий пройоб
показати весь коментар
12.06.2022 06:34 Відповісти
США покупать будут .
показати весь коментар
11.06.2022 08:00 Відповісти
Are you serious?)))))
показати весь коментар
12.06.2022 06:38 Відповісти
******** голодомор. Що змінилося з 1933 року? Змінилася тілька епоха, яка пройшла повз голодранців і невігласів, які послідовні в свому нахабстві і деградації. Українцям випала доля покласти цьому край.
показати весь коментар
11.06.2022 08:38 Відповісти
А що роблять з баригами, що торгують завідома краденими речами в цивілізованих країнах? Арешт і товару і продавця. "Тебя посодют, а ты не воруй! Твой дом тюрма!" (©)
показати весь коментар
11.06.2022 08:44 Відповісти
Те зерно, що залишилось на неокупованій частині України потрібно Україні збурегти і не продавати. Тому що невідомо який цього року Україна збере урожай, зважаючи на війну, диверсантів, які вже палять поля і дороговизну палива. Україна в першу чергу має забезпечити себе хлібом!
показати весь коментар
11.06.2022 09:33 Відповісти
Может в Восточную Антарктиду?
показати весь коментар
11.06.2022 11:01 Відповісти
 
 