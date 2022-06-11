Окупанти мають намір продавати захоплене зерно в Північну Америку, - Reuters
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Захоплене в південних регіонах України зерно можуть спробувати продати в Південну Америку. Про це заявили представники "влади" окупованої частини Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Колаборанти планують використовувати "хитрі схеми", щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу. Раніше повідомлялося, що продукція агропромислового комплексу з тимчасово окупованих територій також була продана в країни Близького Сходу і Африки.
Топ коментарі
+15 Andrii Shevchenko
показати весь коментар11.06.2022 01:55
+12 Vedana
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+6 Сергей Ильин 5b1f9ea3
показати весь коментар11.06.2022 02:38
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А якщо серйозно, то не соромно публікувати заяви окупантів, та ще й через поламаний телефон Рейтерс та РБК?
війна - війною, а бізнес - за розкладом!
Т.е. или переводи баксы в срубли по нереальному курсу 60, или с реального курса в 150 будет ежемесячно списываться 1,5 срубля, а за год- 18.