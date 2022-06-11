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Погиб украинский военный корреспондент Алексей Чубашев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В войне с российскими оккупантами погиб известный украинский военный журналист Алексей Чубашев. При каких обстоятельствах погиб Чубашев и в каком районе боевых действий пока неизвестно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке Михаил Макарук.

В 2015 году журналист начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны, был автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу РекрутUA. После увольнения с ВСУ развивал собственные проекты. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулся в ряды ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала вторжения РФ погибли 32 журналиста, - Ткаченко

Погиб украинский военный корреспондент Алексей Чубашев 01
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11.06.2022 02:54 Ответить
Svitla Pam'yat' .
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11.06.2022 09:39 Ответить
шкода... жаль, що за очевидні висновки доводиться платити життям...

"Отримав цьогорічні привітання до дня журналіста. Власне ніколи себе ним не вважав. А зараз спробував зрозуміти хто я, і єдине до чого прийшов - УКРАЇНЕЦЬ. Людина, що всім серцем бажає жити спокійним, мирним життям поруч з дружиною та дітьми. Але якщо треба, то як і інші - готовий робити військову роботу. Часто реально соромно за себе. Бо об'єктивно, треба було краще готуватися до цього двіжа. Бути більш свідомим, що він буде. 100% буде. Та визнаю, в якийсь момент розслабився. Почав жити ніби рОСІЇ немає поруч. Моя помилка. Але впевнений, більшість українців її не допустять знову. Як і я. Хочу вірити, що цьогорічний урок історії ми таки засвоємо, на генетичному рівні. Слава Нації!!!" https://t.me/operativnoZSU/28158
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11.06.2022 10:40 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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11.06.2022 10:46 Ответить
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11.06.2022 11:05 Ответить
Дивися його Рекрут.ЮА. (
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11.06.2022 11:34 Ответить
Вечная Светлая Память Герою Украини‼️❤️💙💛🙏🙏
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11.06.2022 13:58 Ответить
 
 